Citytrippen in Den Haag: deze adresjes zijn een bezoekje waard

Geen Nederlandse stad die majestueuzer is dan Den Haag. Het Binnenhof in het centrum is het oudste, actieve parlementsgebouw ter wereld. Het gonst er van de politieke bedrijvigheid, wat van Den Haag meteen een ‘chique’ citytrip maakt.

Den Haag verkennen doe je zó

Van ontbijt tot apero

De Wienerkonditorei is een bakkerij en koffiezaak sinds 1934. Noch het interieur, noch het verrukkelijke Weense gebak zijn er veranderd. Het is ook nog steeds in handen van dezelfde Weense familie, intussen staat de kleinzoon aan het roer. wienerkonditorei.nl

Alleen al voor de gezellige naam zou je er willen passeren: Appeltje Eitje heeft twee locaties in Den Haag. Je eet er buiten op het terras of binnen in huiskamersfeer. Naast klassieke gerechten (een warm croissantje of tosti) staan er veel vegetarische en vegan lunches op de kaart. De hipsters waaien er binnen voor een take-away koffie. appeltjeeitjedenhaag.nl

Café de Florèz is een stukje Parijs in Den Haag. In het mooie Hofkwartier geniet je de hele dag door van heerlijke Franse gerechtjes, ideaal om te delen. Denk: traditionele steak tartaar, escargots de Bourgogne en oesters met een glaasje crémant erbij. Ah oui! cafedeflorez.nl

© Café de Florèz

Restaurants in Den Haag

Restaurant en wijnbar Basaal is gelegen aan een van de mooiste grachten van de stad. Er wordt heerlijk gekookt op het ritme van de seizoenen. restaurantbasaal.nl

Little V Den Haag is een icoon voor de Vietnamese keuken. Je deelt er heerlijke schoteltjes met verse kruiden en groenten. In de zomer kun je op het terras eten. littlev.nl

Restaurant Basaal © Casper van Dort

Overnachten in Den Haag

La Paulowna boutique hotel in het Zeeheldenkwartier is een authentiek, luxueus hotel. Met een vroege check-in om 14 uur en een late check-out om 13 uur geniet je maximaal van je romantische overnachting. Je kunt er ook fietsen huren. lapaulowna.com, vanaf € 151 per nacht.

Een tip voor wie tussen maart en oktober naar Den Haag gaat: de luxestrandhuisjes in Kijkduin bij Den Haag. Je wordt er wakker met zicht op zee. haagsestrandhuisjes.nl, vanaf € 675 voor een midweek van vrijdag t.e.m. maandag.

© La Paulowna boutique hotel

Niet te missen plekjes

De kans dat je Willem-Alexander en Maxima tegen het lijf loopt is klein, maar de vele monumenten en woon- en werkpaleizen verraden wel het koninklijke karakter van de stad. Koninklijk Den Haag strekt zicht uit vanaf het Plein, het Binnenhof en de Grote Kerk naar het noordwesten van de stad. De prachtige Paleistuin ligt verscholen tussen Paleis Noordeinde, de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Archief. Meer info vind je op haag.com/nl/tips/koninklijke-highlights

De buurt Het Hofkwartier is Parijs in het klein. Denk: knusse straatjes zoals de Molenstraat en Oude Molenstraat. Hier vind je tal van boetiekjes en koffiehuisjes.

Nee, je kunt niet naar Den Haag gaan zonder 'Het meisje met de parel' van Vermeer gedag te zeggen. Het schilderij hangt in het Mauritshuis aan de Hofvijver dat al meer dan 200 jaar onderdak biedt aan een indrukwekkende kunstcollectie. mauritshuis.nl

Bijzonder aan Den Haag is dat de stad vlak bij zee ligt. Na een korte tramrit of 20 minuten op de fiets sta je op de pier van Scheveningen. De badstad onderging een ware metamorfose en is ideaal om uit te waaien aan het strand of de jachthaven.

© Johan Lambrechts/Allwrite

Den Haag: praktisch

Met de trein: het centrum van Den Haag is makkelijk te bereiken met de intercity naar Den Haag Centraal of Den Haag Hollands Spoor.

In de stad zelf rijden trams en bussen, maar je kunt je er prima te voet verplaatsen of met de fiets. ov-fiets.nl

Met de wagen kan natuurlijk ook; er liggen zo'n 20 parkeergarages en terreinen in en rond de stad. Die zijn een pak voordeliger dan op straat parkeren! denhaag.nl

Tekst: Sebastiaan Bedaux, Lies Bresseel, Hanne Bral en Annelies Dyck • Foto: Johan Lambrechts, Getty Images e.a

