Vandaag weten we welke 34 kandidaten vanaf maandag 14 oktober tegen elkaar zullen strijden in het nieuwe seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld. We stellen ze even aan je voor.

Deze 34 knappe koppen strijden in De Slimste Mens Ter Wereld

Anastasya Chernook

© Play4

Anastasya werd geboren in Kirgizië, maar vluchtte als zesjarig meisje met haar ouders naar België. Vandaag woont ze samen met haar man René en zoontje Donald in het West-Vlaamse Zwevezele.

Haar levensmotto? ‘Je kunt zijn wie je wil zijn’. En dat zette ze om in de praktijk. Ze richtte de School of Confidence op, werd tafelspringer bij ‘De Tafel van Gert’, straalt op de covers van ons zusterblad Flair en maakt naam als populaire podcastmaker en influencer. Als kers op de taart publiceerde ze enkele maanden geleden haar boek ‘De kroning van een krotkind’ waarin ze haar indrukwekkende levensverhaal deelt.

Aster Nzeyimana

© Play4

​30 jaar, sportjournalist en presentator

Ooit begon hij als radiopresentator bij Urgent.fm, waarna hij zijn talenten verder ontwikkelde bij MNM, Sporza Radio, Het Journaal en Extra Time. Sinds 2023 is hij voetbalcommentator en copresentator van ‘The Voice van Vlaanderen’ bij VTM. Tel daar nog eens zijn modelijn met Lize Ferryn bij en je weet dat Aster van veel markten thuis is.

In 2022 nam Aster samen met Erik deel aan ‘The Masked Singer’, en sindsdien liet Erik hem niet meer los. En de aanhouder wint, want het is eindelijk gelukt om een plekje te vinden in Asters drukke agenda. Dit najaar waagt hij zich dan ook aan de Champions League van de tv-quiz.

Barbara Sarafian

© Play4

​56 jaar, actrice

Ze was onvergetelijk als Sonja Duplex op Studio Brussel, als Matty in de film ‘Aanrijding in Moscou’ en we kennen haar nu ook als Gentse kotmadam. Terwijl sommige kandidaten ervan dromen om ooit als jurylid terug te keren naar De Slimste Mens Ter Wereld, doet Barbara Sarafian juist het omgekeerde. Toen Erik haar belde, zei ze geen “fokkof”. Ze aarzelde dan ook geen seconde en wisselt dit seizoen met veel plezier haar jurystoel in voor de oranje zetel van de kandidaten.

Bart Appeltans

© Play4

42 jaar, interieurarchitect

Hij werd wereldberoemd in Vlaanderen dankzij vijf seizoenen van ‘Blind Gekocht’, waarin hij als interieurarchitect toverde met verf, gipsplaten en soms wel heel erg krappe budgetten. In ‘De Verraders’ toonde hij vorig seizoen hoe goed hij kan liegen. Bart is ook de drijvende kracht achter het interieur- en architectenbureau SFAR.

De sympathieke Limburger heeft weinig competitiedrang en doet vooral mee voor de fun. Bart omschrijft zichzelf als een vaknerd, hij zal dus waarschijnlijk meer te zeggen hebben over Eriks desk dan over de kaartjes die erop liggen.

Bo Van Spilbeeck

© Play4

​65 jaar, auteur en voormalig journaliste

Na een indrukwekkende carrière van 35 jaar bij VTM Nieuws heeft Bo de journalistiek ingeruild voor een iets rustiger leventje als gepensioneerde. Dat betekent dat na jaren van aandringen door Erik Bo nu eindelijk dee ruimte én goesting heeft om deel te nemen aan De Slimste Mens Ter Wereld. Journalisten doen het doorgaans bijzonder goed in het programma, dus de tegenstanders mogen – terecht – beginnen zweten en beven.

Daan Alferink

© Play4

​29 jaar, interieurstylist

Ooit droomde hij ervan om de bekendste acteur van Nederland te worden, maar na een jaar op de toneelschool werd hem subtiel aangeraden om voor een ander carrièrepad te kiezen. Daan koos voor een interieuropleiding in Brussel en werd via Instagram alsnog een bekende Nederlander.

Op zijn Instagramaccount maakt Daan grappige video’s waarin hij zijn eigen interieur onder handen neemt, objecten opsomt die je huis ‘tering goedkoop’ laten lijken of simpelweg lijstjes deelt van wat hem mateloos irriteert bij zijn medemens .

