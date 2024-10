Nieuwjaarsbrief: de mooiste versjes uit naam van je kind

Wil je je kind een nieuwjaarsbrief laten maken? Put inspiratie uit deze mooie nieuwjaarsversjes!

Lief voor op de nieuwjaarsbrief

Schrijven, voorlezen en ontvangen: nieuwjaarsbrieven zijn een oeroude, maar superleuke Vlaamse traditie! Enig in de wereld, en dus duidelijk erfgoed. Maak daarom samen én uit naam van je kind een leuke nieuwjaarsbrief, met één van deze schattige versjes:

Nieuwjaarsversjes

Voor oma en opa

Rood, rood, ik ben al groot

Geel, geel, ik wens je veel

Blauw, blauw, ik hou van jou

Groen, groen, ik geef je een zoen

Alle kleuren bij elkaar

Een gelukkig nieuwjaar!

****

In mijn handen heb ik iets verborgen. Het zijn kusjes van gisteren, vandaag en morgen! Die gooi ik hoog omhoog, en worden voor jullie een regenboog. Daarachter sta ik klaar, en zeg ik: Gelukkig Nieuwjaar!

****

Met mijn handjes heel ver open, kom ik naar je toegelopen. Een, twee, drie: ik wil op je knie. Een kusje hier, een kusje daar. Gelukkig nieuwjaar!

****

We wensen je een gelukkig jaartje, van kop tot staartje.

In stap, draf of galop, en nog veel erbovenop!

Voor de (toekomstige) meter en peter

Wirre, warre, werretje, ik wens je met dit sterretje een goede gezondheid, plezier en geluk. Van …, je kleine ukkepuk!

****

Ik kan nog wel niet praten, maar mijn mama kan het niet laten. Zij schrijft nu mijn nieuwjaarsbrief, en dat vind ik zo lief. Want ik wil je net zoals de grote mensen, het allerbeste toewensen! Dat doe ik dan met mijn liefste lach, speciaal voor jou op deze nieuwjaarsdag!

****

Stappen, stappen,

klappen, klappen

ik draai me om,

het jaar is om!

Stappen, stappen,

klappen, klappen

ik spring en zing

het nieuwe jaar in!

Je kapoen, …..

****

Al ben ik nog zo klein, toch wil ik de eerste zijn. Om met mijn briefje en een zoen mijn nieuwjaarswens te doen. Gelukkig Nieuwjaar

Voor mama en papa

Timpe tampe tovenaar, ik sta met mijn stokje klaar.

Ik tover voor het nieuwe jaar een kusje hier, een kusje daar.

Hokus pokus, bie ba boe, ik wens je ’t allerbeste toe

****

Papa, mama, luister even, de radio gaat het nieuws uitgeven.

Radio ZOEN, daar is het te doen!

Het nieuwe jaar is hier, wij wensen je veel plezier!

Veel liefde en geluk, van je kleine ukkepuk.

****

Was ik maar een tovenaar,

dan toverde ik een héél leuk jaar!

Maar ik ben een grote kapoen,

dus tover ik een dikke zoen!

****

Sterretje, Sterretje van de nacht (slaapgebaartje = handjes samen langs het wangetje)

Sterretje, Sterretje lief en zacht (gebaar = over de wangetjes wrijven)

Sterretje, Sterretje schitter maar (gebaar = ‘fonkeltjes’ doen met de vingertjes)

Breng licht en warmte in het nieuwe jaar (gebaar=armpjes gekruist over elkaar en dan je warm wrijven)

Ben jij nog op zoek naar een sjabloon voor je nieuwjaarsbrief?

