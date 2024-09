Fietsroute: fietsen over jaagpaden naar ‘het zwarte land’ in Henegouwen

Tijdens deze tocht verken je een van de mooiste, maar minder bekende streken van de provincie Henegouwen. Na de start aan het prestigieuze kasteel van Beloeil fiets je over plattelandswegen naar Aubechies, een van de Mooiste Dorpjes van Wallonië.

Je rijdt door een mozaïek van bossen en akkers tot aan het oude, romantische kanaal Pommeroeul-Antoing. Vanaf hier fiets je enkel nog op jaagpaden van kanalen. Je doorkruist het ‘zwarte land’, waar vroeger steenkool werd gewonnen.

Afstand: 50 km

50 km Moeilijkheidsgraad: 1

1 Aard van de weg: geasfalteerd, twee korte trajecten over veldwegen

geasfalteerd, twee korte trajecten over veldwegen Vertrekpunt: Kasteel van Beloeil, rue du Château, Beloeil

Kasteel van Beloeil, rue du Château, Beloeil Periode: het hele jaar door

het hele jaar door De route: knooppunten KP volledige route: 89 – 29 – 27 – 44 – 37 – 35 – 54 – 51 – 36 – 42 – 20 – 16 – 19 – 15 – 44 – 43 – 46 – 47 – 66 – 69 – 65 – 93 – 90 – 91 – 18 – 02 – 18 – 06 – 13 – 88 – 91 – 94 – 95 – 96 – 92 – 93 – 31 – 32 – 30 – 82 – 89

Over deze fietsroute door Henegouwen

Je vertrekt aan het kasteel van Beloeil, dat met enige zin voor overdrijving ‘het Versailles van Henegouwen’ wordt genoemd. Sinds de 14de eeuw is het de hoofdverblijfplaats van de Prinsen van Ligne. Zowel het kasteel met zijn antieke meubelstukken, unieke kunstvoorwerpen en enorme bibliotheek als de 25 hectare grote Franse tuin zijn een lust voor het oog (chateaudebeloeil.com).

Op de binnenplaats vind je brasserie Le Relais du Maréchal, waar je op het terras prinsheerlijk kunt genieten van een drankje of een streekgerecht.

© Kristien Hansebout

Na de start fiets je langs de achterzijde van het kasteel en heb je een prachtig uitzicht op de tuinen! Via eenzame weggetjes die door het platteland kronkelen, kom je nu in het charmante Aubechies. Tegenover de romaanse kerk uit de 11de eeuw vind je Saint- Géry, een heerlijk ouderwetse bistro waar de tijd lijkt stil te staan. Je kunt er lekkers uit de streek proeven en ook de bierkaart is indrukwekkend.

© Kristien Hansebout

Daarna zet je koers naar Tourpes. Je komt dan aan Brouwerij Dupont, die onder meer de blonde Moinette en de Saison Dupont brouwt. Via het gehucht kom je in Briffoeil, waar vooral de ronde toren uit de 13de eeuw in het oog springt. De toren wordt geflankeerd door een kapel in renaissancestijl. Na de snelweg fiets je langs Brasménil. Net voor Callenelle zie je een kasteel. Het is een opvangcentrum voor mentaal gehandicapte volwassenen.

Je duikt onder de spoorweg en je volgt het historische kanaal Pommeroeul-Antoing. Het kanaaltje (1828) dat de Schelde met de Maas verbindt, is een plek voor romantici. Wat verder steek je twee keer een brug over. Je fietst verder op het jaagpad op de andere oever van het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes dat sinds 1964 het oude kanaal vervangt. Met de wind in de zeilen rijd je zo’n 11 km langs het kanaal.

© Kristien Hansebout

Je bent ondertussen in ‘het zwarte land’ aangekomen. In de streek van Bernissart zorgden de steenkoolmijnen voor glorietijden. Aan een merkwaardig kruispunt van kanalen stuur je naar links, richting Blaton. Vanaf hier fiets je langs het kanaal Blaton-Ath, in het midden van de 19de eeuw uitgegraven om Blaton met de Dender te verbinden. Om het hoogteverschil van meer dan 56 meter te overbruggen, waren 21 sluizen nodig. Zo’n 11 km lang houdt dit romantische kanaal je gezelschap.

Je arriveert in Stambruges, bekend door het bijzondere ‘Mer de Sable’, een zandzee midden een bos. Ooit was dit de visvijver van de Prinsen van Ligne. De heren van adel gingen vanuit hun kasteel in Beloeil graag jagen op herten, maar ook op karpers. Het water trok weg en de vijver verzandde. Nu groeien er unieke heideplanten. Je komt er door aan het kanaal rechts de Rue du Colâ te volgen.

© Kristien Hansebout

Na 1,3 km zie je een wegwijzer. Maak daarna rechtsomkeer en fiets verder op het jaagpad. Je komt langs het mooie dorpje Les Ecacheries. Aan de sluis van Beloeil, net na een wit huis, ga je naar links. Het kasteel ligt nu letterlijk op een steenworp van je vandaan.

Onderweg en in de buurt

• Taverne Saint-Géry in Aubechies (taverne-saint-gery.be) • Le Relais du Maréchal in Beloeil (lerelaisdumarechal.be) • Restaurant La Forge in Tourpes (laforge.be) • Brasserie Dupont in Tourpes (brasseriedupont.com) • Wijnbar Les Caves du Château in Beloeil (lescavesduchateau.blogspot.com) Niet te missen: Het Kasteel van Beloeil (chateaudebeloeil.com) • Aubechies, een van de Mooiste Dorpen van Wallonië, (beauxvillages.be) • De kanaaltjes Blaton-Ath en Pommeroeul-Antoing • De middeleeuwse toren van Briffoeil • De ‘Mer de Sable’ (zandzee) in Stambruges, met unieke fauna en flora

Meer info

visitwapi.be

Fietskaart: La Wallonie Picarde à vélo (€ 7)

Tekst: Kristien Hansebout • Foto: Kristien Hansebout en toeristische diensten

Meer fietsroutes:

