5x wondermooi fietsen langs authentieke molens

Eeuwen geleden was het doodnormaal: in elk dorp stond een molen die op wind of water draaide. Wel honderden van deze vriendelijke reuzen kun je nu nog bezoeken. Wij trapten langs vijf machtig mooie molenroutes.

1. Vleugje nostalgie in Limburg

Sevensmolen © Visit Limburg / T. Posen

Heide, bossen, weiland, langgevelhoeves, ruime vergezichten, de schitterende vallei van de Dommel en de Abeek, en onderweg mooie wind- en watermolens: ziehier het recept van deze leuke fietstocht in Limburg. Je start aan de pittoreske Hoksent-kapel, een eeuwenoud bedevaartsoord in de schaduw van acht lindebomen. Via Kleine-Brogel gaat het richting Reppel en de Watermolen van Bocholt. Deze molen ligt aan de Abeek op een uitgestrekt recreatiedomein met restaurant en hotel.

Een beetje verrassend, maar er bestaan blijkbaar twee windmolens die de naam Sevensmolen hebben gekregen én allebei op onze route liggen. De ene vind je in Kaulille (met maal-demonstraties elke tweede zondag en vierde zaterdag van de maand). Na de Wedelse watermolen aan de Dommel vind je de tweede Sevensmolen op natuurdomein Heesakkersheide in Pelt. Via infoborden kun je hier wat molenaarslatijn opsteken en leer je de taal van de wieken kennen.

In de schaduw van deze molen vind je het Molenmuseum. Beslist een bezoekje waard als je wilt weten hoe je van graan tot brood komt. Het bijbehorende bakkerswinkeltje uit de vorige eeuw zorgt voor een extra vleugje nostalgie. Deze Sevensmolen en het Molenmuseum zijn enkel te bezoeken op de laatste zondag van de maand of na afspraak.

Afstand : 42 km

: 42 km Startpunt : Sint Antoniusstraat 5 in Hechtel-Eksel, parkeerplek Hoksent kapel

: Sint Antoniusstraat 5 in Hechtel-Eksel, parkeerplek Hoksent kapel Knooppunten : 248–530–207–06–208–507–205–209–206–245–247–248 (apps.nodemapp.com)

: 248–530–207–06–208–507–205–209–206–245–247–248 (apps.nodemapp.com) Moeilijkheidsgraad: vlakke wegen, deels autovrij

2. Puur natuur in de Kempen

Buulmolen © Peter Goossens

Heb je zin in een gevarieerde fietstocht over vlakke wegen in het rustgevende groen van de Kempen? Dan is deze route een absolute aanrader. Vertrekpunt is de gezellige Herentalse Grote Markt in de schaduw van de eeuwenoude Lakenhal. Onderweg fiets je langs de Buulmolen van Olen, een houten korenwindmolen. Iedere laatste zondag van de maand vertelt de molenaar je nog alles over de geschiedenis en werking van deze molen.

Daarna trap je richting Tongerlo met de imposante Norbertijnenabdij waar een kopie van ‘Het Laatste Avondmaal’ van Leonardo da Vinci hangt. Even verderop – en nog steeds in Tongerlo – moet je zeker halt houden bij het prachtig gerestaureerde molendomein van de Beddermolen, die op de eerste en derde zondag van elke maand nog draait. Op het domein vind je naast de molen ook een bakhuisje en je kunt er picknicken.

De route voert je daarna naar het groene Westerlo, thuishaven van de prins van Merode, waar je via het marktplein richting natuurgebied De Beeltjens fietst. Wel eerst even stoppen aan het Boswachtershuis, een jeugdherberg, eetcafé met terras én speeltuin.

Extra tip als je met kinderen op stap bent: vlak bij het Boswachtershuis vind je het startpunt van het gravinnekespad, een avontuurlijk belevingspad voor speelvogels van 3 tot 10 jaar.

Afstand : 47 km

: 47 km Startpunt : Grote Markt van Herentals

: Grote Markt van Herentals Knooppunten : 91–12–60–62–65–68–70–81–82–47–89–84 –83–80–67–66 –63–60–12–91

: 91–12–60–62–65–68–70–81–82–47–89–84 –83–80–67–66 –63–60–12–91 Moeilijkheidsgraad: vlakke wegen, deels autovrij en onverhard

Deze route is een van de vier fietslussen die samen de Molenroute vormen. Meer info vind je op kempen.be/molenroute.

3. Weide & water in West-Vlaanderen

Couchezmolen

Hou je van rustig fietsen in een weids en waterrijk landschap vol dierenleven met een enkele robuuste molen als baken? Dan bevelen we je graag de Molenfietsroute aan. Vanuit het gezellige Kortemark rij je het Krekedal en de laaggelegen Handzamevallei in met veel hooiland, drassige weiden en kreken.

De wind heeft hier nog vrij spel, wat verklaart waarom je dit een echte molenregio mag noemen. Ooit waren hier niet minder dan 27 molens actief. Nu blijven er nog vier over, stuk voor stuk juweeltjes met een rijke geschiedenis. Neem nu de Couchezmolen in Zarren, de hoogste stenen windmolen van het land en ingericht als permanent molenmuseum dat je iedere zondagnamiddag kunt bezoeken.

