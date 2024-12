Gastronomie, cultuur, mooie architectuur en een azuurblauwe zee: Nice, de hoofdstad van de Franse Côte d’Azur, heeft alle ingrediënten voor een fijne citytrip. Maar wat valt er allemaal te beleven in Nice? Wij tippen enkele plekjes en adresjes die je zeker niet mag missen!

Dit kun je zien en doen in Nice

1. Cultuur opsnuiven

Sinds 2021 pronkt Nice op de Werelderfgoedlijst van UNESCO als ‘winter resort town aan de Rivièra’. Dit onder andere dankzij haar culturele rijkdom, architecturale verscheidenheid en uitgestrekte natuurgebieden.

Nice rijkt van de befaamde kustlijn van de Promenade des Anglais tot aan de voet van Mont Boron. Maar ook iconische bezienswaardigheden als het historische plein Place Masséna en het park Colline du Château zijn een bezoekje waard.

In de oude stad struin je door smalle straatjes, langs kleurrijke huisjes en sfeervolle marktjes. Mag je ook niet missen tijdens je citytrip naar Nice: historische schatten als de Cathédrale Saint-Réparate, het justitiepaleis en het observatorium.

2. Kunst kijken

Ben je kunstliefhebber? Dan heeft Nice heel wat musea die je misschien wel wilt bezoeken tijdens je citytrip.

In de tuinen van de stadswijk Cimiez bewonder je in Musée Matisse bijna 600 werken, alsook persoonlijke voorwerpen van de Franse kunstschilder. De belangrijkste Bijbelse werken van de Franse kunstschilder Marc Chagall vind je dan weer terug in het Musée National Marc Chagall.

Liefhebbers van de impressionistische schilderijen van Renoir kunnen een bezoekje plannen aan Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer, net buiten Nice. Het museum bevindt zich in het huis waar Renoir zijn laatste jaren doorbracht, omringd door een prachtig landgoed met olijf- en citroenbomen.

3. Culinair genieten

Ook fijnproevers halen hun hartje op in Nice. Je proeft er de mediterrane keuken op z’n best, boordevol groenten en rijke smaken en geuren. Denk aan traditionele gerechten als pan bagnat, salade niçoise of pissaladière.

Weet je niet goed waar te gaan eten? Elk jaar krijgt een reeks restaurants het prestigieuze ‘Cuisine Nissarde’-kenmerk. Dit keurmerk gaat enkel naar eetadresjes die uitblinken in traditionele recepten en hierbij kwaliteitsvolle producten gebruiken. Een volledig overzicht van de restaurants vind je op explorenicecotedazur.com.

4. Workshops en rondleidingen

Wil je de mediterrane keuken niet alleen proeven, maar er ook over bijleren? Plan dan tijdens je citytrip naar Nice een workshop of rondleiding.

In het hartje van de oude stad steek je bij ‘Atelier Cuisine Niçoise’ zelf de handen uit de mouwen onder begeleiding van een lokale chef. Zo imponeer je straks thuis je vrienden en familie met je mediterrane kookkunsten!

Nog een leuk uitje voor culilovers: een rondleiding door de Nicolas Alziari-molen, waar je alles te weten komt over de authentieke olijfolieproductie.

Wist je dat Nice omringd wordt door uitgestrekte wijngaarden? In de wijngaarden van Bellet, een van de oudste van Frankrijk, ontdek je tijdens een wijntour de geheimen van de lokale productie. En tussendoor mag je natuurlijk ook zelf even proeven!