Daan woont ondertussen al zeven jaar in België en leerde ons landje kennen door naar De Slimste Mens Ter Wereld te kijken. In ‘MasterChef Vlaanderen’ kon hij wekenlang jury en publiek charmeren, in De Slimste Mens zal hij ongetwijfeld hetzelfde doen.

Daphne Agten

© Play4

​34 jaar, actrice

Daphne maakte theatervoorstellingen over bang zijn voor de tandarts, vieze disco, mensen die ook parasieten zijn en flapperende lijven. Ze schitterde als Rosita in de film ‘Holy Rosita’ van Wannes Destoop. Twintig jaar geleden was ze al eens te zien in De Slimste Mens Ter Wereld. Toen werden de Open Deur-vragen namelijk gesteld door mensen uit het publiek, waaronder de 14-jarige Daphne. Welkom terug, Daphne!

Dimitri Verhulst

© Play4

​52 jaar, schrijver en regisseur

Erik probeert de schrijver al jaren te strikken, maar Dimitri wimpelde hem steeds af. Enkele jaren geleden hebben de twee tegen elkaar gepingpongd. Toen zei Dimitri: “Als je mij kan verslaan, dan doe ik mee.” Dimitri won, Erik droop af.

Het jaar nadien belde Erik Dimitri opnieuw op: hij wilde hem opnieuw uitdagen voor een potje pingpong. Dimitri vertrouwde het voor geen haar, maar wilde uiteindelijk meedoen op twee voorwaarden: in de uitzending zitten op de dag dat zijn film ‘Waarom Wettelen’ in de zalen komt en een etentje met Erik. Twee voorwaarden die maar al te graag worden ingelost.

Emma Bale

© Play4

25 jaar, zangeres

Als piepjonge 14-jarige nam Emma deel aan ‘The Voice Kids’, waarna haar debuutsingle op de vierde plaats binnenkwam in de Ultratop 50. In 2016 won ze, als jongste winnares ooit, een MIA in de categorie ‘Beste Zangeres’. Later volgde ‘Fortune Cookie’, een hit met medekandidaat Milow, en nam ze deel aan ‘Liefde voor Muziek’. Zal het Erik ook lukken om haar te doen zingen tijdens de quiz?

Eva De Bleeker

© Play4

​50 jaar, politica Open Vld

Eva De Bleeker schopte het in de afgelopen twintig jaar van de lokale basis tot aan de partijtop, tot staatssecretaris en sinds deze zomer is ze de nieuwe partijvoorzitter van Open Vld. In haar vrije tijd houdt ze van moestuinieren en in het weekend is ze vaak in Oostende te vinden. Haar motto is: ‘You have to make things happen’. Benieuwd wat ze in De Slimste Mens allemaal gaat laten gebeuren.

Geert Van Rampelberg

© Play4

​49 jaar, acteur

Al bijna 10 jaar probeert Erik Geert te strikken, maar hij moest wachten tot de bijna 50-jarige acteur vanaf nu wat meer “Foert!” zegt in het leven. Geert schitterde in topfictie als ‘De Behandeling’, ‘Code 37’ en ‘Knokke Off’ en bewees daarbovenop in de musical Red Star Line dan hij ook kan zingen. Of hij ook kan quizzen, zal binnenkort blijken.

Hanne Verbruggen

© Play4

​30 jaar, actrice en zangeres

Toen ze een gemiste oproep van Erik kreeg, wist Hanne meteen hoe laat het was. Ze twijfelde, vroeg wat bedenktijd, maar ging uiteindelijk toch overstag. Ondanks dat ze beweert niet het type voor quizzen te zijn en absoluut niet competitief is, kon ze de uitdaging niet weerstaan. Hanne besloot dapper uit haar comfortzone te stappen, deze keer zonder haar twee vaste partners-in-crime. Al zullen Marthe en Julia ongetwijfeld aan de zijlijn staan supporteren.

Hannelore Knuts

© Play4

​46 jaar, topmodel

Ze is een internationaal topmodel, woonde 10 jaar in New York, sierde op talloze covers van Vogue en liep catwalkshows van kleppers als Prada, Gucci, Dior en Chanel. Sinds vorig jaar presenteert ze ‘Belgium’s Next Top Model’, daarnaast is ze ook mindfullness- en meditatiecoach. Om zich voor te bereiden op De Slimste Mens Ter Wereld kocht Hannelore een placemat met de kaart van Europa, en eentje met de wereldkaart. Haar zoontje heeft haar de afgelopen maanden ondervraagd tijdens het eten. Van een serieuze voorbereiding gesproken!

Hetty Helsmoortel

© Play4

38 jaar, moleculair bioloog en doctor in de gezondheidswetenschappen

Hetty ruilde haar dagen als kankeronderzoeker om voor een nieuwe rol als ‘wetenschapswatcher’, en sindsdien vertaalt ze de wetenschap voor de gewone sterveling. Ze geeft duiding op VRT, schrijft boeken over wetschap, maakt samen met onder andere Lieven Scheire de Kastaar-winnende podcast ‘Nerdland’, organiseert het gelijknamige festival en maakte al drie theatershows. Zoals een echte wetenschapper bereidt ze haar deelname aan De Slimste Mens Ter Wereld voor met een gigantische Excel waarbij iedere categorie een eigen kolom krijgt. De sportkolom staat naar het schijnt op ontploffen door de lange sportzomer. Succes Hetty!

Jonatan Medart

© Play4

​24 jaar, content creator

Content creator Jonatan Medart lanceerde zijn carrière tijdens de coronapandemie. Hij brak door met zijn 2020-lied dat alle ellende van dat jaar feilloos samenvatte. Het nummer werd een flinke hit en is in België en Nederland meer dan 4 miljoen keer bekeken.

In 2022 behaalde hij de tweede plaats in ‘Dancing With The Stars’ en vorig jaar won hij een Jamie Award voor de video waarin hij zich outte als biseksueel. Dit jaar won hij opnieuw een Jamie voor beste vlog.

Jonatan werkte ook mee aan een campagne voor Febelfin om de valse beloftes van finfluencers aan te kaarten, een manier om te laten zien dat hij nog geen luxeleventje in Dubai leidt. Althans, nog niet!

Kenza Ameloot

© Play4

​22 jaar, Miss België 2024

In februari werd Kenza tot Miss België 2024 gekroond. Ze is geboren in Brussel, nu woont ze in Sint-Amandsberg bij Gent. Haar Rwandese mama heeft haar in het Frans opgevoed, haar studies International Business volgt Kenza in het Engels. Haar hondje Mia adopteerde ze uit het asiel. Als Miss België wil ze graag kindjes met leerproblemen helpen, omdat ze vindt dat elk kind dezelfde kansen verdient. Bonne chance, Kenza! Good Luck! Veel succes!

Melissa Depraetere

© Play4

​32 jaar, Vlaams viceminister-president en minister

Haar tijd als hoofdleidster bij de Chiro van Harelbeke inspireerde Melissa om zich politiek te engageren, en dat doet ze met overgave en succes. Drie jaar lang was ze fractievoorzitter van Vooruit in het federaal parlement, ze was voorzitter van de partij tijdens de belangrijke verkiezingscampagne van dit voorjaar, en is nu Vlaams vicieminister-president en minister van Wonen, Energie en Klimaat, en Toerisme en Jeugd.

Ontspannen doet de kersverse minister door te gaan lopen, te koken en te verbouwen bij vrienden. Haar levensmotto, ‘In the end we only regret the chances we didn’t take!’, drijft haar om elke kans aan te grijpen om nieuwe plekken te ontdekken – zoals nu de studio van ‘De Slimste Mens ter Wereld’.

Milow

© Play4

​43 jaar, singer-songwriter

Na jaren verwoede pogingen van Erik heeft Jonathan Vandenbroeck, beter bekend als Milow, eindelijk een gaatje in zijn agenda vrijgemaakt. Dit najaar ruilt hij met plezier zijn studio in Los Angeles even in voor Eriks tv-studio. De singer-songwriter brak in 2007 door met zijn monsterhit ‘You Don’t Know’, en scoorde een jaar later opnieuw een hit met zijn cover van ‘Ayo Technology’ van 50 Cent. In zijn prijzenkast pronken inmiddels 12 MIA’s, waaronder die voor ‘Beste live-act’ en ‘Beste soloartiest’. Maar er is zeker nog plaats voor de trofee van De Slimste Mens Ter Wereld!

Mohsin Abbas

© Play4

​36 jaar, comedian

Mohsin werd geboren in Vilvoorde maar groeide op aan de Belgische kust, waar hij zijn passie voor comedy ontdekte tussen het zeewater en de frietkramen. Zijn eerste doorbraak had hij in 2017, toen hij de publieksprijs van de Comedy Cup won. In 2022 scoorde hij een dubbele overwinning bij de Friends of Comedycup met zowel de publieks- als juryprijs.

Sinds september neemt hij Vlaanderen mee op avontuur met zijn eerste zaalshow ‘Moh?!’, waarin hij verhalen vertelt over zijn jeugd aan ’t zèètje van Oostende, zijn Pakistaanse roots en zijn escapades in alle uithoeken van Vlaanderen.

Nele Somers

© Play4

​40 jaar, advocate

Nele werd in 2007 verkozen tot Miss Belgian Beauty en behaalde in datzelfde jaar haar diploma in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Haar grote droom was omroepster worden, maar helaas schaften de zenders het mooie beroep toen net af. Nele besloot zich toen volledig te richten op haar echte passie: de advocatuur. Het is in die hoedanigheid dat ze tegenwoordig als vaste tafelspringer bij ‘De Tafel van Gert’ verschijnt.

Ze is grote fan van Lady Di en volgt alles wat er over haar te vinden is. Please Erik, zorg toch dat er minstens één vraag over de overleden prinses in de quiz zit!

Pascale Platel

© Play4

​64 jaar, danseres, actrice, auteur en theatermaker

Ze is schrijfster en theatermaker en weet met een onweerstaanbare passie voor vertellen telkens opnieuw haar publiek te betoveren. In de jaren ’90 brak Pascale door met haar hilarische monoloog ‘De Koning van de Paprikachips’. Daarna groeide ze uit tot een van dé grote namen in het kindertheater.

Ook op televisie valt Pascale steeds op door haar unieke blik op de wereld. Enkele jaren geleden bracht ze het boek ‘Schoonnijd’ uit, waarin ze haar meisjesdroom van model waarmaakt. Schitterende foto’s illustreren de boeiende verhalen die Pascale vertelt.

Patrick Van Looy

© Play4

59 jaar, broer van Erik

Patrick is de minder competitieve versie van zijn broer Erik. Terwijl hij nagenoeg elke aflevering van De Slimste Mens Ter Wereld volgt, moet hij de films van zijn broer tien keer bekijken omdat hij ze te ingewikkeld vindt. Blijkbaar is Patrick niet zo’n fan van plotwendingen…

Hij is niet alleen groter dan Erik maar ook knapper, aldus zijn broer. Hij weet ook beter dan Erik hoe van het leven te genieten, maar dat probeert hij zijn broer aan te leren tijdens gezamenlijke vakanties naar Dubai en Gran Canaria.

Na een lange carrière als huisman, werkt Patrick nu in de reissector. De broers zijn als twee handen op één buik, hoewel dat letterlijk niet altijd goed afloopt. Patrick gaf Erik ooit een klap tijdens een potje voetbal, maar brak daarbij zijn eigen duim. Laten we hopen dat dit epische moment zich niet herhaalt in de studio.

Raven van Dorst

© Play4

40 jaar, rockartiest, acteur en presentator

Raven van Dorst is een Nederlands multitalent: musiceren, acteren, presenteren, er is niets dat Raven niet kan. Of het moet quizzen zijn, want in de Nederlandse versie van De Slimste Mens speelde Raven maar één aflevering mee.

Weinig mensen kunnen zeggen dat ze hun voornaam hebben gekozen, maar Raven deed dat enkele jaren terug wél. Die nieuwe naam paste namelijk veel beter bij hun identificatie als non-binair persoon. Raven werd geboren als intersekse persoon en maakte er het programma ‘Geslacht!’ over.

In oktober presenteert Raven in Nederland een nieuw seizoen van hun programma ‘Boerderij van Dorst’, waarin die samen met BN’ers zelf voedsel verbouwt op het platteland. Benieuwd of die volgend jaar Erik ook eens wil uitnodigen, want het rustige buitenleven zou hem deugd kunnen doen.

