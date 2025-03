Geld cadeau geven? Deze DIY-tips maken het origineler

Heb je binnenkort een communie, lentefeest of andere speciale gelegenheid op de planning staan? In plaats van geld cadeau te geven in een enveloppe, kun je het ook origineler aanpakken. Wij geven je alvast elf toffe ideetjes!

11x creatief geld cadeau geven

1. Romantische hartjes

Dit heb je nodig:

2 briefjes van 50 euro

2 wasknijpertjes

lijmpistool

kaartje

Zo maak je het:

Vouw het geldbriefje in de lengte dubbel. Plooi het briefje terug open en leg het horizontaal op tafel. Vouw de linkerbovenkant naar de middelste vouwlijn. Herhaal aan de rechterbovenkant. Vouw het randje dat niet bedekt wordt om naar binnen. Vouw de hoeken terug naar buiten, maar laat de rand dubbelgevouwen. Vouw de linkeronderkant naar de middelste vouwlijn en herhaal aan de rechteronderkant. Open het briefje en duw met behulp van de vouwlijnen het driehoekje naar binnen zodat het briefje een vierkant wordt. Draai het briefje om. Vouw de bovenste punten in een hoek naar buiten in een hoek van 45° zodat het een klein driehoekje vormt. Herhaal deze stap voor de andere kant. Open het briefje en duw de net gevouwen driehoek naar binnen en herhaal voor de andere kant. Vouw de bovenste hoek van het vierkant naar binnen. Open de driehoek en vouw het biljet een klein beetje open. Plooi een klein stukje naar binnen zoals in de video. Herhaal dit ook voor de andere kant. Draai het geldbriefje om en plooi het bovenste randje om. Vouw de hoekjes naar binnen zodat het briefje terug plat ligt. Plooi de binnenste hoekjes naar binnen zoals in de video en draai het geldbriefje terug om. Neem de onderste punten van het briefje en plooi ze in 45° naar omhoog zodat ze het lint van het hartje vormen. Neem de 2 overgebleven driehoekjes en plooi ze wat platter zodat ze lusjes vormen van het hartje. Herhaal de stappen en maak zo in totaal twee hartjes. Neem het kaartje en lijm er 2 wasspeldjes op. Bevestig de hartjes aan de knijpspeldjes.

Klaar!

2. Weelderige bloemen

Dit heb je nodig:

mooi vaasje

gedroogde bloemen

satéstokje

gekleurd papier

2 briefjes van 10 euro

ijzerdraadje

Zo maak je het:

Leg het bankbiljet verticaal op tafel. Vouw het biljet dubbel. Plooi het biljet terug open. Vouw een klein stukje van één korte zijde om naar de vouwlijn. Vouw de onderste hoeken naar binnen tot deze elkaar in het midden raken. Herhaal voor de twee bovenste hoeken. Draai het bankbiljet zodat het horizontaal voor je ligt. Plooi het biljet langs de lange zijde naar het midden. Herhaal voor de andere zijde. Vouw het biljet tenslotte dubbel. Herhaal deze stappen in totaal 3 keer voor de andere geldbriefjes/ velletjes gekleurd papier. Klem 3 blaadjes samen, eventueel met behulp van enkele kleine wasspelden. Bind een klein ijzerdraadje in het midden van het blad. Verwijder de wasspeldjes en geef de bloem vorm . Hang de bloem aan een satéstokje met behulp van het ijzerdraadje Steek het in een vrolijk vaasje met gedroogde bloemen en klaar!

Je bloemen van geld zijn nu klaar om cadeau te geven!

3. Vrolijke vlinders

Dit heb je nodig:

3 briefjes van 5 euro

houten takje

gedroogde bloempjes

lijmpistool

glazen stolp

dubbelzijdige plakband

Zo maak je het:

Vouw het geldbriefje in de lengte dubbel. Plooi het briefje nogmaals dubbel om een vouwlijn te creëren. Plooi het daarna terug open. Plooi de bovenste hoeken naar binnen tot op de hulplijn. Open het briefje en duw met behulp van de vouwlijnen het briefje in de vorm zoals getoond in de video. Plooi de linkerkant van het briefje naar de andere kant. Draai het briefje om en plooi terug de linkerkant naar de rechterkant. Leg het briefje terug op tafel en zorg dat de scherpe punt onderaan ligt. Vouw de bovenkant voor de helft dubbel naar beneden en vouw het daarna terug open zodat de vouwlijn zichtbaar is. Open het briefje een klein beetje en vouw het briefje zoals in de video. Neem de bovenste punten van het briefje en plooi ze in 45° naar beneden. Het briefje lijkt nu op een hoekig hartje. Trek het briefje terug een beetje open en duw het net gemaakte driehoekje naar binnen zodat er zich een vleugel vormt. Herhaal deze stappen voor de andere vleugel. Kleef een klein stukje dubbelzijdige plakband aan het briefje en plak de vlinder op een houten takje.

