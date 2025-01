Dit zijn de 10 populairste citytrips

Een korte stedentrip is altijd een goed idee. Maar naar welke bestemmingen vertrekken we het meest op citytrip? Reisorganisatie TUI maakte een overzicht van de populairste citytrips onder Belgen op dit moment.

1. Rome

Op nummer 1 van de populairste citytrips pronkt Rome. De Italiaanse hoofdstad bruist van de geschiedenis, imposante gebouwen, overheerlijke pizza en pasta én een flinke dosis zon. Rome kun je het hele jaar door bezoeken, al zijn het voor- en najaar ideaal, want dan geniet je er van milde temperaturen. Kortom, alle ingrediënten voor een ideale stedentrip.

2. New York

Een opkomende bestemming in de lijst van populairste citytrips is New York. Reisorganisatie TUI ziet een stijging van maar liefst 117% in de boekingen tegenover vorige zomer. De stad die nooit slaapt was dankzij corona enkele jaren onbereikbaar, en staat nu bij heel wat Belgen op de bucketlist. New York is dan ook een stad die tot de verbeelding spreekt – met iconische monumenten als het Vrijheidsbeeld en Central Park – en die je in je leven minstens één keer wilt bezoeken.

3. Barcelona

Zon, zee, strand en heerlijke tapas: Barcelona heeft het allemaal. Geen wonder dus dat de Spaanse stad zo’n hoog plekje bemachtigt in deze lijst. Hier combineer je moeiteloos een namiddag op het strand met struinen door de stad en langs kunstige bezienswaardigheden, zoals de prachtige architectuur van Gaudí.

4. Lissabon

Ook in de Portugese hoofdstad Lissabon wissel je stad en strand af. Wandel door het oude stadscentrum, langs kleurrijke huisjes versierd met de typische azulejos-tegeltjes. Maak een ritje op een van de beroemde gele trammetjes en sluit af met een terrasje en – niet te vergeten – een heerlijke pastel de nata.

5. Londen

Ook al heb je sinds enkele jaren een internationaal paspoort nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, toch blijft Londen een populaire bestemming. Wereldberoemde bezienswaardigheden zoals Big Ben, Buckingham Palace en London Eye, winkelen in Oxford Street en hippe wijkjes als Soho en Notting Hill: Londen heeft voor elk wat wils!

6. Valencia

Ook het zonnige Valencia blijft een klassieker onder de citytrips. Niet moeilijk, met de Spaanse zon, de combinatie van authentieke en moderne gebouwen (denk aan de beroemde Ciutat de les Arts i les Ciències), het strand vlakbij… En ook smullen van een échte paella Valenciana hoort erbij natuurlijk!

7. Parijs

Normaal gezien is Parijs een van de populairste citytrips. En terecht, de romantische stad is vanuit ons land vlot bereikbaar en gaat werkelijk nooit vervelen. Maar deze zomer blijven heel wat Belgen weg uit de stad, want door de Olympische Spelen zijn de hotels er zo’n 25% duurder. Een tripje naar de stad van de liefde bewaar je dus beter voor het najaar of volgend jaar.

8. Athene

Het zonnige Athene is een heerlijke bestemming voor een citytrip. Je wordt er getrakteerd op een flinke portie cultuur en geschiedenis – denk aan bezienswaardigheden als de Tempel van Zeus, Akropolis, de Parthenon-tempel, de knusse wijk Plaka … En ook de Griekse keuken blijft natuurlijk een topper!

9. Madrid

Het is duidelijk: Spanje is een topbestemming voor een stedentrip. Naast Barcelona en Valencia, pronkt ook hoofdstad Madrid in dit lijstje van populairste citytrips. Je kunt er eindeloos shoppen, maar ook slenteren langs mooie gebouwen en bruisende pleinen. Kunstliefhebber? Dan is de Gouden Kunstdriehoek een aanrader, waar je drie verschillende musea kunt bezoeken: Museo del Prado, Reina Sofia en het Thyssen-Bornemisza Museum.

10. Wenen

Tot slot heet ook Wenen de Belgen graag welkom. Reisorganisatie TUI ziet dit jaar een verdriedubbeling van het aantal Belgische zomerboekingen naar Wenen. Wenen is ideaal voor een romantische citytrip: struin langs de kathedralen en andere imposante gebouwen, maak een wandeling door de sprookjesachtige tuinen van Schloss Schönbrunn of woon eens een operavoorstelling bij.