Roosje Pertz

© Play4

​41 jaar, stand-up comedian

Roosje geeft sinds dit schooljaar les aan het Lemmensinstituut in Leuven, waar ook Jade Mintjens, Manu Vanacker en Thibaud Dooms hebben gestudeerd. Sinds 2018 is ze de ‘ongekroonde comedy queen van het kleine circuit én fretzak’. Ze heeft twee podcasts: ‘Dertigerspraat’ (hoewel ze eigenlijk al 41 is) en ‘Kilocast’, waar ze met bekende gasten over eten en diëten babbelt. Roosje heeft slechts één taboe: moppen over honden en katten. Want als je geen fan bent van huisdieren, ben je echt een slecht mens, aldus haar redenering.

Sali Haidara

© Play4

​29 jaar, actrice

Sali is vooral bekend als Maria Hernandez in de Ketnet-reeks ‘#LikeMe’. Toen ze die rol kreeg, studeerde ze nog musical aan de Fontys Hogeschool voor de kunsten in Tilburg. In 2022 schitterde ze als Violet Beauregarde in de musical ‘Charlie & The Chocolat Factory’.

Naast acteren en zingen presenteert ze op zondagnamiddag bij Studio Brussel, is ze leerkracht Frans en stond ze vorig jaar in de boekskes vanwege haar verloving. Om zich voor te bereiden op ‘De Slimste Mens‘ heeft ze speciaal het bordspel gekocht, vroeger keek ze altijd naar het programma samen met haar kotgenoten.

Simon Mignolet

© Play4

36 jaar, doelman bij Club Brugge

Club Brugge haalde in 2019 Simon terug uit de Premier League en hij werd snel een van de smaakmakers van de Jupiler Pro League: de doelman behaalde vier landstitels, won een Gouden Schoen, werd vier keer uitgeroepen tot doelman van het jaar en werd recent tot ereburger van Sint-Truiden gekroond. Binnenkort jaagt Simon, in plaats van op clean sheets, op goede trefwoorden. We zijn er zeker van dat Simon net zo sterk is tussen de oren als tussen de palen. Succes, Simon!

Tess Elst

© Play4

​33 jaar, sportjournaliste en -verslaggeefster

In haar beginjaren verscheen Tess op de regionale zender ROB, maar sinds 2012 is ze een vaste waarde bij Sporza. Daar begon ze achter de schermen, maar tegenwoordig verschijnt ze steeds vaker op het scherm. Als sportanker in Het Journaal, maar ook als host tijdens het meest recente EK voetbal.

Tess komt uit Leuven, waar ze doorgaans te vinden is in haar stamcafé Bar Stan. Meestal met een kaaskroket in de hand, waar ze naar eigen zeggen verslaafd aan is.

Thibaud Dooms

© Play4

​23 jaar, acteur

Thibaud groeide op in het West-Vlaamse Stasegem, maar vond zijn weg naar de spotlights na vier jaar studeren op de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Na jarenlang te schitteren in musicals, brak hij eerder dit jaar echt door met zijn eerste hoofdrol in de rauwe film ‘Skunk’ van Koen Mortier. Dankzij die indrukwekkende vertolking werd hij op het filmfestival van Berlijn uitgeroepen tot ‘Shooting Star’, een titel die eerder ook Matthias Schoenaerts, Carey Mulligan en Daniel Craig ontvingen.

Thibaud is totaal niet competitief, houdt van fysieke transformaties en droomt ervan om ooit een dichtbundel te publiceren. Dus wie weet zien we hem binnenkort niet alleen op het scherm, maar ook op de boekenplank!

Timon Verbeeck

© Play4

22 jaar, online videomaker

Timon maakt creatieve en humoristische video’s voor meer dan een miljoen jongeren in België en Nederland, voornamelijk op YouTube en TikTok. Zijn sketches zijn vaak absurd. Zo speelt hij typetjes, schittert hij in zijn beroemde rode strakke pakje of imiteert hij Studio 100-personages.