Ziezo klaar om iemand gelukkig te maken!

4. Schattige bloemetjes

Dit heb je nodig:

houten plank

alcoholstift

nageltjes

hamer

jutten touw

gekleurd papier

2 briefjes van 20 euro

ijzerdraadje

Zo maak je het:

Neem het briefje van 20 euro en vouw de linkerbovenhoek naar het midden van het briefje zodat er een driehoek wordt gevormd. Plooi het briefje dubbel en duw goed op de vouw. Open het geldbriefje en vouw het in de lengte dubbel. Breng de onderste rechterhoek naar de bovenste linkerhoek zodat er een driehoek wordt gevormd. Open het briefje en herhaal voor de andere kant. Vouw de net gevormde driehoek dubbel zodat er zich een kleinere driehoek vormt. Plooi de breedste hoek van de driehoek naar binnen. Duw er zeer goed op zodat je de vouwlijnen duidelijk ziet. Open het geldbriefje tot je terug de rechthoek hebt. Je ziet nu dat alle vouwlijnen een kleiner vierkant vormen. Vouw het geldbriefje zoals in de video zodat het briefje de vorm van een trapezium krijgt. Wikkel ijzerdraad in de vouwlijnen van het briefje en draai goed aan. Ga met je duimen in de blaadjes van de bloem en duw zachtjes open. Krul de uiteinden van de blaadjes om met een satéstokje. Wikkel de bloemen met het ijzerdraadje aan de nagels van de string art.

Je bloemetjes zijn helemaal klaar voor het feestje!

5. Kleurijke vlinders

Dit heb je nodig:

gedroogde bloemen

ijzerdraadje

ring

gekleurd papier

3 briefjes van 10 euro

Zo maak je het:

Neem een geldbriefje en vouw het in de breedte dubbel. Open het briefje en vouw het in de lengte dubbel. Vouw het briefje terug open en breng de linkerbovenhoek naar het midden. Herhaal voor de andere kant zodat er zich een driehoek vormt. Vouw de breedste hoek naar beneden. Je geldbriefje moet er nu uitzien als een trapezium. Vouw het biljet langs de lange zijde in een harmonica-vorm. Vouw het briefje dubbel. Zo creëer je de bovenste vleugels van de vlinder. Neem een ander geldbriefje of een stukje papier en vouw het biljet langs de korte zijde in een harmonica-vorm. Neem een stukje ijzerdraad en bevestig de 2 vleugels aan elkaar. Bevestig de vlinder met het ijzerdraadje aan een ring.

Ziezo, klaar om naar een huwelijk te vertrekken!

6. Weelderige waaiertjes

Dit heb je nodig:

bloempot

5 geldbriefjes

cocktailprikkers

decoratiestenen

zijdepapier

steekschuim (oasis) voor droogbloemen

plakband

dunne ijzerdraad

Zo maak je het:

Leg het bankbiljet verticaal op tafel. Vouw het biljet langs de korte zijde in een harmonica-vorm. Plooi in het midden een ijzerdraadje rond het biljet. Vouw de harmonica open tot je een cirkel krijgt. Kleef de uiteinden aan elkaar vast. Bevestig de waaier met het ijzerdraadje aan een cocktailprikker. Neem het zijdepapier en vorm het tot een balletje. Plaats het in de bloempot om volume te creëren. Positioneer het steekschuim bovenop het zijdepapier tot het stabiel is. Steek de waaiers in het steekschuim. Giet de decoratiesteentjes over het steekschuim zodat deze niet meer zichtbaar is.

Klaar!

7. Vrolijke vlagjes

Dit heb je nodig:

bloempot

vrolijk plantje naar keuze

4 kartonnen rietjes

dun touwtje

3 geldbriefjes

breekmes

Zo maak je het:

Vouw het briefje dubbel langs de lange kant zodat je een vouwlijn creëert. Open het briefje en leg het verticaal op tafel. Plooi de onderste hoeken naar de vouwlijn. Vouw dezelfde hoeken nogmaals naar binnen. Herhaal deze stappen voor de andere 2 hoeken van dit briefje zodat je een trapezium krijgt. Vouw nu het briefje dubbel zodat je een scherpe driehoek krijgt. Neem 2 kartonnen rietjes en plaats deze op elkaar. Maak vast met plakband. Herhaal voor de andere 2 rietjes. Maak met het breekmes in beide rietjes een dun sneetje aan de bovenkant. Plaats het plantje in de bloempot. Steek aan beide kanten van het plantje een rietje. Bevestig het touwtje in de voorziene gleuf van het rietje. Hang de geldvlagjes op het touwtje.

Je plantje is helemaal klaar voor het feestje!

8. Schattige visjes

Dit heb je nodig:

3 geldbriefjes van 20 euro

jute touw

glazen vaas of bokaal

enkele schelpen

decoratiezand (en decoratiestenen)

cocktailprikkers

plakband

Zo maak je het:

Vouw het geldbriefje over de lengte dubbel. Plooi de bovenste hoeken om tot de middellijn. Draai vervolgens het briefje om. Vouw nog een keer beide hoeken om tot de middellijn. Draai het briefje om en vouw de eerder geplooide hoeken naar buiten. Plooi de ‘staart’ naar binnen op de middellijn zodat je een driehoekje krijgt. Vouw de andere kant van het briefje naar binnen tot net onder het puntje van de staart. Plooi beide hoeken van het rechthoekige vlak naar binnen op de vouwlijn zodat je terug een driehoek creëert. Wikkel nu het jutten touw rond de hals van de vaas. Decoreer met een schelpje. Giet het decoratiezand en de stenen in de vaas. Plak de visjes met plakband op de cocktailprikkers. Plaats de visjes in de vaas.

Klaar!

9. Fleurige vlinders

Dit heb je nodig:

sierlijke cadeaudoos

plakband

stukjes touw

8 geldbriefjes

Zo maak je het:

Leg het eerste bankbiljet verticaal op tafel. Vouw het biljet langs de korte zijde in harmonicavorm. Leg nu het tweede bankbiljet verticaal op tafel. Vouw een klein stukje van beide korte zijdes om. Vouw de onderste hoeken naar binnen tot deze elkaar in het midden raken. Herhaal voor de twee bovenste hoeken. Plooi het biljet langs de lange zijde in harmonicavorm. Vouw beide briefjes nu dubbel en bevestig in het midden aan elkaar met een touwtje. Plak de vlinders met het touwtje vast aan het deksel van de doos. Knip het overtollige touw af.

Je vlinders van geld zijn nu klaar om cadeau te geven!

10. Liefdevolle hartjes

Dit heb je nodig:

4 geldbriefjes

2 stukjes papier (van dezelfde grootte als de geldbriefjes)

punaise

bokaal met kurken deksel

plakband

dunne ijzerdraad

Zo maak je het:

Vouw het geldbriefje in de lengte dubbel. Plooi het briefje terug open en leg het horizontaal op tafel. Vouw de linkerkant naar de middelste vouwlijn. Herhaal aan de rechterkant. Draai het geldbriefje om. Plooi de rechteronderhoek naar het midden. Herhaal met de linkerhoek. Open de bovenkant van het briefje en duw open zodat de hoeken naar binnen komen en het briefje een vierkant wordt. Vouw de bovenste punten in een hoek naar buiten in een hoek van 45° zodat het een klein driehoekje vormt. Je eerste hartje is klaar. Herhaal de stappen en maak zo in totaal zes hartjes. Rijg de hartjes aan de ijzerdraad. Stop de hartjesslinger in de bokaal. Bevestig het uiteinde van de ijzerdraad met een punaise in het kurken deksel.

Klaar!

11. Feestelijke ballon

Dit heb je nodig:

glazen bokaal

snoepjes

wc-rolletje

cadeaulint (4cm breed)

geldbriefjes

ballon met confetti (bv. bij Action)

eventueel ballonpomp

Zo maak je het:

Vouw het geld in kleine rolletjes en steek het in de ballon. Blaas de ballon op en knoop hem dicht. Plaats het wc-rolletje in de bokaal en vul rondom met snoepjes. Plaats de ballon op de vaas en maak vast met een lang lint. Maak een mooie strik en klaar!

Productie: Hanne Bral & Jill Verheyden • Camera en montage: Jill Verheyden • Uitvoering: Jill Verheyden

