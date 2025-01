De mooiste kinderboeken: 15 wondermooie boeken

Duik samen met je kind in de wondere wereld van dieren, laat je betoveren door wonderlijke sprookjes en maak grote emoties bespreekbaar voor hun kleine kinderhoofdjes. Onze selectie van mooiste kinderboeken.

Ontdek de dierenwereld

Vrolijke vogels van Philippe Ug (€ 17, Pelckmans): in dit prachtige pop-upboek volg je een klein kuiken dat zich zal ontpoppen tot een majestueuze vogel, klaar om de wereld te ontdekken.

Hoe Schildpad aan zijn schild komt van Kristel Steenbergen (€ 19,99, Overamstel): Lang, lang geleden hielden de wolken elk jaar een groot feest. De zon was uitgenodigd, net als de wind en alle vogels die konden vliegen. Alleen de landdieren konden er niet komen. Toen bedachten de vogels dat ze elk jaar één dier van het land mee zouden nemen naar het feest. Om een eerlijke keuze te maken hielden ze elk jaar een wedstrijd. De winnaar zou met de vogels naar het feest mogen. En zo begint het verhaal over Schildpad en hoe hij aan zijn schild komt…

De hond die op de maan danste van John Boyne (€ 16,99 Meulenhoff): Jeremy houdt van de ruimte, maar niemand begrijpt het… behalve Maxwell, zijn dansende hond, die hem aanmoedigt om zijn dromen te volgen. Het tweetal begint aan een buitenaards avontuur. Een inspirerend en hartverwarmend prentenboek over vriendschap met een vleugje magie.

De kat die geen zin had van Jack Kurland (€ 14,99, Van Goor): een hartverwarmend prentenboek over een kleine kat met grote gevoelens en over waarom het belangrijk is om het hardop te zeggen als je somber bent.

Zoekboek Rik op de boerderij van Liesbet Slegers (14,99 euro, Standaard Uitgeverij): Rik gaat op bezoek bij de buren. Neel en Lien hebben een boerderij. De geitjes hebben honger, en Rik mag ze voederen samen met zijn vriendjes. Van de melk maakt de boer lekkere geitenkaas. Dat wordt smullen!

Er was eens… een wonderlijk sprookje

En ze leefden nog altijd van Elisabeth Lucie Baeten (€ 20,00, Pelckmans): In dit boek zijn de verhalen wonderlijk en echt. Nooit wordt er ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ gezegd. Prinsen en prinsessen zijn hier gewone mensen die stuk voor stuk iets heel belangrijks wensen: mogen zeggen wat ze denken, eerlijk zijn en vrij. En jij mag erbij zijn, vanaf de eerste rij.

Het dagboek van de Grote Boze Wolf van Ben Miller (€ 15,00, Van Holkema & Warendorf): De Grote Boze Wolf heeft een verschrikkelijke winter gehad. Het was koud, eenzaam en hij is compleet uitgehongerd. Maar daar komt verandering in, want de lente breekt aan en hij is vastberaden om aan iedereen te laten merken hoe Groot en Boos hij is. Jammer alleen dat alle anderen in het Sprookjesbos hem niet serieus nemen… Een hilarisch boek vol sprookjesachtig avontuur voor het hele gezin, geestig geïllustreerd.

Het grote sprookjeszoekboek van Elena Bruns (€ 12,99, VBK): Er was eens… een prachtig sprookjesboek met verborgen voorwerpen, waarin zes van de beroemdste sprookjes van de gebroeders Grimm in gedetailleerde afbeeldingen worden verteld. Zoek en vind Roodkapje, het snoephuisje van de heks en de zevenmijlslaarzen!

O Pinokkio van Imme Dros en Carll Cneut (€ 25, Querido): Meesterlijke hervertelling van Collodi’s Pinokkio door grootmeesters Imme Dros en Carll Cneut. Dros tovert met taal, zoals Cneut dat met zijn penseel doet. Samen brengen ze Gepetto’s beroemde houten pop op een schitterende manier tot leven.

Acht prinsessen en een toverspiegel van Natasha Farrant (€ 22,99, Moon): ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… hoe word je de beste prinses van het land?’

Een tovenares gunt ons een kijkje in haar toverspiegel.

Grote emoties voor kleine kinderen

In de schaduw van een draak kunnen ijsjes nooit smelten van Nathalie Teirlinck (22,99, Borgerhoff & Lamberigts): Een kinderboek over verlies, verdriet en andere grote gevoelens waar kinderen mee geconfronteerd kunnen worden. Dit boek pleit niet voor wilskracht of strijdlust, maar net om het durven omarmen van tegenspoed.

De hond, de wolf en de maan van James Norbury (20,99 euro, De Fontein): James Norbury inspireerde met ‘Grote Panda & Kleine Draak’ en hun boodschap van vriendelijkheid, hoop en veerkracht miljoenen lezers wereldwijd. In zijn nieuwste boek laat hij ons de diepere betekenis van liefde, verlies en opoffering ervaren.

Het grote boek van alle emoties van Steven Gielis (24,99 euro, Lannoo): Als emoties het overnemen, schieten woorden soms tekort, zeker bij kinderen. Dit boek laat je in het hoofd van je kind kijken, zelfs als woorden ontbreken. De grote, kleurrijke zoekplaten, waarin telkens een emotie centraal staat, geven je kind handvatten om duidelijk te maken waar het mee worstelt.

Het grote gevoelenshotel van Lidia Brankovic (19,99 euro, Horizon): In dit hotel is er plaats voor élk gevoel. Iedereen mag er zijn wie hij of zij is, de hotelmanager zorgt ervoor dat iedereen een plekje vindt. Zo staat het hotel elke keer op stelten als Woede gepasseerd is, maar checkt daarna altijd Kalmte in. Verdriet spreekt met een heel zacht stemmetje en laat af en toe het bad overlopen. En als er te veel gevoelens tegelijkertijd inchecken, boekt ook Angst een kamer.

Waar is mijn huis? Van Liesbeth Goedbloed (17,99 euro, Kokboekencentrum Jeugd): Beer heeft alle dieren uit het bos weggejaagd. Daarom besluit Vos een ander plekje te zoeken. Vogel gaat met hem mee, op weg naar een nieuwe woonplaats. ‘Mogen we bij jullie?’ vragen Vos en Vogel aan alle dieren. Maar ze krijgen niet overal een warm welkom en het valt niet mee om een thuis te vinden. Een prachtig prentenboek over verlies en verlangen, over heimwee en thuiskomen, over teleurstelling en welkom zijn.

