15x de beste horrorfilms voor Halloween

Demonen, gruwelijke moordtaferelen en héél veel gegil: geen beter moment om een bloedstollende thriller of horrorfilm te kijken dan met Halloween. Wij tippen onze favorieten. Let op, alleen voor echte durvers!

15 horrorfilms voor Halloween

1. Split

In deze psychologische horrorfilm worden drie tienermeisjes gekidnapt door een man met een dissociatieve identiteitsstoornis. Kunnen ze ontsnappen voor zijn nieuwste en gevaarlijkste persoonlijkheid het overneemt? Met James McAvoy, Anya Taylor-Joy en Haley Lu Richardson.

Te zien op Netflix, Apple TV (€ 3,99), Amazon Prime (€ 3,99) en YouTube.



2. The Hills Have Eyes

De familierondreis van een Amerikaans gezin krijgt een onverwachte wending wanneer ze vast komen te zitten in de woestijn, ver weg van de bewoonde wereld. Wat ze niet weten is dat het gebied eigendom blijkt te zijn van een groep gemuteerde kannibalen, die altijd hongerig zijn naar vers vlees.

Te zien op YouTube (€ 3,99) en Apple TV (€ 3,99).



3. Insidious

Voor wie fan is van bovennatuurlijke horrorfilms zoals Paranormal Activity, is Insidious een aanrader voor Halloween. Een gezin probeert te voorkomen dat kwaadaardige geesten hun zoontje dat in coma ligt, gevangen houden in een koninkrijk genaamd ‘The Further’.

Te zien op Netflix, YouTube (€ 2,99) en Apple TV (€ 3,99).



4. Saw

Wanneer twee mannen wakker worden aan weerskanten van een lijk, krijgen ze specifieke instructies: de ander vermoorden, of de gevolgen dragen. Ze zijn de meest recente slachtoffers van de Jigsaw Killer, een seriemoordenaar die zijn slachtoffers dwingt om martel- en overlevingsspelletjes te spelen.

Te zien op Netflix en Apple TV (€ 3,99).



5. Smile

Nadat psychiater Dr. Rose Cotter getuige is van een bizarre, traumatische gebeurtenis met een patiënt, begint ze zelf angstaanjagende gebeurtenissen te ervaren die ze niet kan verklaren. Ze raakt er steeds meer van overtuigd dat ze wordt bedreigd door een griezelige entiteit. Rose zal haar verontrustende verleden onder ogen moeten zien, om zo aan haar gruwelijke nieuwe realiteit te ontsnappen.

Te zien op Netflix, YouTube (€2,99) en Apple TV (€ 3,99).



6. Paranormal Activity

Een klassieker onder de horrorfilms, en daarom perfect voor Halloween. In Paranormal Activity verhuist een koppel naar hun kersverse huis in een buitenwijk. Al snel worden ze ’s nachts wakker gehouden door allerlei mysterieuze gebeurtenissen, en raken ze ervan overtuigd dat er een paranormale kracht aanwezig is in huis.

Te zien op YouTube (€ 2,99) en Apple TV (€3,99).



7. The Grudge

Een Amerikaanse verpleegster die in Tokyo woont, raakt slachtoffer van een mysterieuze, bovennatuurlijke vloek, die haar vasthoudt in een krachtige woedeaanval, waarna de vloek zich naar een volgend slachtoffer verplaatst.

Te zien op Amazon Prime (€ 3,99).



8. The Conjuring

The Conjuring volgt het waargebeurde verhaal van Ed en Lorraine Warren, het beroemde paranormale onderzoekersduo. Ze worden opgeroepen om een gezin te helpen dat geteisterd wordt door een donkere, mysterieuze aanwezigheid op hun afgelegen boerderij. Het draait uit op de meest angstaanjagende zaak van hun leven.

Te zien op YouTube (€ 2,99), Apple TV (€ 2,99) en Amazon Prime (€ 2,99).



9. The Nun

Een priester met een bezeten verleden en een nieuwelinge die op het punt staat haar laatste gelofte af te leggen worden door het Vaticaan samen naar Roemenië gestuurd om de dood van een jonge non te onderzoeken. Daar staan ze oog in oog met een demonische non, en riskeren ze hun leven, geloof en eigen ziel te verliezen.

Te zien op Netflix, YouTube (€ 2,99), Apple TV (€ 2,99) en Amazon Prime (€ 2,99).



10. The Invisible Man

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) kruipt in de huid van Cecelia, wiens gewelddadige ex sterft aan zelfdoding en haar vervolgens héél veel geld nalaat. Erg verdacht vindt ze het, en ze is er dan ook van overtuigd dat zijn dood niet echt is. Na een reeks fatale toevalligheden, probeert Cecelia te bewijzen dat ze achtervolgd wordt door iets of iemand dat niemand kan zien.

Te zien op YouTube ( €2,99), Apple TV (€ 3,99) en Amazon Prime (€ 3,99).



11. Wrong Turn

In Wrong Turn raken vijf vrienden gestrand middenin de bossen van West Virginia, nadat hun auto’s botsten. Wanneer ze dieper het bos in gaan, zit een kannibalistische, door inteelt misvormde bergclan hen op de hielen.

Te zien op Amazon Prime (€ 3,99).



12. Unfriended

Zes vrienden zijn aan het videochatten wanneer ze opeens de shock van hun leven ervaren: ze krijgen een bericht van hun overleden vriendin. Eerst denken ze dat het een grap is, maar al snel volgt een reeks verontrustende gebeurtenissen.

Te zien op Netflix, Apple TV (€ 3,99), Amazon Prime (€ 3,99) en YouTube (€ 7,99).



13. The Blair Witch Project

In het iconische The Blair Witch Project trekken drie filmstudenten samen naar de bossen van Maryland om er een documentaire te draaien over de lokale Blair Witch legende. Wanneer ze vermist raken, blijven enkel hun opgenomen beelden over.

Te zien op Apple TV (€ 3,99) en Amazon Prime (€ 3,99).



14. Ouija

Na de plotse, mysterieuze dood van haar beste vriendin Debbie, vindt Laine een oud Ouija-bord in haar kamer. Samen met haar vrienden probeert ze via het bord contact te zoeken met Debbie, waarna de werkelijkheid al snel in een nachtmerrie verandert.

Te zien op Netflix, YouTube (€ 2,99), Apple TV (€ 3,99) en Amazon Prime (€ 3,99).



15. A Nightmare on Elm Street

Een golden oldie als afsluiter, want ook A Nightmare on Elm Street mag uiteraard niet ontbreken in dit rijtje horrorfillms voor Halloween. De vijftienjarige Tina en haar vrienden krijgen plots nachtmerries waarin ze achtervolgd worden door de beruchte kindermoordenaar Freddy Krueger, die lange messen als vingers heeft. Wanneer Tina sterft in haar slaap, besluit vriendin Nancy het mysterie van Freddy Krueger te ontrafelen.

Te zien op Apple TV (€ 2,99) en Amazon Prime (€ 2,99).



Liever geen nachtmerries achteraf? Deze kindvriendelijke halloweenfilms zijn geschikt voor het hele gezin. 😉

Nog meer Halloweenpret:

