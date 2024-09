Dit zijn de 10 mooiste fietsroutes in ons land

Voel je ook die fietskriebels met het het mooie zomerweer? Mobiliteitsorganisatie VAB bekroonde de tien mooiste fietsroutes van het land. Bij deze dus: een dosis frisse inspiratie voor je volgende fietsritje!

10 van de mooiste fietsroutes in België

1. Trappistenroute

Met maar liefst 37,7 % van de stemmen mag de Trappistenroute zichzelf voortaan de mooiste onder de fietsroutes in Vlaanderen noemen. Terecht ook, want je fietst langs maar liefst twee authentieke abdijen, een middeleeuws kasteel en doorheen twee prachtige natuurgebieden. De startplek, Café Trappisten, is meteen ook een goede plek om na je fietstour uit te blazen met een lokale trappist.

Start : Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Malle

: Café Trappisten, Antwerpsesteenweg 487, Malle Lengte : 30 of 44 km

: 30 of 44 km Bewegwijzering : zeshoekige bordjes

: zeshoekige bordjes Meer info vind je hier.

2. Scheldekastelenroute

15,9 % van de stemmen ging naar de Scheldekastelenroute. 59 km lang fiets je langs schattige dorpjes, magnifieke natuur (waaronder een sereen stiltegebied), de abdij van Bornem en twee sprookjesachtige kastelen. Je waant je zelfs even in het Buitenland, het dorp dan wel. En ook de beeldige Schelde is altijd vlakbij. Uitzichten genoeg dus, die het mooiste van Klein-Brabant bundelen.

Start : Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, Bornem

: Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, Bornem Lengte : 59 km

: 59 km Bewegwijzering : knooppunten 23-40-24-25-26-7-4-4-3-3-3-3-2-1-21-22-40-3-3-5-6-8-76-67-10-11-66-88-88-81-28-27-80-80-13-89-23

: knooppunten 23-40-24-25-26-7-4-4-3-3-3-3-2-1-21-22-40-3-3-5-6-8-76-67-10-11-66-88-88-81-28-27-80-80-13-89-23 Meer info vind je hier.

3. Actueel mijnverleden

Ook Limburg krijgt een plekje in de top 3 van mooiste fietsroutes. Het startpunt is hier de historische mijnsite van Beringen. Je fietst over het oude kolenspoor, door bossen en langs het Albertkanaal. Maak een tussenstop bij Kasteelbrouwerij Ter Dolen en leer al trappend bij over het Limburgse mijnverleden.

Start : be-MINE, Koolmijnlaan 201, Beringen

: be-MINE, Koolmijnlaan 201, Beringen Lengte : 61 km

: 61 km Bewegwijzering : knooppunten 341-310-518-307-308-309-274-273-539-538-317-316-311-304-306-343- 345-503-341

: knooppunten 341-310-518-307-308-309-274-273-539-538-317-316-311-304-306-343- 345-503-341 Meer info vind je hier.

4. Uitkerkse Polderfietsroute

Een van de mooiste fietsroutes in West-Vlaanderen is volgens het VAB-publiek de 40 km lange Uitkerkse Polderfietsroute. Je vertrekt in Blankenberge, maar fietst maar heel eventjes langs de Kustlijn. Via het Zeebos – waar je trouwens prachtig kunt picknicken – trek je meteen het binnenland in. Terugkeren naar Blankenberge doe je via de Uitkerkse Polder: een uitgestrekt weidelandschap dat verklapt hoe onze kust er vroeger uitzag.

Start : Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 8370 Uitkerke

: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, 8370 Uitkerke Lengte : 40,4 km

: 40,4 km Bewegwijzering : zeshoekige bordjes

: zeshoekige bordjes Meer info vind je hier.

5. Dwars door de boomtoppen van Bosland

De afsluiter van de top 5 neemt je mee voor een vlak tochtje langs Limburgse kanalen, het platteland en vooral door de eindeloze bossen. Want ook de – terechte – trekpleister ‘Fietsen door de Bomen’ kan natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje met de mooiste fietsroutes van ons land.

Start : Parking FDDB, Kiefhoekstraat 16, 3940 Hechtel-Eksel

: Parking FDDB, Kiefhoekstraat 16, 3940 Hechtel-Eksel Lengte : 61 km

: 61 km Bewegwijzering : knooppunten 272-255-264-265-229-229-224-230-227-226-225-222-221-220-220-241-241-202-209-206-245-247-256-257-272

: knooppunten 272-255-264-265-229-229-224-230-227-226-225-222-221-220-220-241-241-202-209-206-245-247-256-257-272 Meer info vind je hier.

6. Horstroute

Vertrek van bij het idyllische kasteel van Horst voor dit glooiende toertje door de Hagelandse Heuvels. Je trapt daarnaast ook langs de abdij van Vlierbeek en door het Chartreuzebos, Troostembergbos en Kloosterbos. Wijnliefhebbers kunnen onderweg bijleren over (én proeven van) de Hagelandse wijn. Neem je je kroost mee? De Horstroute passeert ook langs een leuke avonturenspeeltuin.

Start : Kasteel van Horst, Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode

: Kasteel van Horst, Horststraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode Lengte : 38 km

: 38 km Bewegwijzering : knooppunten 65-43-44-63-64-82-81-4-80-33-12-7-10-11-33-80-5-83-29-99-98-65

: knooppunten 65-43-44-63-64-82-81-4-80-33-12-7-10-11-33-80-5-83-29-99-98-65 Meer info vind je hier.

7. Wie belt de veerman-fietsroute

Fietsen langs het water en door de mooiste natuur, dat doe je in het Scheldeland. Bij deze route fiets je langs de rechter- en linkeroever van de Schelde en doorheen het overstromingsgebied de Kalkense Meersen. Laat je overzetten door een van de oudste voetveren van Vlaanderen of strek als tussenstop de beentjes en maak een korte natuurwandeling rond het Donkmeer. Variatie genoeg dus!

Start : Dorp, 9260 Schellebelle

: Dorp, 9260 Schellebelle Lengte : 37,5 km

: 37,5 km Bewegwijzering : knooppunten 43-47-57-56-54-53-12-11-15-14-2-67-68-74-69-66-44-45-46-42-43

: knooppunten 43-47-57-56-54-53-12-11-15-14-2-67-68-74-69-66-44-45-46-42-43 Meer info vind je hier.

8. Wastinefietsroute

De volgende in dit rijtje met mooiste fietsroutes is de West-Vlaamse Wastinefietsroute. Die neemt je mee langs de vijvers en bossen van Ardooie. Via landelijke wegen verken je de streek, en fiets je zo richting de Huwynbossen. Krijg je ook te zien onderweg: het weidse uitzicht vanop de hoogste plek in Lichtervelde en de schattige kinderboerderij Den Ast. Soms bergop, maar constant een mooie omgeving.

Start : Sint-Martinuskerk, Marktplein, 8850 Ardooie

: Sint-Martinuskerk, Marktplein, 8850 Ardooie Lengte : 52,4 km

: 52,4 km Bewegwijzering : zeshoekige bordjes

: zeshoekige bordjes Meer info vind je hier.

9. Pajotse Panoramaroute

De voorlaatste in het rijtje is de Pajotse Panoramaroute. Geniet volop van de Pajotse vergezichten in de regio rond Gooik en Roosdaal. Onderweg word je ook getrakteerd op historisch erfgoed. Zo is een rustpauze bij plattelandscentrum Paddenbroek aangeraden, een architecturale verrassing waar je van een streekbiertje of ijsje kunt smullen.

Start : GC Het Koetshuis, Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal (Start 1) of Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik (Start 2)

: GC Het Koetshuis, Strijtemplein 15, 1760 Roosdaal (Start 1) of Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik (Start 2) Lengte : 38,7 km

: 38,7 km Bewegwijzering : knooppunten start-5-78-6-16-15-51-14-42-41-39-38-10-43-60-89-4-86-85-10-64-5-start

: knooppunten start-5-78-6-16-15-51-14-42-41-39-38-10-43-60-89-4-86-85-10-64-5-start Meer info vind je hier.

10. Hidden Treasures

Het laatste plekje in de top 10 van mooiste fietsroutes in ons land gaat naar ‘Hidden Treasures’. Maar daarom niet minder de moeite, want deze fietstocht brengt je langs de mooiste verstopte pareltjes van het Waasland. Als fietser ben je ook zo goed als verplicht om even te stoppen aan Grot O.L.V van de fietsers, een beroemd bedevaartsoord voor wielerfans.

Start : Aardeken, 9160 Lokeren

: Aardeken, 9160 Lokeren Lengte : 54,1 km

: 54,1 km Bewegwijzering : knooppunten 24-23-20-21-80-88-84-82-79-19-99-94-93-97-2-1-21-22-26-32-29-27-24

: knooppunten 24-23-20-21-80-88-84-82-79-19-99-94-93-97-2-1-21-22-26-32-29-27-24 Meer info vind je hier.

