De leukste workshops en cursussen in Oost-Vlaanderen

Heeft de zomer je weer een goede dosis energie gegeven? Dan kun je die zeker kwijt in een van deze creatieve bezigheden. Dit zijn de leukste cursussen en workshops in Oost-Vlaanderen.

Workshops en cursussen in Oost-Vlaanderen

1. Toveren met kindersnoetjes

Kindersnoetjes omtoveren tot wonderlijke dieren, kleurrijke feeën of stoere piraten? In deze workshop leer je eenvoudige penseel- en sponstechnieken te gebruiken waarmee je schitterende transformaties bereikt.

Kindergrime, Syntra Gent, Sint-Niklaas en Aalst (syntra.be), € 200 voor een reeks van 5 lessen + e-learning.

2. Konfijten & fermenteren als een pro

Bewaarmethodes van vroeger zijn weer ronduit hip. Tijdens deze lessenreeks leer je fermenteren, konfijten en opleggen als de beste. Met de bewaarde ingrediënten maak je ook iedere les een maaltijd.

Ambachtelijk conserveren, CVO Gent – Lange Violettestraat 10, 9000 Gent (cvo.gent), € 164,60 voor een reeks van 40 lessen.

3. Volop veggie

Bij Colruyt Academy kun je twee aparte workshops volgen: eentje waarin je heerlijke veggieburgers leert maken en combineert met het juiste gerecht en het beste sausje. En eentje waarin je een lekker en eenvoudig veggie eenpansgerecht leert bereiden. Je kunt ze beide volgen of eentje eruit pikken.

Vegetarische eenpansgerechten en/of zelf vegetarische burgers maken, Colruyt Academy Gent – Brusselsesteenweg 157A, 9090 Melle (colruytacademy.be)

€ 42 voor een workshop van 3 uur. Deze les wordt ook gegeven in de Colruyt Academies van Haasrode, Kortrijk, Hasselt en Grimbergen.

4. Kliederen met je (klein)kind

Leer samen met je kind(eren) en of kleinkind(eren) schilderen, tekenen, boetseren, enz… onder begeleiding van ervaren leerkrachten. Een mooie en creatieve manier om samen dingen te leren, of je nu groot of klein bent!

Generatie-atelier boetseren, schilderen e.d., Academie voor Beeldende Kunst Gent – Offerlaan 3, 9000 Gent (acbk.be), € 404,- (per volwassene) en €97,- per kind voor een gans schooljaar. Sommigen komen in aanmerking voor een verminderd tarief.

5. Je eigen potjes draaien

In het Gentse heb je veel goede keramiekateliers. Eén ervan is de Keramiekstudio waar je een stevige basis in het pottendraaien krijgt aangeleerd. Je kunt kiezen voor een reeks van 5 of 10 lessen.

Keramiek, de Keramiekstudio – Heiveldstraat 177, 9040 Gent (keramiekstudio.be), € 165 voor een reeks van 5 lessen, € 310 voor een reeks van 10 lessen (de prijs van het glazuur is nog niet inbegrepen).

6. Tapijtje tuften

Tuften is een techniek om hoogpolige tapijtjes te maken, met behulp van een tufting-gun. De techniek ontstond in de jaren vijftig in de VS, werd erg populair in de jaren zeventig en tachtig en is nu helemaal terug. In deze workshop leer je de techniek van het tuften en maak je zelf een wandtapijtje van 60 bij 60 cm.

Leren tuften, Mie-Time – Luxemburgstraat 70, 9000 Gent (funni.be), € 190 voor een workshop van 6 uur.

7. Breien voor beginners

In deze lessenreeks leer je een breiwerk opzetten, kabels breien, een ronde hals of V-hals

breien… Les per les bouw je verder aan je wollen creatie. Het KISP biedt ook lessen haken

en specialisaties breien en haken aan op verschillende locaties in Vlaanderen. Hou je van

handwerk, check zeker hun website.

Basis breien, KISP GENT of ZELZATE (kisp.be), €255,- voor een reeks van 15 lessen van 3,5 uur

8. Veganistische nagerechten

Scoor met een veganistisch dessert. Tijdens deze lessenreeks leer je je plantaardigenagerechten te pimpen door extra smaak, kleur en textuur toe te voegen.icoon workshop

CVO Gent – Lange Violettestraat 10 – 9000 GENT (cvo.gent)€164,60 voor een reeks van 40 lessen



9. Schilderen met gouacheverf



In deze lessenreeks verken je via korte opdrachten de technische aspecten van gouacheverf.

Je leert gouache mengen tot intense combinaties, je ervaart welke ondergronden het best

werken… In deze reeks experimenteer je tot je alle toepassingen van gouacheverf hebt

ontdekt.



Wisper Gent – Dok Noord 4D 001 – 9000 GENT (wisper.be), €104,- voor een reeks van 5 lessen.

Meer tips:

