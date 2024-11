We kunnen er in onze Libelle Leesclub maar geen genoeg van krijgen: magische kerstromans. In de maand van warme gloed, feestelijke lichtjes en vrolijke melodieën brengen deze boeken de feestdagen tot leven.

Warmte op koude dagen

Kerstromans zijn verhalen van troost waarin liefde, vergeving en het herontdekken van de ware betekenis van Kerstmis centraal staan. Ze nemen je mee op een nostalgische reis naar een wereld waarin sneeuwvlokken zachtjes dwarrelen, open haarden knisperen en harten worden verwarmd door onverwachte ontmoetingen. Verwarm jezelf je op de koudste dagen van het jaar aan deze kerstromans.

1. ‘De kerstwinkel van Ferry Lane’ van Nicola May

Als de 39-jarige soapactrice Sabrina te maken krijgt met een publiek schandaal, slaat ze op de vlucht naar het dorpje Hartmouth in Cornwall. Daar wil ze een kerstcadeauwinkel runnen. Maar met de feestdagen in zicht gaan er roddels rond dat ze zal moeten sluiten, en dat terwijl ze er zich net zo thuis begon te voelen (Z&K, € 18,99).

2. ‘Een tweede kans voor kerst’ van Robin Hart

Rosalie heeft haar eigen lingeriezaak en is voorzitter van de middenstandsraad in East Hazelwood. Als er plots een fusie wordt gesmeed met buurgemeente Oxbury, wil zij er alles aan doen om daar een stokje voor te steken – zelfs een neprelatie aangaan met de man die ze niet kan uitstaan: Victor, bestsellerauteur en eigenaar van Plantastic. Als voorzitter van de middenstandsraad van West Hazelwood moet hij samen met Rosalie in vijf maanden tijd een onvergetelijk winterdorp op poten zetten áls hij een fusie met Loxington wil voorkomen.

Alsof hun opdracht nog niet moeilijk genoeg is, worden ze op de vingers gekeken door een nationale tv-ploeg. Naarmate de maanden vorderen zwelt niet alleen de kerstsfeer aan, maar lopen ook de spanningen tussen Rosalie en Victor op. Alleen lijken ze dat zelf steeds minder erg te vinden… (Uitg. Pelckmans, € 22)

3. ‘Een Schotse winter’ van Jo Thomas

Ruby staat met haar band op het punt om door te breken als ze haar stem kwijtraakt. Een retraite op Tenerife tijdens de kerstdagen moet haar laten herstellen. Een onverwacht telefoontje van een vreemdeling op een afgelegen Schots eiland zorgt er echter voor dat ze eerst nog een ander tripje moet maken om een familiezaak te regelen. Het is tijd om de grootvader te bezoeken die ze nog nooit heeft ontmoet… (De Boekerij, € 22,99).

4. ‘Kerst aan Willow Lake’ van Susan Wiggs

Na zijn scheiding ziet Logan O‘Donnell zijn zoontje lang niet zo vaak als hij zou willen. Toch is hij niet verbitterd en gelooft hij nog steeds in de liefde. Wanneer de hele familie O’Donnell besluit om de feestdagen bij Logan door te brengen, neemt zijn zus haar beste vriendin mee. En deze Darcy is precies wat Logan wil hebben voor de kerst… Maar Darcy hoeft niet zo nodig meer een relatie. Nadat ze is bedrogen, vindt ze het prima om single te zijn. Al moet ze toegeven dat de broer van haar vriendin wel bijzonder appetijtelijk is… Een winters verhaal om verliefd op te worden (Uitg. HarperCollins, € 15).

5. ‘Wat ik wil voor kerst’ van Catherine Walsh

Molly en Andrew willen naar hun families in Ierland, maar een gigantische sneeuwstorm saboteert hun vlucht. Eén keer per jaar, al tien jaar op rij, zit Molly op de laatste vlucht vanuit Chicago naast Andrew vliegtuigwijn te drinken, elkaar bijpratend over hun leven. Ondanks hun verschillen is dit een kersttraditie die ze niet zouden willen missen.



Maar dit jaar is de storm dus een probleem. Omdat Molly weet hoe belangrijk kerst is voor Andrew, belooft ze hem thuis te krijgen, op tijd voor zijn moeders befaamde kerstdiner. Het plan van taxi’s, vliegtuigen, boten en treinen ziet er op papier prima uit. Wat ze niet weet, terwijl de sneeuw blijft vallen, is dat het universum misschien toch nog iets anders in petto heeft… Een heerlijke romcom voor wie houdt van klassiekers zoals Sleepless in Seattle (€ 20,99, Bruna)

6. ‘All I want for Kerstmis’ van Jackie van Laren & Petra Vollinga

Robin woont boven Vinyllia, de beroemde vintage-platenwinkel die ze van haar vader heeft overgenomen. Haar hele leven staat op z’n kop als ze hoort dat ze met Kerstmis op straat zal staan. Maar dan komt er op de radio een kerstmuziekwedstrijd voorbij waarmee ze een huiskamerconcert van Mariah Carey kan winnen. Dat lijkt de redding voor Vinyllia, al zal ze wel moeten dealen met de zelfingenomen, veel te commerciële deejay Flo (Boekerij, € 18,99).

7. ‘Samen onder de kerstboom’ van Brenda Novak

Eve was altijd dol op kerst, maar dit jaar wordt ze alleen maar herinnerd aan alles wat ze niet heeft. Bijna al haar vrienden zijn getrouwd, en dat wil zij ook. Liefde. Een man en kinde­ren. De B&B die ze runt en zelfs haar favoriete Whiskey Creek, waar ze is geboren en getogen is, lijken plotseling benauwend. Er is niemand in de wijde omgeving die zelfs maar een beetje in aanmerking komt voor de rol van echtgenoot…

Totdat er een knappe, onbekende man in het stadje verschijnt. Eve voelt zich meteen tot deze Brent Taylor aangetrokken, en dat lijkt wederzijds. Of zal zijn duistere mysterieuze verleden hun geluk nog in de weg kunnen staan? Het ultieme kerstsprookje! (HarperCollins, € 15,00).

Meer leesinspiratie:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!