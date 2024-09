8x fietsen door de kustpolders

Langs de kustlijn is het heerlijk fietsen, maar ook een tochtje door het eindeloze groen van de kustpolders is altijd fijn. Wij stippelden acht routes voor je uit.

Fietsen door de kustpolders: 8 fietsroutes

1. De Panne – Veurne

Tijdens dit gevarieerde parcours ga je fietsen door de kustpolders, maar passeer je ook bij een bos, de zeedijk en een waterrijk gebied. Onderweg vind je heel wat authentieke herbergen. De Grote Markt van Veurne is dan weer de ideale plek om cultuur op te snuiven.

Moeilijkheidsgraad : vlak

: vlak Lengte : 41,5 km

: 41,5 km Start : Parking aan de Sint-Audomaruskerk, Dorpsstraat, Adinkerke

: Parking aan de Sint-Audomaruskerk, Dorpsstraat, Adinkerke De route : volg de knooppunten 1 – 10 – 83 – 9 – 68 – 75 – 69 – 19 – 20 – 6 – 98 – 66 – 58 – 88 – 74 – 76 – 50 – 29 – 39 – 1

: volg de knooppunten 1 – 10 – 83 – 9 – 68 – 75 – 69 – 19 – 20 – 6 – 98 – 66 – 58 – 88 – 74 – 76 – 50 – 29 – 39 – 1 Meer info: visitwestvlaanderen.be

2. Nieuwpoort – Diksmuide

Talloze monumenten, begraafplaatsen en loopgraven in en rond Diksmuide herinneren aan de felle strijd aan het front tussen 1914 tot 1918. De Dodengang en de IJzertoren brengen de Eerste Wereldoorlog tot leven. Ook een bezoek aan het pittoreske centrum van Diksmuide is de moeite.

Moeilijkheidsgraad : vlak

: vlak Lengte : 34 km

: 34 km Start : gratis parking aan de IJzertoren, IJzerdijk 49, Diksmuide

: gratis parking aan de IJzertoren, IJzerdijk 49, Diksmuide De route : volg de knooppunten 49 – 74 – 82 – 88 – 85 – 30 – 37 – 95 – 46 – 10 – 70 – 8 – 7 – 57 – 89 – 35 – 38 – 3 – 52 – 48 – 49

: volg de knooppunten 49 – 74 – 82 – 88 – 85 – 30 – 37 – 95 – 46 – 10 – 70 – 8 – 7 – 57 – 89 – 35 – 38 – 3 – 52 – 48 – 49 Meer info: visitwestvlaanderen.be

3. Oudenburg – Klemskerke – Bredene

Deze tocht start in Oudenburg, waar je archeologische voorwerpen uit de Romeinse tijd en bouwwerken uit de middeleeuwen, zoals een lakenhal, belfort en begijnhof, kunt bewonderen. Je zult door de kustpolders naar zee fietsen en tussen Bredene en Oostende langs de Noordzee rijden.

Moeilijkheidsgraad : vlak

: vlak Lengte : 42,5 km

: 42,5 km Start : Mariastraat 24, Oudenburg

: Mariastraat 24, Oudenburg De route : volg de knooppunten 62 – 2 – 82 – 38 – 45 – 65 – 47 – 40 – 93 – 9 – 23 – 28 – 98 – 12 – 96 – 5 – 92 – 8 – 99 – 39 – 67 – 95 – 26 – 59 – 27 – 29 – 66 – 62

: volg de knooppunten 62 – 2 – 82 – 38 – 45 – 65 – 47 – 40 – 93 – 9 – 23 – 28 – 98 – 12 – 96 – 5 – 92 – 8 – 99 – 39 – 67 – 95 – 26 – 59 – 27 – 29 – 66 – 62 Meer info: visitwestvlaanderen.be

4. Stene – Snaaskerke – Leffinge

In de kleine polderdorpjes in de achtertuin van Oostende lijkt de tijd stil te staan. Je start in schoonheid in Stene, een charmant dorp met gezellige cafeetjes. Al snel kom je aan de oude spoorlijn 62, nu omgetoverd tot fietspad. In Gistel zwaait Sint-Godelieve de scepter. Loop zeker eens binnen in abdij Ten Putte, waar de heilige nog steeds wordt vereerd.

Moeilijkheidsgraad : vlak

: vlak Lengte : 43 km

: 43 km Start : gratis parking op het Kerkplein van Stene

: gratis parking op het Kerkplein van Stene De route : volg de knooppunten 97 – 11 – 20 – 83 – 89 – 48 – 42 – 34 – 49 – 36 – 24 – 76 – 22 – 21 – 50 – 84 – 17 – 46 – 97

: volg de knooppunten 97 – 11 – 20 – 83 – 89 – 48 – 42 – 34 – 49 – 36 – 24 – 76 – 22 – 21 – 50 – 84 – 17 – 46 – 97 Meer info: visitwestvlaanderen.be

5. Houtave – De Haan – Blankenberge

In de Meetkerkse Moeren en de Uitkerkse polders is de stilte een constante. In deze ongerepte natuurgebieden fiets je langs oude boerderijen en kapelletjes. Tussen Blankenberge en De Haan volg je een stuk de Noordzee.

Moeilijkheidsgraad : vlak

: vlak Lengte : 39 km

: 39 km Start : centrum van Houtave

: centrum van Houtave De route : volg de knooppunten 20 – 39 – 52 – 58 – 32 – 77 – 86 – 81 -29 – 89 – 80 – 16 – 31 – 6 – 78 – 98 – 28 – 20

: volg de knooppunten 20 – 39 – 52 – 58 – 32 – 77 – 86 – 81 -29 – 89 – 80 – 16 – 31 – 6 – 78 – 98 – 28 – 20 Meer info: visitwestvlaanderen.be

6. Het Verdronken Land van Saeftinghe

Voor deze tocht door Zeeuws-Vlaanderen fiets je na de start aan het Verdronken Land van Saeftinghe langs de Westerschelde. Achter de robuuste dijk ligt het prachtige Schelde-estuarium. Via het polderlandschap met kleine dorpjes en tulpenvelden bereik je vestingstad Hulst.

Moeilijkheidsgraad : vlak met een kort stuk over een onverhard bospad

: vlak met een kort stuk over een onverhard bospad Lengte : 37,6 km

: 37,6 km Start : Parking Het Verdronken Land van Saeftinghe, Emmaweg 4, Emmadorp

: Parking Het Verdronken Land van Saeftinghe, Emmaweg 4, Emmadorp De route : volg de knooppunten 65 – 59 – 55 – 13 – 12 – 54 – 15 – 57 – 58 – 47 – 49 – 62 – 63 – 64 – 65

: volg de knooppunten 65 – 59 – 55 – 13 – 12 – 54 – 15 – 57 – 58 – 47 – 49 – 62 – 63 – 64 – 65 Meer info: zeeland.com

7. Sluis – Hoeke – Retranchement

Na de start in Sint Anna ter Muiden steek je de grens met Vlaanderen over. Je zet koers naar natuurreservaat het Zwin, waar je langs fietst. Onmiddellijk daarna kom je terug in Nederland aan. Na Retranchement kom je in Sluis. Via de Damse Vaart en de Sint-Donaaspolder kom je terug bij je startplek aan.

Moeilijkheidsgraad : vlak, met een aantal onverharde stroken

: vlak, met een aantal onverharde stroken Lengte : 38,4 km

: 38,4 km Start : Sint Anna ter Muiden

: Sint Anna ter Muiden De route : volg de knooppunten 93 – 53 – 50 – 59 – 49 – 45 – 4 – 18 – 86 – 29 – 30 – 31 – 35 – 36 – 95 – 97 – 99 – 94 – 54 – 57 – 24 – 48 – 23 – 93

: volg de knooppunten 93 – 53 – 50 – 59 – 49 – 45 – 4 – 18 – 86 – 29 – 30 – 31 – 35 – 36 – 95 – 97 – 99 – 94 – 54 – 57 – 24 – 48 – 23 – 93 Meer info: zeeland.com en brugseommeland.be

8. Doorheen Zeeuws-Vlaanderen

Het westen van Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit een uitgestrekt polderlandschap met knotwilgen, kreken en pittoreske dorpen. Vanuit Groede ga je door de kustpolders naar de Noordzee fietsen. Na Cadzand volg je de kustlijn. Prachtige natuurgebieden passeren de revue.

Moeilijkheidsgraad : vlak en zonder hindernissen

: vlak en zonder hindernissen Lengte : 35 km

: 35 km Start : Gratis parking Voorstraat 5, Groede

: Gratis parking Voorstraat 5, Groede De route : volg de knooppunten 17 – 42 – 46 – 40 – 95 – 36 – 35 – 31 – 30 – 29 – 32 – 37 – 10 – 83 – 82 – 15 – 17

: volg de knooppunten 17 – 42 – 46 – 40 – 95 – 36 – 35 – 31 – 30 – 29 – 32 – 37 – 10 – 83 – 82 – 15 – 17 Meer info: zeeland.com

