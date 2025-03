Nazomeren in Zuid-Frankrijk: ga je mee op wijnreis met Libelle?

De Franse ‘joie de vivre’? Die proef, ruik en voel je nergens beter dan op de Libelle-wijnreis! Denk: charmante hotels, culinaire hoogstandjes, Franse steegjes, pleintjes en wijntjes. Een reis die geurt naar lavendel, waar het ene dorp nóg mooier lijkt dan het andere en waar genieten een zekerheid is!

Ga mee op wijnreis met Libelle

De ticketverkoop voor onze Libelle-wijnreis naar Zuid-Frankrijk in juni ging als een lopend vuurtje: de plaatsen waren in een mum van tijd uitverkocht, en de anticipatie is groot. Daarom zijn we verheugd om een extra reis aan te kondigen van 28 september tot en met 4 oktober. Verwacht je aan een week boordevol gezelligheid, culinaire verwennerijen, en natuurlijk … heel veel heerlijke wijn!

1. Samen struinen in Carcassonne

Stap binnen in de middeleeuwse wereld van Carcassonne! Dwaal door de eeuwenoude straatjes, ontdek unieke boetiekjes en geniet van de gezellige sfeer op de charmante pleinen. Proef de lokale wijnen op een terrasje met uitzicht op de imposante stadsmuren. Je verblijft bovendien vlakbij de Pont Vieux, waar je een prachtig uitzicht over de stad hebt.

Uitzicht op de middeleeuwse stad Carcassonne

2. Exclusief genot op Libelle’s wijndomein: Château Canet

We nemen je mee op een exclusieve ontdekkingstocht door Libelle’s wijndomein Château Canet. Wandel door de glooiende wijngaarden, gluur in de wijnkelder waar de wijn geduldig ligt te wachten – en ja, je zult proeven! – en schuif aan tafel bij de hartelijke eigenaars, Floris en Victoria. Zij serveren je een traditionele lunch én diner op het sfeervolle binnenplein.

Château Canet

3. Bootje varen op het Canal du Midi

Stap aan boord voor een ontspannende boottocht op het Canal du Midi (Unesco Werelderfgoed). We varen door een prachtig landschap van bomen, wijngaarden en romantische bruggetjes. De natuur, de rust, het zonnetje op je snoet én een lekkere lunch aan boord: het summum van geluk!

Canal du Midi

4. Zuid-Franse zon en zaligheid

Zuid-Frankrijk betekent: heerlijk eten, verfijnde wijntjes en pittoreske plekjes. We nemen je mee naar enkele van de mooiste Franse dorpjes en steden waar je deze ongedwongen levensstijl inademt. Ontdek verborgen parels, verken de streek en/of stad (of ga lekker shoppen) en schuif vervolgens de voeten onder tafel.

Snuif de Zuid-Franse charme op

En dat is lang niet alles! Ontdek via de onderstaande knop wat er nog méér op het programma staat!

Goed om te weten: dít is inbegrepen

Vervoer met luxe autocar Princess Class **** met keuze uit 4 opstapplaatsen

**** met keuze uit 4 opstapplaatsen 2 overnachtingen in Limoges (Sure hotel Limoges Sud ***)

4 overnachtingen in Carcassonne (hotel Tribe Carcassonne ****)

6x ontbijtbuffet (dagelijks)

4x driegangendiner en 2x lunch

Een uniek activiteitenprogramma, waarbij alles ingebegrepen is (m.u.v. de kookworkshop)

Gezellige Libelle-sfeer

Nederlandstalige gids en Libelle-begeleiding

Snuif alvast de sfeer op met dit filmpje:



