10 plekjes voor een verlengd weekendje weg

Met je gezin, familie of vriendengroep: een weekendje weg is altijd fijn. Want soms heb je maar enkele dagen nodig om even helemaal te ontsnappen. Wij geven alvast onze favoriete locaties mee voor een verlengd weekendje weg!

10 zalige plekjes voor een verlengd weekendje weg

1. De Kust (België)

© Bernard Hermant via Unsplash

Soms hoef je het niet ver te zoeken voor een weekendje weg. Lange wandelingen maken op het strand, racen met een gocart of een ijsje smullen bij zonsondergang… Een paar dagen uitwaaien aan onze Belgische Kust doet altijd deugd. Ga voor een klassieker als Oostende, Blankenberge of De Panne, of laat je eens verrassen door een badplaats die je nog nooit eerder bezocht.

Lees ook: 7x heerlijk wandelen langs de Belgische Kust

2. Ardennen (België)

© Jonas Denil via Unsplash

Ook een weekendje Ardennen is een absolute klassieker. Een verfrissende boswandeling maken, een daguitstap naar Dinant, Spa of de Grotten van Han, en ’s avonds gezellig opwarmen in de chalet.

3. Zeeland (Nederland)

© Karsten Würth via Unsplash

Als het eens iets anders mag zijn dan onze Belgische Kust, is Zeeland een perfect alternatief. Plus: je hoeft helemaal niet zo ver te rijden. In Zeeland kun je eindeloos fietsen tussen het groen en wandelen tussen de duinen, en bovenal de lekkerste mosselen en oesters eten.

4. Maasland (België)

© Thomas Bormans via Unsplash

Ook het Oosten van Limburg, of het Maasland, is een uitstekende uitvalsbasis voor een verlengd weekendje weg. Vlak bij de Maas kun je prachtig wandelen en fietsen langs het water. Struin door het charmante Oud-Rekem of breng een bezoekje aan de oude burcht en kinderboerderij in Domein Pietersheim.

Maak een stadsuitstap naar Maastricht of ga shoppen in Maasmechelen Village. En ook het indrukwekkende Nationaal Park Hoge Kempen is vlakbij, waar je sinds kort kunt ‘Fietsen tussen de Mijnterrils’. Geen tijd voor verveling dus!

5. De Veluwe (Nederland)

© Tim ten Cate via Unsplash

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens een weekendje weg in de Veluwe. Je kunt er oneindig wandelen door de vele bossen of heerlijk fietsen langs heidevelden. In het Nationaal Park De Hoge Veluwe spot je misschien wel een van de ‘big four’: een edelhert, wilde zwijn, moeflon of ree.

Als afwisseling kun je kuieren in een van de middeleeuwse handelsstadjes zoals Harderwijk, Elfburg of Hattem.

6. Eifel (Duitsland)

© Julia Solonina via Unsplash

Ook de groene, glooiende omgeving van de Eifel vormt een mooi decor voor een weekendje weg. Hier krijg je een ruime keuze aan wandel- en fietspaden voorgeschoteld langs groene bossen, imposante rotsformaties en sprookjesachtige kastelen. Met middeleeuwse stadjes als Monschau en de burcht Burg Eltz als trekpleisters. En dat allemaal vlak bij de Belgische grens!

7. Oise (Frankrijk)

© Allwrite

Nog meer pittoreske dorpjes vind je in Oise, in het noorden van Frankrijk. Verdwaal in de smalle kasseistraatjes van Senlis of Gerberoy of laat je verwonderen door de koninklijke abdij en romantische rozentuin van Chaalis. Rustig wandelen en fietsen doe je dan weer in de bossen van Chantilly, Ermenoville en Halatte. Sportievelingen kunnen het mooiste van Oise al trappend verkennen, tijdens een 81 km lange fietsroute.

8. De Moezelstreek (Duitsland)

© Ruben Daems via Unsplash

Vlakbij de Eifel vind je de Moezelstreek, een echte klassieker als je een weekendje weg naar Duitsland plant. Je kunt er urenlang fietsen langs groene wijnflanken, romantische dorpjes en de Moezelrivier zelf natuurlijk. Fervente fietsers kunnen zich wagen aan het populaire Moezel-Fietspad, dat je 248 km lang meeneemt langs de mooiste plekjes. Achteraf jezelf belonen met een glaasje Riesling is toegestaan.

Lees ook: 25x charmant overnachten aan de oever van de Moezel

9. Opaalkust (Frankrijk)

© Geoffroy Hauwen via Unsplash

Wie toch de zee verkiest, kan naar de Opaalkust in Frankrijk. Het (letterlijke) hoogtepunt is hier de beroemde witte krijtrotsen van Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez. Hier geniet je van een schilderachtig uitzicht over het strand, de kliffen en de zee. Als je geluk hebt met het weer, kun je in de verte zelfs de witte kliffen van Dover zien. Nog troeven zijn knusse kustdorpjes als Wimereux en Wissant en de overheerlijke vis natuurlijk.

10. De Elzas (Frankrijk)

© Julien Verneaut via Unsplash

Afsluiten doen we met de Elzas, een regio in Frankrijk die ook grenst aan Duitsland en Zwitserland. Opnieuw een wijnstreek waar je via de Route van de Elzaswijnen 170 km lang kunt slingeren langs mooie vergezichten, dromerige wijnranken en romantische dorpjes als Riquewihr, Hunawihr en Colmar. Ook het idyllische Kasteel van Haut-Koenigsbourg en steden als Sélestat en Mulhouse zijn een tussenstop waard.

Een overzicht van de verlengde weekends in 2025

Dit jaar zijn er dankzij de wettelijke feestdagen heel wat verlengde weekends. Een ideale gelegenheid om een weekendje weg te plannen, aangezien je geen vakantie hoeft te nemen.

Dit zijn de verlengde weekends in 2025:

Pasen : van zaterdag 19 april tot en met maandag 21 april

: van zaterdag 19 april tot en met maandag 21 april Dag van de Arbeid : van donderdag 1 mei tot en met zondag 4 mei ( let op : 2 mei is een brugdag, dus het kan zijn dat je die dag vakantie moet nemen)

: van donderdag 1 mei tot en met zondag 4 mei ( : 2 mei is een brugdag, dus het kan zijn dat je die dag vakantie moet nemen) O.L.H.-Hemelvaart : van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni ( let op : 30 mei is een brugdag, dus het kan zijn dat je die dag vakantie moet nemen)

: van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni ( : 30 mei is een brugdag, dus het kan zijn dat je die dag vakantie moet nemen) Pinksteren : van zaterdag 7 juni tot en met maandag 9 juni

: van zaterdag 7 juni tot en met maandag 9 juni Nationale feestdag : van zaterdag 19 juli tot en met maandag 21 juli

: van zaterdag 19 juli tot en met maandag 21 juli O.L.V.-Hemelvaart : van vrijdag 15 augustus tot en met zondag 17 augustus

: van vrijdag 15 augustus tot en met zondag 17 augustus Wapenstilstand: van zaterdag 8 november tot en met dinsdag 11 november (let op: 10 november isi een brugdag, dus het kan zijn dat je die dag vakantie moet nemen)

Nog meer inspiratie voor een weekendje weg:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!