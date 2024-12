Een leuk kerstpakje vinden is één, het mooi inpakken is twee. Wil je jouw kerstcadeautjes origineel inpakken? Probeer dan onderstaande ideetjes die jouw geschenken extra hard laten opvallen onder de boom.

Kerstcadeautjes origineel inpakken

1. Netjes opgekleed

© Wout Hendrickx

Wat zou er ín het cadeautje zitten? Ook een hemd? Of net niet? Hou de ontvanger even in spanning door hem of haar dit ludiek ingepakte cadeautje te geven.

Zo maak je het:

Vouw twee lange stroken inpakpapier dubbel tot een reep van ongeveer 4 cm breed, voor het knopenpat en het kraagje. Meet en test welke lengte nodig is voor jouw grootte van pakje. Maak twee vouwtjes in de reep zoals een kraagje en kleef met lijmstift vast bovenaan je pakje. Kleef de andere reep verticaal en steek het uiteinde weg onder de uiteinden van het kraagje. Vouw een rechthoek en plooi de uiteinden naar binnen toe. Vouw aan één korte zijde twee stukjes naar binnen zodat er een puntje ontstaat. Kleef het zakje rechts op het pakje. Werk af met knopen en een stukje stof of breed lint als pochetje.

2. Lekker cadeautje

© Wout Hendrickx

Hiermee maak je de ontvanger dubbel zo blij: niet alleen zit er in het cadeautje iets leuks, maar bovendien kun je nadien nog de lekkere Ferrero Rocher opeten die als feestelijke afwerking gebruikt is.

Zo maak je het:

Kies voor inpakpapier in goudtinten, of voor kraftpapier, voor een harmonieus geheel met de Ferrero Rochers.

Pakje 1: Combineer een gouden metalen ring (bijv. bij Ava) met een gouden lintje om de ring vast te maken rond het cadeautje. Kleef een Ferrero Rocher met lijmstift in het midden van de ring.

Pakje 2: Combineer een gouden metalen ring (bijv. bij Ava) met enkele eucalyptustakken die je goud spuit. Kleef alles met het lijmpistool of met secondelijm goed vast. Werk af met een Ferrero Rocher die je kleeft daar waar de eucalyptustakjes elkaar kruisen.

Pakje 3: Bind een fijne kerstslinger met gouden sterretjes (bijv. bij Amazon) enkele keren rond de bovenkant van een cadeautje. Kleef 3 Ferrero Rochers op verschillende hoogtes op het onderste deel van het pakje. Maak er ‘ho ho ho’ van met een krijtstift.

3. Glitter & glam

© Wout Hendrickx

Een eenvoudige manier om je cadeautjes er extra feestelijk te doen uitzien, is om er glittersterretjes over te strooien. Tip: hou alvast de kruimeldief in de buurt tijdens het in- én uitpakken.

Zo maak je het:

Strooi, nadat je je cadeautje hebt ingepakt, glittersterretjes op de bovenkant van het cadeautje. Pak het cadeautje daarna opnieuw in met transparant inpakpapier zodat de sterretjes goed blijven zitten. Werk af met een cadeaulintje en strik.

4. Abstract lintje

© Wout Hendrickx

Dé geheime truck om mooie kerstboompjes van linten op je cadeautje te doen kleven? Dubbelzijdige tape!

Zo maak je het:

Kleef een stukje dubbelzijdige verticaal op je cadeautje. Laat bovenaan en onderaan zo’n 5 cm vrij. Neem het uiteinde van een rol cadeaulint in de hand en begin schuin bovenaan, de top van de kerstboom. Druk het cadeaulint goed aan daar waar het op de dubbelzijdige tape kleeft. Werk zo naar onder toe, waarbij je telkens een hoek maakt in het lint en je de andere kant van het lint te zien krijgt. Maak steeds grotere ‘takken’. Stop op 5 cm van het laatste stuk dubbelzijdige tape. Knip een stukje lint van zo’n 4 cm af en kleef het verticaal als stam op de tape.

5. Dubbel zo mooi

© Wout Hendrickx

Niets feestelijker dan een weelderige strik om je cadeautjes mee af te werken. Combineer eens verschillende types breed lint om zo grotere strikken mee te maken. Je zult versteld staan van het voluptueuze effect.

Zo maak je het:

Knip 2 soorten breed cadeaulint op dezelfde lengte af, leg ze op elkaar (het minst brede lint bovenaan) en knoop ze samen rond een cadeautje. Trek de strik achteraf een beetje open om het er nog weelderiger te doen uitzien.

6. Stars & stripes

© Wout Hendrickx

Met dubbelzijdige tape en glittersterren om te strooien creëer je in een wip dit feestelijke effect.

