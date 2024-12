Kerstcadeautjes versieren: 25x pronken met pakjes

Teken een sneeuwbol en kleur de voet in met goudkleurige verf. Laat drogen en schrijf er โ€˜Let it snowโ€™ op. Teken in de bol een chalet en een paar sparren, en plak met watten hier en daar een laagje sneeuw. Schilder een gouden maan en strooi kunstsneeuw in de bol op enkele stipjes lijm.