De aanloop naar Kerstmis is nu écht begonnen want op zondag 1 december steken we de eerste adventskaars aan! Gudrun van de bloemenschool De Groene Verbeelding maakt haar eigen versie van de adventskrans. En jij kunt hem thuis perfect zelf maken! Kijk je mee?

Traditie in eigentijds jasje

Een adventskrans maken: een gezellige aanloop naar de mooiste tijd van het jaar!

Het is een traditie om in ere te houden, de adventstijd. Hierbij wordt op de laatste vier zondagen voor Kerstmis een kaars aangestoken, omgeven door groen. Maar wat betekenen die symbolen nu juist?

Groen is in het Christendom de kleur van de hoop .

is in het Christendom de kleur van de . De ronde vorm, klassiek een krans – maar hier bollen -, staat symbool voor de wereld .

klassiek een krans – maar hier bollen -, staat symbool voor de . De vier kaarsen betekenen het einde van de vierjaargetijden, maar staan ook symbool voor de verschillende windstreken.

Bloemschikken met een rustgevende betekenis dus. Tijd om te bezinnen en wat bagage los te laten. Wil je graag zelf een adventskrans maken? Laat je inspireren door onze video!

Bekijk de video ‘Een adventskrans maken‘ hierboven en ga zelf aan de slag

Dit heb je nodig:

Bollen uit piepschuim: groottes zelf te kiezen

Mos

Kleine strobloemkrammetjes

Eucalyptus

Populus

Safari (Kaaps groen)

Lange kaarsen

IJzeren pijpjes

Elzenpropjes

Hoeveel je nodig hebt om zelf een adventskrans te maken, hangt af van hoe groot je bollen en kaarsen zijn, maar met een tak van elke soort kom je al een heel eind!

Zo knus!

Het resultaat kun je als bloemstuk op tafel gebruiken of je kunt het etaleren op een kast, omringd door nog meer theelichtjes en lege glazen flessen met kaarsen erin. Wat je ook kiest, het wordt vast reuzegezellig.

Op zoek naar een fijne tip voor een creatieveling? Dan is een bloemschikbox misschien wel een goed idee. Gudrun Cottenier is bloemenexperte en heeft haar eigen bloemenschool De Groene Verbeelding.

Al het materiaal dat je nodig hebt voor een eigen unieke creatie vind je erin terug: van het kleinste krammetje tot kraakverse bloemen en ander groen. Een handige stap-voor-stapfiche én videotutorial krijg je via mail, een paar dagen voor je de bloemenbox thuis toegestuurd krijgt. Je hoeft de box enkel uit te pakken, je groene vingers boven te halen en het bloemschikken kan beginnen!

Alle info vind je hier.

Met dank aan Bloemschool De Groene Verbeelding voor de mooie opnamelocatie.

