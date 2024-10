Liefde voor Muziek: deze artiesten schitteren in het nieuwe seizoen

Het is weer uitkijken naar een gloednieuw seizoen van Liefde Voor Muziek, waarin opnieuw zeven artiesten en bands een frisse, eigenzinnige versie van elkaars oevre brengen. De artiesten vertrokken vanochtend naar Marseille, waar de opnames voor het nieuwe seizoen van start gaan.

Deze artiesten doen mee aan Liefde voor Muziek

Maksim Stojanac

© VTM

Maksim Stojanac ken je vast dankzij zijn acteer- en zangwerk in #LikeMe, maar ook zijn solocarrière gaat hard. Zijn huidige single ‘Ik Wil Dat Je Liegt’ samen met Hannah Mae hoorde je deze zomer overal. Het duo stond wekenlang op nummer één in Tien Om Te Zien en won op het einde van de zomer de grote Zomerhit-trofee van 2024. En dat terwijl de jonge twintiger pas in 2022 zijn eerste soloalbum uitbracht.

Maksim Stojanac: “Meedoen aan Liefde voor Muziek is het levende bewijs waarom muziek maken zo helend en uniek kan zijn, omdat elke song voor iedereen iets anders kan betekenen en iedereen er zijn eigen betekenis aan geeft. Je ziet maar hoe subjectief muziek is als je meedoet aan dit soort programma. We gaan onze persoonlijkheid en wie we zijn proberen te vertalen door elkaars muziek te veranderen. Dat is het mooiste aan meedoen met Liefde voor Muziek.”

Barbara Dex

© VTM

Barbara Dex is de Kempische muzikale telg uit het Dex-geslacht. Vader Marc Dex en oom Juul Kabas hadden er allebei al een succesvolle carrière opzitten toen Barbara nog voor haar twintigste in 1993 naar het Eurovisiesongfestival trok met ‘Iemand Als Jij’. Het slechte resultaat hield haar niet tegen, ze timmerde verder aan haar carrière en groeide uit tot een van de meest gewaardeerde stemmen in de Vlaamse muziekwereld.

Ze is werkelijk van alle markten thuis: haar stem heeft de snik die soms naar country neigt, ze maakte Engelstalige pop, ging live aan de slag met de bekendste Nederlandstalige nummers van haar vader en in het theater brengt ze geregeld tribute-optredens samen met collega-artiesten.

Hooverphonic

© Nictures

Hooverphonic is zonder twijfel een van de grootste bands in België, hun muziek is bekend tot ver buiten Europa. In 2025 viert de band hun 30ste verjaardag, en dat komen Alex Callier, Raymond Geerts en zangeres Geike Arnaert maar al te graag vieren tijdens hun deelname aan Liefde Voor Muziek. “Toen we dus de vraag kregen om mee te doen aan Liefde voor Muziek, moesten we niet te lang nadenken”, klinkt het bij Hooverphonic. “Dit was niet de eerste keer dat ze het ons vroegen maar onze agenda liet het in het verleden niet toe. Net nu we onze dertigste verjaardag vieren lukt het gelukkig wel. We kijken er naar uit!”

Wij zijn nu al benieuwd hoe de andere artiesten iconische nummers als ‘Mad About You’, ‘Eden’, ‘Sometimes’, ‘Badaboum’, ‘Jackie Cane’, ‘The World Is Mine’, ‘Vinegar & Salt’, … gaan laten klinken tijdens Liefde Voor Muziek.

Frank Vander linden (De Mens)

© Guy Kokken

Hij maakte ooit de bijzondere carrièreswitch van muziekjournalist naar frontman van de band De Mens, en ondertussen is Frank Vander linden zowel met De Mens als solo uitgegroeid tot een vaste waarde in de Nederlandstalige rock- en popmuziek.

Naar Liefde Voor Muziek brengt hij klassiekers mee zoals ‘Irene’, ‘Dit Is Mijn Huis’, ‘Maandag’, ‘Lachen en Mooi Zijn’, ‘Zonder Verlangen’, ‘Sex Verandert Alles’ en ‘Ik Dacht Aan Een Vrouw’. Intelligente teksten, sprankelende gitaren en een stevige ritmesectie vormen samen het succesrecept van Frank en zijn band.

Luc Steeno

© VTM

Het succes van Luc Steeno groeide synchroon met de succesjaren van Tien Om Te Zien. Het leverde hem hits op als ‘Hij Speelde Accordeon’, ‘Ik Mis Je Elke Dag’, ‘Ga Dan’, ‘Holiday’ en ‘Bel Me Schrijf Me’, samen met Sandra Kim. Ondertussen is hij al 35 jaar een vaste waarde die zichzelf telkens weer heruitvindt zonder zijn muzikale roots te vergeten.

“Ik ben bijzonder blij om deel te nemen aan Liefde voor Muziek”, vertelt Luc Steeno. “Ik ben al vele jaren een erg grote fan van dit programma, in die mate zelfs dat ik ook de Nederlandse versie volg. Ik kijk er alvast naar uit om kennis te maken met de andere artiesten en ben vooral benieuwd welke van mijn nummers ze gaan vertolken en op welke manier.”

Guus Meeuwis

© VTM

Hier in Vlaanderen kennen we Guus Meeuwis vooral van hits als ‘Het Is Een Nacht’, ‘Per Spoor’ en ‘Verliefd Zijn’. Hij is een van Nederlands grootste artiesten en speelde in juni nog negen opeenvolgende uitverkochte shows in het Philips Stadion in Eindhoven voor maar liefst 30.000 fans.

Hij smokkelde eerder al Vlaamse klassiekers als ‘Ik Wil Je’ en ‘Zo Ver Weg’ in zijn repertoire en liet ze in Nederland uitgroeien tot grote hits. Wie weet doet hij straks met nummers van de artiesten van Liefde Voor Muziek net hetzelfde.

Kids With Buns

© Léa Fladung

Naast het trio van Hooverphonic zit er dit seizoen in Liefde Voor Muziek ook een muzikaal duo: Kids With Buns. Marie Van Uytvanck en Amber Piddington schopten het in 2020 met hun dromerige indiepop tot in de halve finale van Humo’s Rock Rally en wonnen in 2021 de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Hun nummer ‘Bad Grades’ was goed voor een nummer 1 in de Afrekening.

“Covers maken heeft ons altijd gefascineerd, het is pas sinds kort dat er geen cover meer in onze liveset zit”, klinkt het bij Kids With Buns. “We maakten er in het verleden al een aantal. Liefst van muziek die heel ver van die van de onze ligt. Artiesten als Luc Steeno en Guus Meeuwis, daar gaan we ons kunnen mee uitleven. De muziek van De Mens en Hooverphonic kennen we allebei al goed, daar zijn we een beetje mee opgegroeid. Het idee dat zij nu ook door ons repertoire moeten gaan, is echt té cool.”

Het nieuwe seizoen van Liefde Voor Muziek is in het voorjaar van 2025 te zien bij VTM.

Meer kijktips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!