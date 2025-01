Nieuwe liefde, geluk op het werk of persoonlijke groei? Ontdek in onze Grote Jaarhoroscoop wat er voor jou, Schorpioen, in de sterren geschreven staat!

Jaarhoroscoop Schorpioen 2025

Liefde en relaties

Er kunnen dit jaar diepgaande veranderingen zijn in je relatie. Zit de basis niet goed, dan kan er een einde aan komen en uiteindelijk is dat dan, hoe pijnlijk ook, de beste keus. Zit het wel goed, dan zijn er fikse ups en downs, die uiteindelijk tot een betere relatie leiden. Je gezin krijgt hier het een en ander van mee, heb daar aandacht voor.

Werk en geld

Tot oktober ben je vooral met je privéleven bezig en doe je je job bijna op automatische piloot. Wanneer het thuis allemaal in rustiger vaarwater is gekomen, heb je ineens een heldere kijk op je carrière. Wellicht kom je tot de conclusie dat je iets anders wilt. Vanaf november is het dan een goede tijd om hier de eerste stappen in te zetten, ook financieel.

Gezondheid

De perikelen in je relatie kunnen een flinke impact op je hebben. Je weet soms niet meer wie je werkelijk bent. Innerlijk werk is dan ook aan te raden, en zelfhulpboeken of therapie zouden je daarbij kunnen helpen.

Vriendschap & sociaal leven

Het is vooral belangrijk dat je vriendschap met jezelf sluit. Hierdoor wordt het contact met anderen eveneens beter en mag je uitkijken naar een jaar vol verbinding.

Tekst: Esther van Heerebeek • Illustraties: Evy Van Guyse

