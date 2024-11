Libelle Leesclub: romantische boeken om van te houden

Katie Havers leventje is eenvoudig, ze werkt in het theehuis in haar dorp, en is best tevreden over haar relatie met Max. Maar is dat georganiseerde leventje wel genoeg? Met een roekeloos en ondoordacht plan ruilt ze haar slaperige dorp in voor de hippe City of Lights.

In het vrolijke gezelschap van haar tweelingzus Stella, stopt ze al haar spaargeld in een sober kaarsenwinkeltje, in het sprookjesachtige Crémieux. Iets wat misschien al op voorhand gedoemd is om te mislukken? Want Parijs is helemaal niet waarop ze gehoopt had. De norse, maar nieuwsgierige buurtbewoners zien haar absoluut niet graag komen. Maar Katie zet alles op alles om zich te bewijzen. Is het enkel de betoverende lichtjesstad waarvoor Katie valt? Of toch eerder voor de charmes van de knappe dokter, na een onverwachte ontmoeting?

De stad van de liefde kon niet ontbreken in dit romantische boekenlijstje, toch? Dit boek neemt je mee op sleeptouw naar het bruisende Parijs.

‘Coup de Foudre’ verscheen bij Hamley Books.