De beste thrillers: ontdek deze spannende boeken

Wat? Scandi-thriller van de bovenste plank

Het verhaal: Op een koude winteravond wordt een gezin vermoord aangetroffen in hun huis aan het afgelegen fjord Hvalfjörđur. Al snel wordt duidelijk dat de familie vreselijke geheimen met zich meedroeg.

Lezen, want... dit is deel 1 van de Zwart IJs-serie die zich afspeelt in de ruige IJslandse natuur. ‘Ik zie je’ is een topper, we kijken uit naar deel 2!