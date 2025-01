Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Stier?

Vind je een nieuwe liefde? Krijg je een financiële meevaller? Of een andere job? Lees snel wat de sterren voor jou in petto hebben, Stier!

Jaarhoroscoop Stier 2025

Liefde en relaties

Tot begin juli kan het onrustig zijn in je relatie. Zeker wanneer de basis niet stevig is. Het zal vanzelf duidelijk worden of jullie nog steeds een goede match zijn. Ook binnen je familie kunnen er de nodige ontwikkelingen zijn. Durf hierin mee te gaan, vooral wanneer ze goed voelen. Na de zomer keert de rust weer terug en ziet het er allemaal een stuk beter uit.

Werk en geld

Omdat planeet Uranus nog tot juli een flinke vinger in de pap heeft, is het vaak onvoorspelbaar op je werk. Er kunnen plotselinge veranderingen zijn, die je niet meteen ziet aankomen. Raak niet in paniek, het betekent niet per definitie slecht nieuws. Zie het als kansen om je te verbeteren en wellicht meer inkomen te genereren.

Gezondheid

Alle ontwikkelingen in je werk en privéleven zorgen voor stress. Als Stier weet je nu eenmaal graag waar je aan toe bent, en daar ontbreekt het helaas weleens aan. Gun jezelf de tijd hiervoor.

Vriendschap & sociaal leven

Weet dat het tweede deel van 2025 een stuk rustiger zal verlopen en dat alles weer op z’n pootjes terechtkomt. Heb vertrouwen en weet dat je er niet alleen voor staat.

Tekst: Esther van Heerebeek • Illustraties: Evy Van Guyse

Meer lezen over astrologie:

