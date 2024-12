Deze boeren en boerinnen zoeken een lief in nieuw seizoen Boer zkt Vrouw

Dina Tersago mag weer voor Cupido spelen, want voor een nieuw seizoen van het immens populaire programma ‘Boer zkt Vrouw’ gaan vier boeren en twee boerinnen opnieuw op zoek naar de liefde.

Na opnieuw een succesvol seizoen gaat Dina Tersago alweer op zoek naar nieuwe singles die zich willen inschrijven voor een nieuwe reeks ‘Boer zkt Vrouw‘. En daarvoor wist ze vier boeren en twee boerinnen te strikken. Zes nieuwe persoonlijkheden die hun hart volledig willen openstellen voor de liefde.

Het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw is niet één maar twee keer per week te zien op tv: vanaf 7 januari kun je op dinsdag én donderdag de liefdeszoektocht van de boeren volgen bij VTM. Verwacht je opnieuw aan een dosis spannende speeddates, groepdates, ups, downs, romantiek, verrassende beslissingen en vooral héél veel liefde.

De 6 boeren voor het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt Vrouw’:

1. Yarne (23), vleesveeboer en slager uit Oplinter

© VTM

De 23-jarige zachtaardige en sociale Yarne is ondanks zijn jeugdige leeftijd een heel volwassen man. Hij heeft ambitieuze plannen met de boerderij, die al vier generaties in de familie zit. Al zou hij dat het liefst verwezenlijken met een lieve partner aan zijn zijde.

Aangezien de runderen vrij zelfstandig leven, kan Yarne meer plannen maken dan de doorsnee boer. In het weekend maakt hij samen met zijn vrienden Leuven onveilig, tussendoor gaat hij graag op vakantie of uit eten.

“Het leven is meer dan de boerderij alleen”, klinkt het bij de knuffelbeer die droomt van huisje, tuintje, gezinnetje. Zijn droomvrouw: een warme, naturelle, verzorgde, humoristische vrouw die family minded is en een hart heeft voor de boerenstiel.

2. Ruben (34), melkveehouder uit Waarschoot

© VTM

Melkveehouder Ruben nam tien jaar geleden al eens deel aan Boer zkt Vrouw. De toen 24-jarige boer had geen geluk in de liefde, maar waagt in 2025 opnieuw een poging met de hulp van Dina Tersago.

De afgelopen tien jaar bouwde Ruben het loonwerkersbedrijf van zijn vader uit tot een mastodont. Er loopt ondertussen ook heel wat personeel rond op de boerderij, maar de ware liefde vond hij nog niet. En dus waagt Ruben opnieuw zijn kans in het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw.

Ruben omschrijft zichzelf als ‘pittig, maar ook romantisch’. Hij droomt ervan om samen met zijn partner met de quad door de velden te rijden, naar de privésauna of op restaurant te gaan, samen te koken of een film te kijken.

Zijn toekomstige haalt alvast een nieuwe man in huis, want Ruben staat zelfstandig in het leven. Hij woont dan wel naast zijn ouders, ze lopen elkaars deur zeker niet plat. De was en de plas, koken, boodschappen doen, … Ruben doet het allemaal met plezier.

3. Eline (23), veeboerin en akkerbouwer uit Essen

© VTM

De ambitieuze Eline wilde altijd al boerin worden en de boerderij van haar (groot)ouders overnemen. Dat gebeurde een pak sneller dan ze had gehoopt toen in 2017 haar vader onverwacht overleed aan een hartinfarct. De toen nog piepjonge Eline twijfelde ondanks haar leeftijd (17) geen seconde: ze nam het bedrijf over en werkte hard om het te laten uitgroeien tot het bedrijf dat het vandaag is. Zo leeft haar papa voort via de boerderij.

Eline hoopt een partner te vinden die mee in het bedrijf wilt stappen en bij haar op de boerderij wil komen wonen. Ze is het woongedeelte volop aan het verbouwen, en er is plek voor een groot gezin, Elines grote droom.

Aangezien Eline zelf op jonge leeftijd voor de leeuwen is geworpen, zoekt ze een toekomstgerichte partner die naar oplossingen zoekt in plaats van te klagen en zagen. Bij de pakken blijven zitten staat dan ook niet in haar woordenboek.

Eline wil iemand om plezier mee te maken, te overleggen én af en toe ook eens goed te discussiëren. Iemand die achter het motto ‘work hard, play hard’ staat, want naast werken gaat Eline ook graag feesten met haar grote en hechte vriendengroep.

