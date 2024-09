De leukste workshops en cursussen in Antwerpen

Heeft de zomer je weer een goede dosis energie gegeven? Dan kun je die zeker kwijt in een van deze creatieve bezigheden. Dit zijn de leukste cursussen en workshops in Antwerpen.

Workshops en cursussen in Antwerpen

1. Vive le vélo

Zelf je fiets onderhouden? In deze lessenreeks leer je hoe je zelf een nieuwe fiets samenstelt, hoe je een oudere fiets onderhoudt en herstelt en verdiep je je in de techniek van moderne fietsen – van elektrische fietsen tot geavanceerde sportfietsen. •

Fietshersteller, CVO Antwerpen – Eduard Anseelestraat 46, 2830 Willebroek of Kapelsestraat 222, 2950 Kapellen (cvoantwerpen.be)€ 76 voor een reeks van 40 lessen.

2. Word grillmaster

Komt het water je in de mond als de buren de barbecue aansteken, maar durf je er zelf niet goed mee aan de slag? In deze module leer je de finesse van het grillen op zowel een gas- als houtskoolbarbecue, van hapjes tot dessert.

BBQ-koken – Grillen voor elke dag, CVO Antwerpen – Pastoor Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen (cvoantwerpen.be)€ xx voor een reeks van xx lestijden.

3. Beetje blingbling

Steek je handen uit de mouwen en maak via de verschillende workshops van Floral Madnesses je eigen juweeltjes: van vrolijke armbandjes tot statement oorbellen in polymeerklei.

Zilveren ringen, juwelen in hars, armbandjes maken of oorbellen in polymeerklei, Floral Madnesses – Onze-Lieve-Vrouwestraat 72, 2800 Mechelen (floralmadnesses.be), prijzen tussen € 65 en € 85 voor een workshop van 2 à 3 uur.

4. Vazenpracht

Gedurende enkele weken bouw je aan je eigen vaas uit klei. Je leert de klei voor te bereiden, te decoreren en te glazuren. Voor deze cursus is geen basiskennis vereist en volg je vooral je intuïtie. Mooi resultaat gegarandeerd!

Vazen in aardewerk, Caraf – Guldenvliesstraat 9/11 GLV, 2600 Berchem (caraf.be)€ 310 voor een reeks van 6 lessen van 3 uur.

5. Wonderplants!

Haal alles uit je kamerplanten én je groene vingers tijdens de workshops van Planttrekker. Je kamerplanten verzorgen, verpotten in de beste potgrond of stekjes nemen en vermeerderen? Je leert het hier!

Planten stekken, kamerplanten voor beginners en gevorderden, Planttrekker – Victor Heylenlei 2, 2530 Boechout (planttrekker.com) € 50 (voor de kamerplantenworkshops, 2,5 u.) en € 70 (voor de stekworkshop, 2 u.)

6. Lekkere geurtjes

Steek samen met je kind, je nichtje of metekind de handen uit de mouwen en creëer je eigen badproducten of bloemenkaarsen. Niets zo leuk om naar huis te gaan met iets lekker geurends zelfgemaakts!

Ouder-kind Workshop: natuurlijke badproducten en/of bloomcandles maken, Atelier Lilou – Boomstraat 67, 2880, Bornem (atelierlilou.be)€ 70 voor de workshop natuurlijke badproducten en € 99 voor de workshop bloomcandles. Check zeker ook de andere workshops die Atelier Lilou aanbiedt!

7. Borduren na de uren

Door mooie details te borduren op een sweater, op breigoed, op kousen… geef je je kledingstuk een persoonlijke touch. Leer het in enkele uurtjes in dit atelier.

Borduren – de basis, op breigoed, op eigen kleding, broches borduren…, Atelier van Eva V – Zegelstraat 5, 2140 Antwerpen (hetateliervanevav.be)Tussen € 45 en € 69 voor een workshop van 3 uur.

8. Natural beauty

Heb je genoeg van synthetische ingrediënten, irriterende geurstoffen en agressieve conserveringsmiddelen? Leer hier je eigen micellair water, dagcrème en bodylotion maken op basis van natuurlijke producten.

Natuurlijke verzorgingsproducten maken, Atelier van Eva V – Zegelstraat 5, 2140 Antwerpen (hetateliervanevav.be)€ 85 voor een workshop van 3 uur.

9. Tekenen met houtskool

Zin om met houtskool, inkt, potlood… aan de slag te gaan en te leren schetsen en tekenen. Of

te schilderen met acryl of aquarel? De Tekenfabriek biedt verschillende lessenreeksen aan,

die je wegwijs maken in de beeldende kunst.

Tekenfabriek, Raapstraat 14 – 2000 Antwerpen (tekenfabriek.be), vanaf €40,- voor een lesje tot €400,- voor een lessenreeks van 10.

10. Glas-in-lood creaties

Zin om een hanger in glas-in-lood te creëren, met planten als thema? Tijdens de workshops

Planttrekker – Victor Heylenlei 2 – 2530 Boechout (planttrekker.com), €99,- betaal je voor een workshop van 4 uur, €199,- voor een workshop van 2 x 4 uur.

11. De kunst van upcyclen

Word een handige Harriëtta tijdens deze workshops waarin je leert naaien, breien, ritsen

vervangen, gaatjes herstellen en waar je onder meer pantoffels en verjaardagskronen leert

maken. Je wordt echt ondergedompeld in praktisch en creatief handwerk!

Upcycling, creatieve hersteltechnieken – CVO Encora – Grotesteenweg 224-226 – 2600 BERCHEM (cvoencora.stedelijkonderwijs.be), €90,- voor 17 workshops van 3,5 uur

