Zeeland: 5x charmante dorpjes net over de grens

Ben je geen wereldreiziger, maar wil je er af en toe toch even tussenuit? Daarvoor hoef je niet zo ver te reizen want vlak over de grens – in het Nederlandse Zeeland – vind je heel wat verborgen parels waar je heerlijk kunt genieten.

1. Groede: historische huizen & hippe terrasjes

Op een paar kilometer van de soms drukke Zeeuws-Vlaamse kust beland je in Groede in een andere wereld. Of is het een andere tijd? Op het eerste gezicht lijkt dit vooral een mini-openluchtmuseum: nauwe steegjes vol mooie oude huizen en een heerlijk marktplein met terrasjes, bomen, een kiosk en fontein rond de kerk. Volgens sommigen hoort dit schattige dorp met z’n vele gevels uit de 17e eeuw bij de mooiste van heel Nederland. Toch is Groede geen versteend monument, want het telt ook verbazend hippe etablissementen.

Wat je niet mag missen

Mis zeker de typische Slijkstraat niet, met z’n nostalgische winkeltjes, werkplaatsen uit vroegere tijden, z’n authentieke herberg De Natte Pij en klein museum. Het Vlaamsche Erfgoed zorgt ervoor dat de historische sfeer springlevend blijft.

Waar in de Tweede Wereldoorlog bunkers verschenen, ligt nu een groen doe- en speelpark (het Groede Podium) met klimtorens, speelkubussen, een waterspeeltuin, herten, ezels en schapen. Ook de bunkers kun je nog steeds zien even buiten het centrum van Groede.

© Fonteyn

Eten en logeren

Bij IJssalon & koffiebar Fonteyn, in een trendy ingericht hoekpand, op de Markt smul je van huisbereid gebak of ijs bij je koffie en van originele lunches. Mét terras bij de fontein! Bierliefhebbers mogen De Drie Koningen dan weer niet overslaan. Ze brouwen hier niet alleen eigen bier, maar hebben ook een mooi aanbod exclusieve en speciale bieren. En als je op niveau wilt gaan eten, zijn de culinaire hoogstandjes van 1880 een aanrader.

Het strand van Groede ligt op een kleine 4 km van de Markt. Als je er een wandeling van wilt maken, kies je de rustige weg die langs de Groese polders en duinen loopt. Uitblazen doe je dan in een van de strandpaviljoenen: het vlotte en ruime Puur of het trendy Beachhouse 25 in Ibizasfeer. Nog op het strand van Groede: mooie strandslaaphuisjes! Ze zijn heel populair om te overnachten en helaas ook snel volgeboekt. In het dorp wacht je gelukkig een fijn alternatief bij De Reiziger, een B&B in een charmant oud pand.

© Strandcamping Groede

2. Hulst: in alle opzichten een ster

Op luchtfoto’s en plattegronden zie je het meteen: Hulst is een stervormige vestingstad, die helemaal omringd is met goed bewaarde stadspoorten, torentjes, wallen en grachten. Uniek! Ook binnen de stadswallen snuif je de historische sfeer op, als je langs de vele mooie (trap)gevels, het stadhuis en de monumentale Sint Willibrordusbasiliek wandelt.

Het stadje in Zeeland, op amper vijf kilometer van de grens, voelt daarbij heel Vlaams en vertrouwd aan. Toch geniet je tegelijk van een leuk stukje Nederland: op zondagmiddag zijn alle winkels open. Veel shopplezier dus in typisch Nederlandse ketens en fijne boetieks.

Niet te missen

Maak zeker een wandeling op de 3,5 km lange stadswallen die het oude centrum helemaal omringen. Je komt zo niet alleen langs de vier stadspoorten en markante torentjes, maar geniet ook van een mooi zicht op het landschap. Het bekende middeleeuwse epos over de vos Reynaert speelt zich trouwens af in de streek rond Hulst. In de hele stad zie je dan ook verwijzingen en beelden van de listige vos.

En er is ook een kinderroute! Lopen als een soldaat over een bolwerk of sluipen zoals een vos? De kinderroute neemt je met spannende, speelse opdrachten mee door Hulst, langs kanonnen, soldaten en verhalen van Reynaert de vos… Te koop (€ 1,75) bij het VVV Kantoor in Hulst (Steenstraat 37).

© Fietstocht Vossen

Een paar jaar geleden kreeg de gedempte oude haven opnieuw water en kwamen er nieuwbouwprojecten. De buurt tussen de Bierkaaistraat, Vismarkt en ‘s-Gravenhofplein bruist nu dus van het leven met terrasjes en leuke pop-ups.

En naast Paal begint het Verdronken Land van Saeftinghe, een ruig stuk natuur tussen land en water én het grootste schorrengebied van Europa met een mix van zout en zoet water. Je kunt het natuurgebied goed overzien vanaf de zeedijk en er zijn twee wandelroutes (waarvan één met laarzen). Het echte wildernisgevoel ervaar je met een excursie met gids.

Eten en logeren

Honger van het shoppen? In de winkelstraat Gentstestraat heb je de topper CoPain en geniet je van een bourgondische sfeer.

Hulst is ver weg van de Zeeuwse kust, maar de machtige Westerschelde ligt op fietsafstand (10-15 km), achter een stevige zeedijk. Bij laag tij komen er in Perkpolder, Walsoorden en Ossenisse strandjes tevoorschijn. In Paal eet je aan de getijdenhaven Paviljoen ’t Schor met zicht op de Westerschelde. En om te logeren? Onze tips: Hotel Hulst en B&B Carpe Diem.

© iStock

3. Middelburg: een citytrip op zich waard!

Middelburg is de hoofdstad van Zeeland en wat voor één! Met zijn charme kan deze meer dan 800 jaar oude parel bijna wedijveren met Brugge, maar dan zonder de busladingen toeristen. Middelburg heeft het allemaal: schilderachtige steegjes en pleinen met prachtige oude handels- en pakhuizen, grachten, een fraaie Grote Markt, trendy cafés en bistro’s, kunstgalerijen, leuke winkels, en cultuur… Een paar eeuwen geleden hoorde Middelburg zelfs bij de belangrijkste steden van Nederland. Een citytrip waard.

Dit mag je niet missen

De toren die het stadscentrum domineert, heeft zijn naam – Lange Jan – niet gestolen. Met zijn 90 meter hoogte zit deze abdijtoren in de top-10 van Nederland. Goed voor een klim van 207 treden en een fantastisch uitzicht. En dan is er het Zeeuws Museum. Geen stoffig overblijfsel uit vroegere tijden, maar een eigentijds interactief museum, waar je de geschiedenis van Zeeland ontdekt aan de hand van kunst, wandtapijten, oud porselein, mode en klederdrachten, en schatten uit de hele wereld.

Middelburg telt verder heel wat kunstateliers en galerijen, die samen regelmatig events organiseren (markt, kunstfietsroute). Origineel is de stadwandeling ‘Sprekende Gevels’, waarbij je meer dan 20 gevels met een gedicht ontdekt. Op de site staan downloadbare routes en kaarten. Bezoek ook miniatuurpark Mini Mundi. Hier bewonder je fraaie maquettes en er is ook een pretpark en een indoorspeeltuin.

© iStock

Het is ook altijd spannend om een stad te ervaren van op het water. Je kunt daarom gaan voor een klassieke rondvaart in het centrum of zelf een bootje huren om het Kanaal door Walcheren op te varen.

Logeren

En ook om te logeren, hebben we een tip. Elke kamer van boetiekhotel The Roosevelt is anders ingericht. Het hotel ligt in het hartje van de stad en heeft een mooie binnentuin.

Vanaf € 123 per nacht (twee personen).

4. Burgh-Haamstede: twee kleintjes, één groot avontuur

Pas als je naar het noordelijke eiland Schouwen-Duiveland rijdt, voel je goed waaraan Zeeland zijn naam te danken heeft. Je moet namelijk over een kilometerslange imposante brug of stormvloedkering rijden, die het machtige water trotseert. Helemaal in het westen van het eiland overvalt de natuur je met een unieke mix van duinen, bos en zandverstuivingen. Hier liggen twee gezellige ringvormige dorpjes verscholen, op amper één kilometer van elkaar, met elkaar versmolten tot Burgh-Haamstede.

© VVVZeeland

Wat je niet mag missen

De omgeving telt twee markante torens. De Plompe Toren is het enige restant van een dorp dat eeuwen geleden in het water verdween. Westerlicht is dan weer de bekendste vuurtoren van Zeeland, met de typische rood-witte strepen. Ga ook even iets verder, want op 5 km van Burgh-Haamstede strekt zich achter de zeedijk een zandstrand uit van maar liefst 20 km. Je vindt er verschillende strandpaviljoenen, vooral rond Westenschouwen en Renesse.

Rond het tweelingdorp is heel wat mooie natuur te verkennen: maak bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht door de Zeepeduinen of het Slotbos rond het Slot Haamstede. Natuurmonumenten heeft downloadbare routes op zijn website en organiseert begeleide excursies door het gebied. In Burghsluis, een paar kilometer buiten Burgh-Haamstede, kun je dan weer een tocht maken op de Oosterschelde, het grootste nationale park van Nederland. Heel veel kans dat je zeehonden en misschien zelfs bruinvissen ziet.

Avontuurlijke kinderen vanaf 8 jaar werken zich in klimbos Zeeuwse Helden met touwladders, tokkelbanen en wiebelbruggen van boom naar boom. Zo’n 10 km verder, pal op de Oosterscheldekering, biedt Deltapark Neeltje Jans vertier in het waterpark en met de zeeleeuwenshow. Er is ook een groot aquarium en belevingsparcours rond de beroemde deltawerken.

© Grand Hotel Ter Duinen

Eten en logeren

Neem in het kleine Burgh zeker een kijkje in bakkerij Sonnemans, dat binnen en op het terras volgestouwd is met spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Het brood en gebak in deze retrobakkerij zijn heerlijk, je kunt er lunchen én juwelen kopen van de dochter des huizes.

Slenter in het iets grotere Haamstede eerst even langs de charmante huisjes, de winkels en het kasteel om dan een terras uit te kiezen aan de kerk. Hotel Restaurant Bom is met zijn creatieve klassiekers en broodjes een aanrader.

En vlakbij kun je kiezen voor Grand Hotel Ter Duin, maar als je het buitengevoel zoekt, is de mooie B&B De Zilte Zeehoeve, van een Belgisch koppel, op 8 km van Burgh-Haamstede een aanrader.

5. Toerismeredactrice Inge (her)ontdekt Veere: het Zeeland uit een prentenboek

Inge: “Toen ik nog geen fan van Zeeland was en alleen maar oog had voor typische puberdingen, kwam ik voor het eerst in Veere. Op schooluitstap. Dat was blijkbaar een goede reden om vooral niet op te letten, al lag dat beslist niet aan het enthousiasme van onze leerkracht. Meer nog, haar bevlogenheid is altijd blijven hangen, zodat ik nu, vele jaren later, oprecht benieuwd ben naar het stadje waar ik volstrekt niets van heb onthouden.

Die leerkracht van toen had gelijk: het kleine Veere betovert, op verschillende manieren. Hier duik je even in een glorieus verleden, om een halve straat verder te genieten van wat glamour-light rond de jachthaven. Je slentert en snuistert, stoot op een typische molen, tuurt naar de vele zeilboten op het meer en relaxt dan op een terrasje. Een stukje Zeeland zoals uit een prentenboek.”

Inges favoriete plekjes:

Verken zeker de kleine zijstraten of slenterstraatjes; sommige zijn omzoomd met muren gebouwd uit stenen van de oude stadwallen. In andere straatjes pronken de stokrozen of ontdek je leuke winkels, zoals Oma’s snoepwinkel (Oudestraat) of Atelier De Schapekop (Kerkstraat). Schrik niet als aan de stadsrand plots de immense Grote Kerk opdoemt.

Veere was ooit een belangrijke zeehaven die de stad roem en rijkdom bracht. Ze hadden goede handelsrelaties met Schotland én een sterke band met het koningshuis. Dat verleden ontdek je in het oude stadhuis en de Schotse Huizen, die samen Museum Veere vormen. En aan de oever van het grote Veerse Meer zie je niet alleen zeilboten vertrekken of aanmeren, maar ontdek je ook het kolossale bolwerk met de Campveerse Toren. Vandaag is er een historisch hotel-restaurant mét terras gevestigd.

Lonkt het Veerse Meer? Van eind april tot eind september zijn er elke dag verschillende rondvaarten van een uur met het schip Stad Veere.

© ITA

Vroeg of laat kom je in Veere ook altijd op de Markt uit. De perfecte plaats om in deco- en klerenwinkeltjes rond te neuzen of een terrasje in de schaduw van de bomen te doen, zoals bij de klassieker ’t Waepen van Veere, met lekkers voor de kleine of grote honger.

Logeren

Bij B&B Bed en Brood voel je de historische sfeer van het stadje, maar geniet je ook van de frisse, eigentijdse inrichting. Twaalf kamers, grote tuin en gezellige gemeenschappelijke ruimte.

Tekst: Inge Taucher

