Naar de winterzon: 10 zonnige winterbestemmingen in Europa

Wil jij deze winter liever ontsnappen aan de koude temperaturen, en zonnigere oorden opzoeken? Online camperverhuurplatform Goboony bundelde tien zonnige winterbestemmingen in Europa waar de zon ook in de wintermaanden nog volop schijnt.

Op deze zonnige winterbestemmingen ontsnap je aan de kou

1. Tenerife

Tenerife kan als grootste eiland van de Canarische eilanden niet ontbreken in dit rijtje zonnige winterbestemmingen. Hier geniet je van woeste lavavelden, dramatische klifkusten en rustgevende zandstranden. Zin om je wandelschoenen aan te trekken? Dan is Pico del Teide een aanrader. De hoogste berg van Spanje belooft je een prachtig uitzicht over het eiland.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 20 graden

2. Malta

Ook op Malta is het heerlijk overwinteren. Gelegen in de Middellandse zee bestaat het land uit de hoofdeilanden Malta en Gozo, alsook enkele kleinere eilandjes. Malta mag dan een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld zijn, in de winter is het er een pak rustiger en kun je er dus van de gemoedelijke warmte genieten.

Bezoek de kleine hoofdstad Valetta, met haar middeleeuwse stadswallen en smalle straatjes. Of ga uitwaaien langs de kust, met uitzicht over de charmante baaitjes. Wijnliefhebbers boeken een wijntour bij een van de lokale wijnhuizen.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 15 graden

3. Kreta

Wist je dat op Kreta zo’n 300 dagen per jaar de zon schijnt? Geen betere plek dus om wat extra vitamine D bij te tanken dan het grootste eiland van Griekenland. Schattige dorpjes, een rijke historie en de welbekende azuurblauwe zee: Kreta heeft het allemaal.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 16 graden

4. Gran Canaria

Gran Canaria is een van de meest populaire zonnige winterbestemmingen, en terecht. Net als Tenerife hoort het bij de Canarische eilanden. De grootste troef van het eiland is zonder twijfel de variatie. In het noorden geniet je van prachtig groen en bossen, in het midden neemt een heus berglandschap het roer over en in het zuiden zijn er de woestijn en ruige kustlijn met brede zandstranden. Ook de hoofdstad Las Palmas is een bezoekje waard.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 16 graden

5. Fuerteventura

Nog zo’n Canarische parel is Fuerteventura, ook wel de Caraïben van Europa genoemd. Ook in putje winter kun je hier nog op een parelwit strand liggen, met de helderblauwe zee voor je neus. Fuerteventura is ook een paradijsje voor surfers, met plekjes als El Cotillo, La Pared, Sotavento, Parque Natural de Corralejo. Maak een mooie strandwandeling, beklim een vulkaan of maak een wandeltocht door een natuurreservaat.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 21 graden

6. Sicilië

Dankzij haar zuidelijke ligging én de Sirocco-wind die vanuit Afrika over het Italiaanse eiland trekt, blijven de temperaturen op Sicilië ook tijdens de winter zeer aangenaam. Smul je buikje vol met de Siciliaanse keuken en bezoek steden als Palermo, Marsala en Syracuse.

In november kun je in Altofonte en Poggioreale terecht voor allerlei lokale proeverijen en traditionele dansen. In december zijn er dan weer tal van kerstfeesten, -markten en -festivalletjes. Geen tijd voor verveling dus!

Gemiddelde temperatuur in de winter: 15 graden

7. Madeira

Het Portugese eiland Madeira ligt op zo’n 700 kilometer van de Afrikaanse westkust, en dat voel je aan de temperaturen. Madeira wordt ook wel het ‘bloemeneiland’ genoemd, dankzij de vele exotische, tropische en subtropische bloemen en planten die er groeien. Het binnenland is een waar wandelparadijs. Je volgt er verschillende wandelroutes die je meenemen langs indrukwekkende natuur en woeste rotsformaties.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 18 graden

8. Algarve

Het is duidelijk: Portugal is geliefd als het over zonnige winterbestemmingen gaat. Ook de Algarve is met haar zachte temperaturen, vele zonuren en lekkere Portugese gerechten een uitstekende uitvalsbasis tijdens de wintermaanden.

Vogelaars kunnen er hun hartje ophalen, want heel veel vogels zoeken ’s winters – terecht – hun toevlucht onder de Portugese zon. Kuier door oude steden als Faro en Lagos of ga surfen (of kijken) naar een van de schitterende baaitjes aan de kust, waar je de hoogste golven van Europa aanschouwt. Het mooiste van de Algarve combineer je tijdens deze (camper)roadtrip.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 17 graden

9. Andalusië

Volgens Goboony is Andalusië een van de mooiste regio’s in Spanje. ’s Zomers is het er vaak té heet, zeker als je er graag op uit trekt om dingen te zien en doen. Het zachte klimaat en winterzonnetje zijn dan ook ideale metgezellen. Zelfs met een dunne jas kom je de avonden door. In steden als Málaga, Sevilla en Granada trakteer je jezelf op heerlijke tapas (met bijpassende wijnen), culturele bezienswaardigheden en de beroemde flamenco.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 17 graden

10. Lanzarote

Als afsluiter van dit lijstje zonnige winterbestemmingen kan ook Lanzarote niet ontbreken. Een stukje rustiger dan broertjes Gran Canaria of Tenerife is het eiland ideaal voor wie liever de rust opzoekt. Bovendien vangt Lanzarote dankzij haar ligging warme luchtstroom van Marokko op, wat voor ongeveer 330 zonnige dagen per jaar zorgt.

Lanzarote staat bekend om haar prachtige vulkanische landschappen (denk: zwarte stranden!), met in totaal maar liefst 300 vulkanen verspreid over het eiland. De lavavelden in het Timanfaya Nationaal Park lijken wel van een andere planeet te komen. Ook het ondergrondse meer Jameos de Aqua mag je niet missen.

Gemiddelde temperatuur in de winter: 20 graden

