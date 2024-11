Beleef een warme winter mét onze gloednieuwe winterromans

Een goeie roman is als een warm dekentje: hij biedt geborgenheid, rust en gezelschap op gure winter-avonden. Hier zijn ze: vier hartverwarmende winterromans, geselecteerd voor hoofdredacteur Karen.

4x guur-weer-lectuur

In onze Libelle Leesclub circuleert de vraag al enkele weken: ‘Welke titels zou Karen dit jaar geselecteerd hebben voor de Libelle winterromans?’ Het werd een hartverwarmende mix van cosy crime (12 verhalen met Agatha Christie’s Miss Marple in de hoofdrol), een ontroerende kerstroman (te lezen met zakdoek erbij), een feelgood verhaal (een kerstboekenwinkeltje in de besneeuwde straten van Edinburgh!) en een historische romance (jonge, ambitieuze vrouw ontmoet een knappe parelvisser).

Vanaf volgende week vind je twee weken lang in Libelle een bon waarmee je jouw favoriete winterroman(s) kunt afhalen bij Standaard Boekhandel, en dat voor maar 8,99 euro per boek!

Onze winterromans:

Vanaf volgende week kun je dit ijzersterke duo in huis halen:

‘De Miss Marple verzameling’ door Agatha Christie en 12 andere auteurs

Het verhaal in een notendop:

Agatha Christie zette met Miss Marple één van de beroemdste amateur-detectives uit de geschiedenis neer. Jane Marple woont in het kleine Engelse dorpje St. Mary Mead en raakt vaak betrokken bij het oplossen van moordzaken. Het is de combinatie van charme, empathie en haar oog voor details die van Miss Marple een onweerstaanbaar romanpersonage maken. Twaalf grote schrijvers, onder wie Agatha Christie zelf, Lucey Folley en Kate Moss, eren de bekendste vrouwelijke detective aller tijden met een verhaal dat ze speciaal voor en over haar schreven.

Waarom je dit boek volgens hoofdredactrice Karen moet lezen:

Miss Marple is één en al charme en gezelligheid, perfect gezelschap voor op donkere winteravonden. Ik vind korte verhalen trouwens perfect om tussen twee romans door te lezen. Hoofdredactrice Karen

‘De wens’ van Nicholas Sparks

Het verhaal in een notendop:

Maggie is een gerenommeerde reisfotograaf en woont in New York City. Dit jaar viert ze de feestdagen noodgedwongen thuis, worstelend met een ontnuchterende medische diagnose. Ze wordt gaandeweg afhankelijker van haar jonge assistent en begint steeds meer op hem te leunen. Terwijl ze samen de laatste dagen van het jaar aftellen, vertelt Maggie hem over een kerst tientallen jaren terug – en over een alles verscheurende romance die haar leven voorgoed veranderde.

Waarom je dit boek volgens hoofdredactrice Karen moet lezen:

Dit is één van mijn favoriete kerstromans aller tijden: ontroerend en meeslepend vanaf de eerste bladzijde… Hoofdredactrice Karen

De week nadien haal je deze romans in huis:

‘De kerstboekwinkel’ van Jenny Colgan

Het verhaal in een notendop:

Als het Londense warenhuis waar ze werkt vlak voor Kerstmis de deuren sluit, trekt Carmen met tegenzin in bij haar zus in Edinburgh. Ze kan er aan de slag in een kleine boekhandel die op het punt staat failliet te gaan. Tegen alle verwachtingen in raakt ze betoverd door de besneeuwde straten van de stad, de charme van de ouderwetse boekhandel en de aantrekkelijke sterauteur die daar ineens verschijnt. Zal de magie van Kerstmis voor een wonder zorgen?

Waarom je dit boek volgens hoofdredactrice Karen moet lezen:

Dit boek was een grote hit in onze Libelle Leesclub eind 2023: op-en-top feelgood waar je goedgezind van wordt! Hoofdredactrice Karen

‘De parelfamilie’ van Charlotte Jacobi

Het verhaal in een notendop:

1844. Het enige wat de 21-jarige Marie Thomass nog van haar overleden moeder heeft, is een prachtig paar pareloorbellen. Tegen alle verwachtingen in kan ze een job bemachtigen bij de vooraanstaande juwelier Neustätter. Zo komt ze in contact met de parelvissers in Vogtland, waar ze de aantrekkelijke Moritz ontmoet. Hij is klaar om het familiebedrijf over te nemen, maar zijn vader houdt dat steeds tegen. En dan gebeurt er een vreselijk ongeluk dat de toekomst van zowel Moritz als Marie in gevaar dreigt te brengen…

Waarom je dit boek volgens hoofdredactrice Karen moet lezen:

Deze historische roman speelt zich af in een prachtig stukje Duitsland. Een jonge, ambitieuze vrouw ontmoet een knappe parelvisser: wat een mooie liefdesverhaal! Hoofdredactrice Karen

Ben je Libelle-abonnee?

Dan kun je met je abonneebrief vanaf 20 november alle boeken in één keer aankopen bij Standaard Boekhandel. Je betaalt € 29,99 in plaats van € €82,97 voor alle vier boeken samen. Je kunt ze ook apart kopen voor € 8,99 per boek.

Ook in onze Libelle-shop zijn ze eveneens aan 29,99 euro te koop.

Ben je geen Libelle-abonnee?

Dan betaal je € 8,99 per boek. De eerste twee boeken kun je afhalen bij Standaard Boekhandel met de bon die in Libelle van 28 november zit. De volgende twee romans met de bon die in Libelle van 5 december zit.

Ook in onze Libelle-shop kun ze kopen aan een pakketprijs van 35,96 euro.