Onze jongste deelnemer heeft een schermtijd die compleet uit de hand loopt, vaak tot wel 12 uur per dag. In 2021 introduceerde hij, weliswaar per ongeluk, het kinderwoord van het jaar: ‘ma stobbe’, een hippe versie van ‘stop’. Een jaar later won hij de ‘Gouden K’ van Ketnet voor ‘TikTokker van het jaar’ en dit jaar die van ‘Online ster’. Timon beweert verslaafd te zijn aan Erik Van Looy. Hopelijk leidt dat niet tot gênante situaties…

Tom Eerebout

© Play4

35 jaar, stylist

Tom is een internationaal gerenomeerde stylist en verantwoordelijk voor de outfits van artiesten als Lady Gaga, Kylie Minogue, Hooverphonic, Rita Ora en Sylvie Kreusch. Hij is ook stylist bij Vogue Italia, zit in de jury van ‘Belgium’s Next Top Model’ en ontwierp samen met het Belgische brillenmerk Komono een zonnebrillencollectie geïnspireerd op Kurt Cobains iconische witte bril. Tom ontspant door te mediteren onder de douche en naar onweersgeluiden te luisteren in bed. Hopelijk kan daar backstage voor gezorgd worden!

Victor Schelstraete

© Play4

​28 jaar, bokser

Victor begon zijn sportcarriere als zwemmer, maar maakte een opmerkelijke switch naar het boksen, wat een gouden zet bleek te zijn. Sinds zijn debuut in 2017 bouwde hij een indrukwekkend palmares op. Met zijn imposante lengte van 1,90 meter won hij een bronzen medaille op het WK in 2021 en bereikte hij in augustus de achtste finale op de Olympische Spelen in Parijs. Dit terwijl hij vorig jaar nog in de zetel lag met een gescheurde achillespees. In zijn zevenjarige carrière vocht hij 43 gevechten, die hij niet zelden met een knock-out won. Gelukkig staat er een desk tussen Erik en de deelnemers.

William Boeva

© Play4

34 jaar, acteur en stand-up comedian

In 2009 zet een jonge, maar vastberaden William zijn eerste stappen in comedy in het comedycafé The Joker in Antwerpen. Hij ging er naar eigen zeggen zo hard op zijn gezicht dat je zou denken dat hij nooit meer een microfoon zou willen aanraken. Maar William zette door.

In 2012 won hij de Humo’s Comedy Cup en en zo vertrok de trein richting niet-meer-zo-hard-op-zijn-bakkes-gaan. William noemt zichzelf de grappigste dwerg van de Lage Landen en is uitgegroeid tot een boegbeeld voor mensen met een beperking. Net als Barbara Sarafian ruilt hij zijn zitje in de jury dit seizoen voor een zetel als kandidaat.

Xander De Rycke

© Play4

36 jaar, stand-up comedian

Comedian Xander De Rycke maakte al talloze shows, hij presenteert meerdere podcasts (waarvan de bekendste ‘Mosselen Om Half Twee’), schreef 2 boeken, presenteerde de live talkshowreeks ‘Vanavond Live’ in de Minardschouwburg in Gent, maakte een documentaire over zijn grootvader, vormde samen met Eva De Roo een radio-duo op Studio Brussel, had een minirol in drie films van ‘FC De Kampioenen’ en verkocht Lotto-arena’s uit met ‘Houdt Het Voor Bekeken’, een messcherp en genadeloos humoristisch jaaroverzicht van film en televisie in Vlaanderen. Erik kijkt al met spanning uit naar wat hij dit jaar gaat vertellen over De Slimste Mens!

Zohra Aït-Fath

© Play4

​49 jaar, diskjockey en voormalige zangeres en actrice

Zohra kennen we al 30 jaar in vele gedaantes: als danseres in discotheken, frontvrouw van 2 Fabiola, podiumbeest in ‘Het Swingpaleis’, als Maggy in ‘Spring’, en als zangeres bij Praga Khan. Daarnaast draait ze als DJ onder verschillende alter ego’s, waaronder DJ Zohra en DJ Lala Unicorn. Onder de naam DJ Lala Unicorn geeft ze de laatste jaren kinderparty’s en dj-lessen, terwijl ze ook internationaal optreedt als DJ Fatïa.

Eerder dit jaar liep Zohra Erik tegen het lijf en overviel hem spontaan: “Het is niet eerlijk, alle Marokkanen hebben al meegedaan. Ik was de eerste Marokkaan op tv en ik ben nog niet mogen komen!” Het gevolg van dat gesprek is gekend. Welkom, Zohra!

De Slimste Mens Ter Wereld: vanaf 14 oktober om 21u15 op Play4 en GoPlay. In de eerste aflevering bijten Daan Alferink, Tess Elst en Xander De Rycke de spits af. Juryleden van dienst zijn Bart Cannaerts en James Cooke.

