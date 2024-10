5 wondermooie GR-routes vlak bij huis

In Europa kun je tal van langeafstandswandelingen maken aan de hand van de GR-routes of Grote Routepaden. Ze vormen het ideale vertrekpunt voor een mooie dagtocht of uitgebreidere wandelvakantie. Wij verzamelden vijf van de mooiste GR-routes in binnen- en buitenland.

Deze GR-routes staan op onze bucketlist

1. Grote Routepad 129, België (573 km)

Het Grote Routepad 129, de langste wandelroute van België, is een tocht van 573 kilometer, van Brugge tot Arlon. De route rijgt eenzame landweggetjes, populierendreven, velden en meersen netjes aan elkaar.

Praktisch

Redactrice Sophie wandelde samen met haar gezin een stuk van het GR-tracé. Ze startten in Brugge en eindigden in Kruisem met onderweg drie overnachtingen:

Een wandelvakantie langs het Grote Routepad 129 kun je makkelijk zelf uitstippelen. Sophie bestudeerde haar tracé op groteroutepaden.be en zocht daarna B&B’s in de buurt, stuk voor stuk adressen bijna op het parcours. Want een ommetje van 5 kilometer is behoorlijk wat als je te voet bent.

2. La Trans-Ardennaise, België (160 km)

De Transardennaise doorkruist de Ardennen en is een van ’s lands mooiste bewegwijzerde routes. Groen zover je zien kunt, eenzame wandeletappes en nu en dan een pittoresk gehucht. De stilte krijg je er gratis bij.

Praktisch

Je plant de route solo of doet een beroep op de Ardeense touroperator Europ’Aventure, die je logies, bagagevervoer en picknicks regelt. Bovendien pas je dit wandelarrangement makkelijk aan. Leg je het hele tracé af in negen dagen of hou je het bij enkele etappes en drie wandeldagen?

Logeren doe je steevast in kleine karakterplekken, waar je ’s avonds uitgebreid dineert. Het enige wat je dus moet doen, is wandelen en de bordjes volgen. Al de rest wordt prima voor je geregeld. Opgepast, ondanks het touroperatorcomfort moet er toch stevig doorgestapt worden. Dagen van 22 kilometer zijn geen uitzondering. Maar geef toe, échte peace of mind is enkele blaren waard.

3. GR 120, Frankrijk (175 km)

Ook onze buurlanden hebben prachtige GR-routes. Op een boogscheut van België wacht een landschap dat al net zo betoverend als gevarieerd is. Welkom aan de Opaalkust, met twee kleppers van formaat: Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez. De eerste verrees honderd miljoen jaar geleden, zijn donkere tegenhanger leunt tegen Engeland aan.

Samen vormen ze een opmerkelijk geheel, uitzonderlijk genoeg om tot Grand Site de France verkozen te worden. De GR 120 neemt je via oude douanierspaden mee langs deze grillige kustlijn, die goed is voor panoramische vergezichten, spectaculaire kliffen en groene weides.

Praktisch

Je kunt het hele traject afwandelen, opteren voor daglussen of het bij een vierdaagse van 66 kilometer houden. Of je start in Calais en eindigt in Etaples-sur-Mer, waar je de trein terugneemt naar Calais. Zo rijg je Cap Blanc-Nez, Cap Griz-Nez, Audresselles, Ambleteuse, de duinen van de Slack, Wissant en Boulogne-sur-Mer netjes aan elkaar. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld om iconische landschappen te verkennen.

Meer info: pas-de-calais-toerisme.com

4. Het Pieterpad, Nederland (500 km)

Dit is niet alleen dé bekendste langeafstandswandelroute van Nederland, er hangt ook een girl power-verhaal aan vast. Dit pad werd immers bedacht, gelopen en beschreven door Toos en Bertje, twee vriendinnen die na een wandeltocht in het Zwarte Woud vonden dat hun eigen land ook wel zo iets mocht hebben. Dus trokken de dames hun wandelschoenen aan, namen ze wat kaarten mee en de rest is geschiedenis. Zo gaat dat met vrouwen met een missie.

Het pad doorkruist elk landschap dat ons bovenste beste buurland typeert: van klei- en zandgronden over heuvelruggen tot rollende Limburgse glooiingen.

Praktisch

De route telt 26 etappes, die variëren van 15 tot 22 kilometer, makkelijk doenbaar in een dag dus, en elke startplek is met het openbaar vervoer bereikbaar.

Meer info: pieterpad.nl.

5. Mullerthal Trail, Luxemburg (112 km)

Doorheen Luxemburg lopen heel wat prachtige GR-routes. Mullerthal pakt uit met ontzaglijke rotsformaties, geërodeerde kleppers met vreemde namen zoals Piteschkummer, Geierslee of Huellee, maar ook met geologisch erfgoed, doorspekt met schouderbrede ravijnen en metershoge kloven. Je kijkt je ogen uit bij dit unieke prehistorische landschap met beekjes, watervallen en grillige zandsteengrotten. De Mullerthal Trail, 112 kilometer, slingert doorheen die kloven en rotsen. De paden grossieren in natuurelementen en zijn bewegwijzerd.

Praktisch

Route 1 belooft verzichten op en rond Echternach, route 2 serveert spectaculaire rotsformaties terwijl route 3 charmeert met rustige beekdalen en romantische kastelen. Bovendien zijn er nog talloze kortere verbindingsroutes waardoor je nooit in herhaling valt. Nog meer goed nieuws: het openbaar vervoer – trein, tram en bus – is hier gratis, net zoals de bagageservice. Aan een dagrugzakje heb je dus genoeg, je koffer wordt na reservatie telkens naar je hotel, camping of vakantiewoning gebracht.

Meer info: movewecarry.lu en mullerthal-trail.lu.

TIP Wil je meerdaags wandelen langs een van de GR-routes, maar heb je geen zin in geregel of gedoe met bagage? Geen nood, tal van organisaties pakken uit met meerdaagse tours waarbij je solo wandelt en je bagage nagebracht wordt. Zij regelen je logies, jij hoeft alleen maar te wandelen. Info: zuiderhuis.be, europaventure.be, andersreizen.be.

Tekst: Sophie Allegaert

