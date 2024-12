Je breiwerk afkanten: dat doe je zo

Afkanten is niet alleen belangrijk om een mooie, nette rand aan je breiwerk te creëren, maar het beïnvloedt ook de structuur en stretch van je werk. In dit artikel tonen we je stap voor stap hoe je een nette rand kunt afkanten.

Ken je de Libelle Breiclub al? Hier vind je alle info om te starten met breien, van de basistechnieken tot de basissteken en meer ingenieuze breimotieven. Hou je breinaalden alvast in de aanslag en pik samen met Libelle de draad op!

Hoe kun je je breiwerk afkanten?

Afkanten is het proces waarbij je de laatste steken van je breiwerk ‘vastzet’, zodat ze niet meer loskomen en je werk er netjes uitziet. Er bestaan verschillende manier om je breiwerk af te kanten en elke techniek heeft zijn eigen voordelen afhankelijk van het soort project en het gewenste eindresultaat. De meest gebruikelijke wijze is om twee steken te breien en er dan telkens, per stuk, eentje van je naald te halen.

Op zoek naar brei-inspiratie?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!