Zo maak je het:

Kleef enkele strookjes dubbelzijdige tape volgens een bepaald patroon op de bovenkant van je cadeautje. Strooi over de tape glittersterren. Daar waar er tape is, blijven de sterretjes plakken op je cadeautje. Tip: je doet dit best op een schoon en effen oppervlak zodat het teveel aan sterretjes, dat naast de tape valt, gemakkelijk weg te vegen en te hergebruiken is nadien.

7. Klein cadeautje, groots ingepakt

© Wout Hendrickx

Geef je een cadeautje dat klein is van formaat, zoals een juweeltje? Pak het dan extra opvallend en feestelijk in door het een verpakking van een feestelijke papieren kerstboom te geven.

Zo maak je het:

Teken een kerstboom met allemaal rechte lijnen op een stuk papier. Knip uit en gebruik dit als sjabloon om 2 identieke kerstbomen uit inpakpapier te knippen. Leg de twee kerstbomen uit inpakpapier met de binnenzijden tegen elkaar. Kleef de randen aan elkaar vast met washi tape in een contrasterende kleur met het inpakpapier. Ga heel de kerstboom op deze manier rond maar laat op het einde nog een klein stukje open om het cadeautje erin te steken. Kleef daarna ook het laatste stukje toe. Werk de kerstboom af met een kerstlichtslinger voor een poppenhuis (bijv. bij Amazon) en kleef de buitenste lichtjes telkens met een drupje secondelijm vast op het boompje. Kleef nog een klein gouden sterretje bovenaan de boom (bijv. bij De Banier).

8. Een parel van een pakje

© Wout Hendrickx

Snel een cadeautje pimpen? Dat doe je met glanzende parelstickertjes!

Zo maak je het:

Plak stickertjes van halve parels in verschillende grootten (bijv. bij Amazon) kris kras op je ingepakte cadeautje. Wat een feestelijke toets!

9. Originele strik



Heb je geen cadeaulint in huis of wil je eens iets anders doen dan een traditionele strik? Het enige wat je nodig hebt om deze originele strik te maken, is inpakpapier. Mooi meegenomen! In bovenstaande video tonen we je alle stapjes.

10. Kerstboom van lint



In plaats van je cadeaulint op de traditionele manier rond je cadeau te wikkelen, kun je er ook een chique kerstboom van maken. Met een mooie strik als piek op de boom!

11. Gestreepte kerstboom



Voor deze speelse variant op bovenstaande kerstboom gebruikten we gestreepte katoendraad. Werk opnieuw af met een mooie strik als piek.

12. Met een hoek af



Super eenvoudig, maar met een verrassend effect: kruis je cadeaulint niet loodrecht, maar bind het diagonaal langs de hoeken van je pakje.

13. Lint erdoor



Deze volgende manier waarop je je kerstcadeautjes origineel kunt inpakken ziet er misschien ingewikkeld uit, maar is heus niet zo moeilijk als het lijkt. Plak het cadeaulint op je pakje en vouw beurtelings langs beide kanten stukjes inpakpapier over het lint. In bovenstaande video tonen we je de werkwijze.

14. Gekruist



Ga je liever voor de klassieke manier van cadeautjes inpakken? Kruis het cadeaulint op de traditionele manier, en geef je strik dat tikkeltje extra door één langer uiteinde van je strik rond het gekruiste cadeaulint te weven.

15. Met handvat



Schattig én handig tegelijk: dit pakje met een handvatje eraan. Hoe je zo’n handvatje juist maakt, ontdek je in bovenstaande video.

16. Elegant waaiereffect



De ontvanger zal zonder twijfel onder de indruk zijn van dit cadeautje met fijn geplooid waaiereffect. Vouw het inpakpapier in een waaier alvorens je het cadeautje begint in te pakken. Pak het cadeau in zoals je anders zou doen, en neem vervolgens voorzichtig de waaierkant mee terwijl je inpakt.

17. Openmaken, maar!



Wil je je kerstcadeaus een extra verrassingseffect geven? Door een stevig stuk cadeaulint aan de binnenkant van het cadeaupapier mee rond je pakje te wikkelen, wordt het straks éxtra leuk om uit te pakken. Glimlach en pretoogjes gegarandeerd bij jong en oud!

18. Twee-in-één cadeautje

© Wout Hendrickx

Een cadeau hoeft niet altijd te worden ingepakt met papier. Je kunt ook een stuk stof of een mooi, vierkant sjaaltje gebruiken. Zo is ook je cadeauverpakking een geschenkje. Een mooie manier om je kerstcadeaus ecologisch in te pakken!

Originele inpakideetjes met kraftpapier

Geen inpakpapier zo tijdloos als kraftpapier. Je pakje vormt een canvas dat je naar hartenlust kunt versieren met linten, glitters, stift, kralen, pomponnen, stickers, … In onderstaand artikel tippen we alvast vijf feestelijke inpakideetjes met kraftpapier:

Tekst, uitwerking en productie: Leila Rasson • Foto’s: Wout Hendrickx • Camera, montage en productie video’s: Jill Verheyden • Met dank aan AVA en Van Uytsel.