Na een ongeluk op haar 12de, verloor Eline al haar haar, waardoor ze soms een pruik draagt. Voor haar vormt het geen probleem, het maakt haar niet onzeker. De straffe Eline staat stevig in haar schoenen.

4. Tom (40), microgroentenboer uit Desteldonk

© VTM

Optimistisch, avontuurlijk en op meerdere fronten geen ‘typische boer’: zo zou je microgroentenboer Tom kunnen omschrijven. Acht jaar geleden stampte hij PachaGreens uit de grond, een professionele kwekerij van microgroenten. De kleine start-up groeide ondertussen uit tot een goed draaiend bedrijf.

Tom wilde beter voor zijn lichaam zorgen omdat hij een marathon wilde lopen. Na onderzoek bleek tarwegras, de eerste kiem van tarwe, het magische ingrediënt te zijn. Wat begon met sapjes van tarwegras produceren die hij verkocht met de bakfiets, eindigde in een eigen microgroentenbedrijf.

Tom ontpopte zich op acht jaar tijd van tarwegrasboer tot permaculturist, iemand die zelfvoorziendende systemen uitdenkt en heel erg bezig is met ecologie en duurzaamheid. Dat hij van aanpakken weet, is duidelijk.

Hij is niet al te honkvast en woonde al enkele jaren in Zuid-Amerika, maar nu vindt Tom het tijd om te settelen. Dat zou hij liefst samen met een gepassioneerde levenspartner doen die een positieve mindset heeft, om kan met zijn soms chaotische aard en af en toe impulsief durft te zien. Iemand die graag reist, communicatie en intimiteit belangrijk vindt, haar handen vuil durft te maken, sportief is en net zoals hij duurzaam wil leven.

5. Fauve (31), eigenares van kinderboerderij ’t Grootveld in Opwijk

© VTM

De spontane, sociale, enthousiaste spring-in’t-veld Fauve nam in 2022 de kinderboerderij van haar ouders over. In ’t Grootveld organiseert ze verjaardags- en communiefeestjes, vakantiekampen en schoolbezoeken. De kinderboerderij is op bepaalde momenten ook voor iedereen open.

Met een diploma in de paardenhumaniora en als initiator paardrijden, geeft Fauve ook paardrijlessen aan jong en oud en hippotherapie aan mindervaliden. Haar toekomstige is dus beter niet alleen geïnteresseerd in haar, maar ook in de zaak, want Fauve heeft nog veel plannen.

In het verleden liepen haar relaties telkens om dezelfde reden stuk: de tijd die Fauve in de kinderboerderij stak. Ze droomt er dan ook van om ’t Grootveld samen met haar partner uit te baten.

Fauve is erg romantisch en vindt oprechtheid, open communicatie en plezier maken erg belangrijk. Die eigenschappen hoopt ze ook terug te vinden in een verzorgde en humoristische man.

6. Alberic (58), aardappel-, appel- en perenboer en marktkramer uit Sint-Gillis-Waas

© VTM

De lieve, warme aardappel-, appel- en perenboer Alberic staat al 35 jaar op de boerenmarkten met zijn oogst. Daar is hij geliefd: bezoekers en kramers zien hem als de grote sfeermaker én de kindercrèche van de markt. Alberic maakt constant mopjes, lacht graag met de klanten en moeders kunnen hun kroost bij hem afzetten voor een gratis babysitdienst. Als hij een glimlach op het gezicht van de mensen kan toveren, is zijn dag gemaakt.

Overdag is Alberic altijd druk bezig, maar ’s avonds krijgt hij zijn klop. Die eenzaamheid ’s avonds wil hij graag doorbreken. Een nieuwe start maken met een vrouw bij wie hij kan thuiskomen, daar droomt hij van. Een warm nest, iemand om mee te knuffelen – affectie vindt hij heel belangrijk – en een relatie waarin begrip en vertrouwen is.

Lieve vrouwen met een hart voor katten en honden (hij heeft er zelf enkele) en die zich mooi verzorgen (maar geen schminkdozen zijn) hebben een streepje voor. Net als dames die graag eens op restaurant gaan of willen reizen, want Alberic is een echte Bourgondiër. Deze vitale man zit nog vol plannen, die hij hoopt te kunnen waarmaken met een dame met wie hij zijn oude dag later kan slijten.

Het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw is vanaf 7 januari elke dinsdag en donderdag om 20u40 te zien bij VTM en op VTM GO.

