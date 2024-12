Ecologisch of zero waste inpakken: dat doe je zo!

Een originele manier om je cadeautjes in te pakken, die bovendien heel erg ecologisch is? Ga eens voor afvalvrij: mooi, makkelijk, lief voor je portemonnee én beter voor Moeder Natuur. Zero waste inpakken = win-win!

Waarom ecologisch of zero waste inpakken?

Na het cadeautjesfestijn ligt je inpakpapier dikwijls verscheurd op de grond naast een hele hoop losgepeuterde lintjes en stukjes plakband. Wat een verspilling! En dat terwijl er heel wat andere manieren zijn om je cadeautjes origineel te verpakken. Zero waste inpakken doe je zo:

1. Japanse inpakkunst

Deze inpakpapiertrend kwam overgewaaid uit Japan, waar er al decennialang op deze duurzame manier cadeautjes ingepakt worden. Wanneer het cadeautje uitgepakt is, kun je de stof opnieuw gebruiken voor een ander cadeautje.

Zo maak je het:

Leg een vierkant stuk stof als een ruit voor je. Leg je cadeautje in het midden. Plooi de bovenste flap over het cadeau en steek het hoekje weg onder de bovenkant van het cadeau. Doe hetzelfde met de onderste flap in de omgekeerde richting. Knoop de twee zijflappen bovenaan het cadeautje. Werk eventueel af met wat kerstdecoratie.

2. Recycleer jouw leesvoer

Na het lezen van tijdschriften of kranten belanden deze nadien vaak rechtstreeks in de papiermand. Jammer, want ze kunnen prima dienst doen als inpakpapier. Wikkel het geheel daarna samen met wat (keuken)touw, zodat je geen tape hoeft te gebruiken.

3. Pasta op je bord, verpakking rond je cadeau

Plooi je gebruikte kartonnen pastadozen (of andere doosjes) binnenstebuiten en … tada, in een handomdraai heb je een originele verpakking! Zero waste inpakken is bovendien ook goed voor je portemonnee.

Als je precies wilt weten hoe het in z’n werk gaat, kun je naar het filmpje van het Belgische merk Redopapers hieronder kijken:



