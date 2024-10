Zo maak je een plantenhanger van macramé

Heb je geen plaats meer op de kast of vensterbank om je kamerplanten weg te zetten? Hang ze dan op in een zelfgemaakte macramé plantenhanger. Het ziet er niet alleen leuk uit, zo’n plantenhanger is ook erg gemakkelijk om zelf te maken. Redactrice Lynn toont stap voor stap hoe je zelf aan de slag gaat.

Zo maak je een macramé plantenhanger

Wat heb je nodig?

macramé koord (te koop bij hobbywinkels zoals Pipoos of AVA)

schaar

Zo doe je het:

Knip zes draden macramé koord van elk ongeveer vier meter. Plooi ze dubbel zodat je een lus krijgt met twaalf draden. Knip nog een extra stukje macramé koord af. Hier maak je een opstartknoop mee, zodat de touwen vasthangen. Maak met dat extra stukje touw een klein lusje en hou het vast met je duim. Draai enkele keren rond de touwen en steek het onderste uiteinde van het touwtje door het kleine lusje. Trek vervolgens aan het bovenste uiteinde om de knoop aan te spannen. Knip nu de twee uiteindes af. Verdeel de touwen in drie groepjes van vier touwen. Maak met elk groepje een macraméknoop. Leg daarvoor twee draden in het midden, daar moet je niets mee doen. Breng het linkse draadje onder de twee middelste draden en vorm een driehoekje. Neem de uiterst rechtse draad, breng deze onder de uiterst linkse draad, vervolgens boven de twee middelste draden en tot slot door het driehoekje van de linkse draad. Trek de touwen aan. Herhaal deze knoop 20 keer en doe hetzelfde bij de andere twee groepjes. Herverdeel de groepjes door telkens twee draden te combineren met twee draden van een ander groepje. Op ongeveer 15 cm van de laatste knopen gaan we deze groepjes opnieuw verbinden met exact dezelfde knoop. Knoop tot slot onderaan alle touwen samen met een simpele knoop zodat de bloempot hierop kan rusten.

Video en tekst: Dimke Baessens – Met dank aan Coffice Mechelen voor de locatie

