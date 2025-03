In de lente zwaaien tal van kastelen hun tuinpoorten open. Zo ook het kasteelpark van Groot-Bijgaarden, voor de 22ste editie van Floralia: een florissante expo dat deze tijd van het jaar heel wat bloemenliefhebbers weet te lokken. En dankzij Libelle kun jij er voordelig naartoe!

Beleef een b(l)oeiende dag tijdens Floralia

Het sprookjesachtige 17-de eeuwse kasteel van Groot-Bijgaarden ligt in een prachtig privépark met eeuwenoude beuken, veel torentjes en kantelen. Dit 14 hectare grote park vormt al jarenlang het perfecte decor voor de jaarlijkse Floralia.

Maar liefst een miljoen bloembollen werden er het afgelopen jaar in de grond gestopt, en daar plukken ze nu de vruchten van: meer dan 500 soorten voorjaarsbloeiers waaronder tulpen, narcissen en hyacinten kleuren er alle perken waardoor een prachtig schouwspel ontstaat.

En ben je even uitgekeken op de bloemen, dan kun je kuieren in de sfeervolle binnentuin van het kasteel. Of zelf een plantje en/of boeket kopen in de gezellige plantenwinkel!

Het 17-de eeuwse kasteel van Groot-Bijgaarden © Floralia Brussels

Maya de Bij is ook van de partij!

Kom je op het weekenddagen, dan loop je de kans om Maya de Bij tegen het lijf te lopen. Ze viert immers haar 50ste verjaardag tussen de bloemen, en heeft er jou graag bij! Verwacht je aan een feest vol bloemen, muziek en spelletjes, met een miniparade met kleurrijke fanfare, dansende bloemenmeisjes, een unieke meet & greet en tal van leuke doe-opdrachten.

Ben je er graag bij, bij Maya de Bij? Klik hier voor meer informatie over de tijdstippen.

De bloemetjes buitenzetten?

Wil jij het schilderachtige bloementapijt zelf bewonderen? Geniet nu van een mooie Libelle-korting:

Een standaardticket voor een volwassene kost doorgaans € 17 , maar dankzij Libelle betaal je € 14

, maar dankzij Libelle betaal je Voor kinderen tussen 3 en 15 jaar betaal je € 8 i.p.v. € 10

Floralia Brussels in Groot-Bijgaarden (Isidoor Van Beverenstraat 5,1702 Groot-Bijgaarden). Van 4 april t.e.m. 2 mei 2025 doorlopend open van 10 uur tot 18 uur. Ontmoet Maya de Bij in het weekend van 5-6, 12-13 en 19-20 en 21 april.

