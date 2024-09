De leukste workshop en cursussen in West-Vlaanderen

Heeft de zomer je weer een goede dosis energie gegeven? Dan kun je die zeker kwijt in een van deze creatieve bezigheden. Dit zijn de leukste cursussen en workshops in West-Vlaanderen.

Workshops en cursussen in West-Vlaanderen

1. Blij breien en haken

Bij Café Crochet kun je terecht voor originele haak- en breiworkshops. Haak een boeketje bloemen of een granny tas, of brei een hoes voor een warmwaterkruik of Scandinavische sokken. Er is ook een breiclub voor mannen!

• Breien en haken, Café Crochet – Stadenstraat 33b, 8610 Zarren (cafecrochet.be), prijzen variëren van € 20 tot € 75 voor één of meerdere lessen.

2. DIY Design

Terrazzo (klei met marmerkorrels) is trendy en tijdloos! In deze workshops kies je je favoriete mal, stel je een kleurencombinatie samen, maak je de terrazzomix en giet je het in de vorm. Na de afwerking heb je een prachtig stuk voor in je interieur of keuken!

• Terrazzo schalen, Fonk Workshops – Steenveldstraat 24, 8820 Torhout (fonkworkshops.be), workshops van € 65 en 75 voor ongeveer 3 uur terrazzo-plezier.

3. Kattenverwennerij

Maak zelf een zacht mandje voor jouw favoriete fluwelen huisgenoot. Tijdens deze workshop leer je een kattenmand breien met je handen en met lussenwol. Eenvoudig en dus geen brei-ervaring vereist.

• Kattenmand handbreien, B’aristokat. – Onze-Lieve-Vrouwestraat 9, 8500 Kortrijk (baristokat-kattencafe.be), € 70 voor een workshop van 3 uur. Je kunt gelijkaardige workshops ook volgen bij Bolleke Krol in Bonheiden, bij Cats & Cups in Mechelen en bij andere kattencafé’s in Vlaanderen.

4. Kleileuk!

Hanne van Hello Mojo organiseert tal van workshops waarin je leuke dingen leert kleien. Van keramische huisnummers tot vogelhuisjes en lampenkapjes. Of als je al in kerstsfeer wilt komen, ga dan voor de kleien kerstitems! Check zeker haar website voor nog meer inspiratie.

• Keramische huisnummers en ander klei-leuks, Atelier Heule – Izegemsestraat 379, 8501 Heule (hellomojo.be), € 75 voor een workshop van 3 uur. De andere workshops schommelen tussen € 50 en € 75 per persoon.

5. Upcyclen is (s)tof!

Een basic naaicursus waarbij je afgedankt textiel gaat recycleren tot volwaardige creaties! In deze reeks werk je aan een aantal eenvoudige stukken, zoals een schort, een T-shirt en kussenhoezen… Creatief zijn is een must!

• Kleding beginners upcycling, SNT Brugge – Arsenaalstraat, 8000 Brugge (snt.be) , € 196 voor een reeks van 34 lessen. Geen voorkennis nodig.

6. Voor groene vingers

Iedereen die gebeten is door de kamerplant-microbe is hier welkom. In deze VELT-workshop ontdek je hoe je welke kamerplanten het best stekt, aflegt, scheurt of vermeerdert.

• Kamerplanten verzorgen en vermeerderen, VELT – Zaal Nieuwvliet – Lieven Gevaertplein 4, 8020, Oostkamp (velt.nu), € 10 voor niet-leden en € 5 voor leden.

7. Gezonde boterhammetjes!



Maak zelf je vegetarische spread op basis van noten, groenten en peulvruchten, zowel hartig als zoet.

Colruyt Academy Kortrijk – Burgemeester Vercruysselaan 12/14, 8500 KORTRIJK (colruytacademy.be), vegetarisch broodbeleg, €42,- voor een workshop van 3 uur. Deze workshop wordt ook gegeven in Colruyt Academy Melle, Hasselt, Grimbergen en Halle.

8. Ga je mee naar het breicafé?



Bij Me Made kun je kiezen voor verschillende breisessies. In een korte of langere lessenreeks haal je uit je wol en je naalden een rondbreitrui, een stel leuke wanten, een cardigan… altijd modieuze stuks. In het breicafé kun je terecht om je breiwerk te finaliseren met eventueel een duwtje van je medebreiers. Aanrader!

Wanten breien, breien voor absolute beginners of een rondbrei trui knitten, Me Made – Overbekeplein 10 – 8500 KORTRIJK (me-made.be), prijzen tussen €70,- en €180,- voor een reeksen van 1 tot meerdere lessen.

9. Maak je eigen lampenkap



Een supertoffe en afwisselende lessenreeks voor de ervaren naaister. Je leert hier tassen, verschillende soorten kussens, lampenkapjes, tafeldecoratie… maken. Geïnspireerd door de grote seizoensthema’s (kerst, Pasen…) maak je met deze zelfgemaakte items je huis knus en gezellig.

SNT Brugge – Arsenaalstraat – 8000 BRUGGE (snt.be), €253,- voor 36 lessen, naaiervaring vereist

10. Plantaardig koken veggie/vegan



In deze cursus leer je werken met tofu, tempeh en seitan… Je maakt plantaardige variaties op stoofpotjes, desserts en soep. Een must do voor iedereen die voor minder vlees kiest en toch evenwichtig wilt blijven eten. Ontdek de vele mogelijkheden van de vegetarische keuken!

SNT Brugge – Arsenaalstraat – 8000 BRUGGE (snt.be), €225,- voor een reeks van 18 lessen. Geen voorkennis nodig.

