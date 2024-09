De 10 mooiste wandelroutes op Mallorca

Mallorca is een paradijs voor avonturiers en natuurliefhebbers, waar je onder meer prachtig kunt wandelen. Holidu, het boekingsportaal van vakantiehuizen, stelde een top 10 samen van de mooiste wandelroutes op Mallorca. Pluspunt: door de milde temperaturen zijn de herfst en winter een ideaal moment voor een goede wandeling op Mallorca.

Dit zijn de mooiste wandelroutes op Mallorca

1. Es Pujadors – Coll de na Benet – Bon Aire

De allermooiste wandelroute op Mallorca vind je in het noorden, niet zo ver van de badplaats Alcúdia. Vijf kilometer lang wandel je langs rotsige paden en geniet je van een prachtig panoramisch uitzicht over de omringende bergen en de felblauwe zee. Deze wandeling is zeker ook een aanrader om bij zonsopgang of zonsondergang te doen, wanneer de vergezichten er nog net iets adembenemender uitzien.

Getty Images

2. La Trapa Ruine rondwandeling

De tweede wandeling neemt je mee langs de imposante ruïnes van La Trapa, vlak bij Port d’Andratx. De wandeling duurt zo’n 7,6 kilometer en belooft de mooiste uitzichten over de zee en de oude stad Sant Elm. Hou je van vogels? Dan is deze wandelroute echt iets voor jou, want op deze route kun je tal van vogels spotten. Doe zeker stevige stapschoenen aan, want er zitten enkele erg rotsige stukken tussen.

Getty Images

3. Valldemossa – Puig de Teix – Puig Gros

Een van de meest uitdagende wandelroutes op Mallorca, is deze wandeling van Valldemossa naar Puig de Teix. Met z’n 13 kilometer is het best een pittige route, die ongeveer vijf uur duurt en heel erg populair is bij fervente bergwandelaars. De wandeling vertrekt en eindigt in het dorpje Valldemossa, waar je na je wandeling kunt bekomen in een van de schattige restaurantjes. Tip: check voor je vertrekt zeker de actuele informatie ter plaatse. Sommige stukken van het wandelpad zijn soms afgesloten.

Getty Images

4. Ruta de Pedra en Sec – Variant al Puig de Maria

De Ruta de Pedra en Sec kun je letterlijk vertalen als ‘de droge stenenroute’. Deze schitterende wandelroute loopt langs de westkust en door het Serra de Tramuntana-gebergte. Daarbovenop staat ze op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De wandeling telt 5 kilometer en is geschikt voor beginnende wandelaars. Onderweg aanschouw je een gevarieerd landschap, een prachtig uitzicht op de kust en het typische mediterrane landschap.

Getty Images © Getty Images

5. Ermita la Victoria – Penya des Migdia – Talaia d’Alcudia

Ook dit wandelpad ligt niet zo ver verwijderd van Alcúdia, deze keer ten oosten van de stad. De route begint in Ermita de la Victoria en loopt door een gebied dat zeer populair is bij wandelaars. Al zitten er enkele uitdagende stukken tussen: soms is het pad erg rotsig of moeilijker te betreden. Maar het uitzicht aan de top is het meer dan waard!

Getty Images

6. Club Náutico de Cala Gamba – Club Náutico des Portixol

Ook vlak bij de hoofdstad Palma kun je heerlijk wandelen. Deze makkelijke route telt 7,2 kilometer en is geliefd bij iedereen die houdt van vissen, suppen of joggen. Maar evengoed kan het er op sommige momenten aangenaam rustig zijn. Goed om te weten: honden zijn welkom op het pad, al moeten ze wel aan de leiband.

Getty Images

7. Puig de Massanella

Nog een uitdagende wandelroute vind je dicht bij het dorpje Escorca, in het noorden van Mallorca. Deze 11,1 kilometer lange wandeling is best pittig. Al is de regio ideaal voor prachtige trektochten. Vooral tussen maart en november, want dan is het er op z’n mooist! In de winter kun je zelfs sneeuwschoenen nodig hebben.

Getty Images

8. Barranc de Biniaraix – Font Cas Patró Lau – Ses Voltetes – Coll d’en Se

Sóller is misschien wel het meest charmante kustdorpje op het eiland. Net buiten het dorp vind je een prachtige wandeling van 5 kilometer. Als je houdt van vogels spotten, pittoreske trektochten of avontuurlijk rotsklimmen ben je hier op de juiste plek. Ook op deze route zijn honden welkom, zolang je ze aan de leiband houdt.

Rosan Harmens / Unsplash

9. Valldemossa – Camí de Sa Talaia Vella

Niet zo ver van de hoofdstad Palma ligt het beeldige bergdorpje Puigpunyent. Hier kun je in de buurt een stevige wandeling maken van wel 14 kilometer. Het is een pittige route langs rotsige paden, een kabbelende rivier en adembenemende vergezichten. De route is erg populair, dus de kans is groot dat je onderweg medewandelaars tegen het lijf loopt.

Getty Images

10. Buñola – Penyal d’Honor – Sa Coma Gran

De laatste wandeling start in het kleine dorpje Bunyola, en is zo’n 11,6 kilometer. Deze route neemt je mee door het indrukwekkende Serra de Tramuntana-gebergte. Je passeert langs rustgevende bossen en velden. Een stevige, maar serene wandelroute!

Crispin Jones / Unsplash

Bronnen: Holidu, AllTrails