Amper een kilometer verderop vind je de Wullepitmolen, nog een maalvaardige mastodont uit de zeventiende eeuw, die je elke eerste en vierde zondag van de maand in werking kunt zien. Even op adem komen kun je in Recreatief Knooppunt Barisdam met picknickfaciliteiten en een schitterend uitzicht over de Handzamevallei.

Daarna vind je in het bijzonder charmante dorp Werken de Kruisstraatmolen die beschikt over een extra zolder die onheilspellend ‘de hel’ wordt genoemd. Wil je weten van waar die benaming komt? Elke tweede zondag van de maand kun je er terecht voor een gratis bezoek. Terug in Kortemark heb je nog de Koutermolen, de vierde en laatste molen die je enkel langs de buitenzijde kunt bewonderen.

Afstand : 30 km

: 30 km Startpunt : aan het gemeentehuis van Kortemark, Stationsstraat 68

: aan het gemeentehuis van Kortemark, Stationsstraat 68 Fietsroute : bewegwijzerd met bordjes

: bewegwijzerd met bordjes Moeilijkheidsgraad: vlak tot licht hellend, meestal rustige en landelijke wegen

Meer info op kortemark.be/fietsen-en-wandelen.

4. Pittoresk & pittig in het Pajottenland

Sint-Annakerk © Lander Loeckx

Smeer je kuiten in, want deze route slingert zich langs behoorlijk pittige hellingen door het heerlijke Pajotse landschap. Dilbeek, de ‘Poort van het Pajottenland’, is een prima uitvalsbasis voor deze fietstocht die je naar de sinds 2002 gerestaureerde watermolen van Sint-Gertrudis-Pede leidt. De molen ligt middenin een fraai stukje natuur wat het tot een van de leukste Pajotse picknickplekjes maakt.

Je vindt er zelfs nog een unieke hondenmolen die vroeger diende om boter mee te karnen (info en bezoekuren: visit-dilbeek.be/pedemolen). Ook op de route ligt het indrukwekkende kasteel van Gaasbeek en de omliggende tuinen. De kasteelkamers zitten in de laatste restauratiefase en openen dit jaar opnieuw hun deuren.

Hou zeker ook even halt aan de Rozentuin van het domein Coloma in Sint-Pieters-Leeuw met meer dan 3000 verschillende rozenvariëteiten. Nog een mooie stop is het kerkje van Sint-Anna-Pede, duidelijk te herkennen op de hier te bewonderen reproductie van de ‘Parabel der blinden’ van Pieter Bruegel. En wat dacht je van een lekkere kriek, geuze of lambiek om deze tocht in stijl af te sluiten?

Afstand : 38,6 km

: 38,6 km Startpunt : CC Westrand, Kamerijklaan 46, Dilbeek. Hier vind je voldoende parkeermogelijkheid en kun je dadelijk het fietsnetwerk op, richting knooppunt 61.

: CC Westrand, Kamerijklaan 46, Dilbeek. Hier vind je voldoende parkeermogelijkheid en kun je dadelijk het fietsnetwerk op, richting knooppunt 61. Knooppunten : 61–62–53–34–36–45–56–21–23–71–72–70–69–21–20–88–37–87–46–61

: 61–62–53–34–36–45–56–21–23–71–72–70–69–21–20–88–37–87–46–61 Moeilijkheidsgraad: glooiende wegen met soms pittige hellingen

Suggestieroute op het fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Meer info vind je op toerismevlaamsbrabant.be.

5. De ronde achterna in Oost-Vlaanderen

Ter Biestmolen

Hou je van prachtige panorama’s, stille dorpjes en oude watermolens in het schitterende decor van de Ronde van Vlaanderen? Dan kom je hier helemaal aan je trekken. Starten doe je aan de Zwalmmolen, waarna je over de uit de Ronde bekende kasseien van de Paddestraat dokkert.

Verderop, in de vallei van de Molenbeek vind je de Bostmolen en verderop rij je Rozebeke binnen, een van de mooiste dorpen van Vlaanderen met de kerktoren als baken. Via Horebeke en de protestantse Geuzenhoek fiets je richting de Molenberg, een van de steilste stukken van het traject, met aan de voet de Moldergemmolen. Na de Molenberg komt de Vinkemolen al in zicht, de enige windmolen op de route.

In het vlakkere gedeelte kruis je een paar keer de Zwalmbeek en passeer je voorbij de IJzerkotmolen en de Ter Biestmolen. Je fietst door het natuurgebied De Kaaimeersen en langs de Kaaihoeve, een informatiecentrum met een tentoonstelling rond natuur en milieu én een mooie picknick plek. (visitvlaamseardennen.be/de-kaaimeersen). Op het einde van je fietstrip passeer je nog langs een aantal kleinere gemeentes zoals Meilegem, Dikkele en Paulatem.

Afstand : 40 km

: 40 km Startpunt : aan de Zwalmmolen, Rekegemstraat 29, Zwalm, met gratis parking

: aan de Zwalmmolen, Rekegemstraat 29, Zwalm, met gratis parking Fietsroute : aangeduid met rood-witte zeshoekige bordjes met ‘Watermolenroute’

: aangeduid met rood-witte zeshoekige bordjes met ‘Watermolenroute’ Moeilijkheidsgraad: glooiende wegen met soms forse hellingen

Meer info vind je op: routen.be/watermolen-fietsroute.

Tekst: Jan Verbruggen • Foto’s: Monique Van Endert, Visit Limburg, Toerisme Provincie Antwerpen en Westerlo, Peter Goossens en Luc Bohez

