De leukste workshops en cursussen in Limburg

1. Koffie met een hart

Kijk je ook altijd met verwondering naar de deskundigheid van de barista die een figuurtje op je cappuccino tovert? Leer hier dat perfecte kopje koffie zelf zetten (en meer!) tijdens deze opleiding tot barista.

• Barista, PCVO – Europaplein 36, 3630 Maasmechelen (pcvolimburg.be), € 240 voor lessenreeks op woensdagavond (van september 2024 tot januari 2025).

2. Doe je ding met droogbloemen

Rijg gedroogde lavendel, papaver, distels… aan een metalen frame tot een prachtige krans die je muur of schouwmantel siert. Je leert het in deze workshop stap voor stap in 2,5 uur.

• Droogbloemenkrans, Atelier FLWRSSHOP – Visvangststraat 78, 3582 Beringen (flwrsshop.be), € 47,50 voor een workshop van 2,5 uur (materiaal inbegrepen).

3. Kunstig glas

Je leert de basis van glas snijden en slijpen, solderen en polijsten en gaat aan de slag met verschillende patronen – van organisch tot geometrisch! Tegen het einde van de workshop heb jij je eigen glas-in-lood-creatie gemaakt.

• Glas-in-lood, Atelier Plus – Kerkplein 10, 3670 Oudsbergen (keramiekshop.com), € 99 voor een workshop van 4 uur (materiaal inbegrepen).

4. Je eigen leren hebbeding

In deze workshop maak je een etui uit leder in cognac, naturel, donkerbruin en zwart. Met verschillende kleuren garen geef je er nog eens je persoonlijke touch aan.

• Leren pennenzak of brillenetui, Atelier Namae – Kortestraat 28, 3945 Kwaadmechelen (ateliernamae.be), € 75 voor een workshop van 4 uur (materiaal inbegrepen).

5. Mixen, die mocktails!

Leer de perfecte mocktail te mixen of een kleurrijk drankje samen te stellen zonder alcohol voor je kinderen.

• Mocktails maken, Centrum voor Avondonderwijs – Simpernelstraat 27, 3511 Hasselt (hobbyschool.be), € 143,99 voor een workshop van vier uur (materiaal inbegrepen).

6. Wenskaart deluxe

Je leert je kaartjesidee uitwerken in 3D – met reliëf en andere effecten.

• Wenskaarten maken in 3D, Centrum voor Avondonderwijs – Simpernelstraat 27, 3511 Hasselt (hobbyschool.be), € 143,99 voor een workshop van vier uur (materiaal inbegrepen).

7. Homemade moodboard

Tijdens deze workshop knip, plak en scheur je de juiste beelden uit magazines en kranten en

creëer je zo een unieke weergave van jouw concept. Een hulpmiddel bij het inrichten van je

interieur of als voorbereiding op een feestje.



• Je eigen moodboard maken, Centrum voor Avondonderwijs – Simpernelstraat 27 – 3511

HASSELT (hobbyschool.be), €143,99 voor een workshop van vier uur (materiaal inbegrepen)

Meer tips:

