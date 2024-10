Zelf maken: macramé onderzetter

Met deze macramé onderzetter zorg je voor een stijlvolle eyecatcher op je bureau. Zet bijvoorbeeld je computerscherm of een hete theepot erop. Wij tonen je stap voor stap hoe je de onderzetter zelf maakt.

Macramé onderzetter: een stappenplan

Benodigdheden

Geslagen of gevlochten katoentouw (ø 0,4 cm): 100 m

1 stuk touw: 1 m

24 stukken touw: 3,5 m

1 stuk touw: 0,7 m

Werkbeschrijving

Let op: trek na elke knoop alles goed aan om een mooi resultaat te verkrijgen.

1. Knoop het stuk touw van 1 m aan de rugleuning van een stoel of kapstok.

2. Vouw de 24 touwen dubbel en bevestig ze met een opzetlus aan het touw uit stap 1.

3. Neem een extra stuk touw van 70 cm en houd het 5 cm onder de knopen van de opzetlussen. Leg cordonknopen met alle 48 draden. Houd het touw goed horizontaal zodat je een mooie rechte lijn krijgt.

4. Leg in de 2de rij weitasknopen per 4 draden. Leg ze in de 3de rij geschrankt eronder.

5. Herhaal de cordonknopen uit stap 3. Leg ze deze keer strak tegen de weitasknopen van de rij erboven.

6. Leg 4 rijen geschrankte weitasknopen (zie stap 4).

7. Leg 5 rijen weitasknopen vlak onder elkaar (niet geschrankt).

8. Leg 3 rijen geschrankte weitasknopen (zie stap 4).

9. Spiegel vanaf dit punt alle voorgaande stappen beginnend bij stap 7 tot stap 3.

10. Knip de begin- en einddraden af tot franjes van 4 cm. Ontwar ze met een dikke naald.

Je macramé onderzetter is klaar!

