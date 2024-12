De huizen zijn versierd met lichtjes en vrolijke kerstdeuntjes weerklinken in de straten. De kerstperiode is voor velen de warmste periode van het jaar. Kerst vier je dan ook vaak met degenen die het dichtst bij je staan. Maar soms zijn de feestdagen extra pijnlijk omdat je iemand dierbaar verloren bent. Door al dat samenzijn met familie en vrienden wordt het gemis dan nog intenser. Hoe ga je om met die lege plaats?

Wat als je zelf iemand mist?

1. Deel je verdriet

Als iemand uit je dichte familie- of vriendenkring is weggevallen, kan de decembermaand zwaar zijn. Al dat samenzijn en gezellig tafelen confronteert je met het lege gevoel van verlies. Bovendien kost de drukke feestperiode je veel energie. Energie die je nodig hebt voor de zware emotionele arbeid van een verwerkingsproces.

Het kan verleidelijk zijn jezelf te isoleren tijdens de feestdagen, maar weet dat je verdriet delen met anderen helpt bij het rouwproces. Accepteer daarom hulp en praat met vrienden, familie en indien nodig een professional over wat je meemaakt. Wees niet bang om je naaste omgeving te vertellen waar je behoefte aan hebt tijdens de feestdagen. Niet alleen is praten één van de belangrijkste elementen in de verwerking, het zal jullie band ook versterken.

2. Leg jezelf geen druk op

Ook al is het afscheid een tijdje geleden, het is normaal dat verdriet tijdens de kerstperiode terug opflakkert. Een rouwproces duurt best lang. Daar heeft niet iedereen begrip voor. Maar leg jezelf geen druk op of kleef geen termijn op je verdriet. Neem voldoende rust en maak ruimte voor verwerking, ook al is dat tijdens de feestdagen.

Gun jezelf het verdriet, maar ook een lach. Soms voelen mensen zich schuldig als ze plezier maken tijdens het rouwen. Maar je doet jezelf tekort als je de luchtigheid van een lach niet toelaat. De lichte emoties kunnen de zware draaglijker maken. Praat jezelf dus geen schuldgevoel aan. Je hoeft niet elke minuut droevig te zijn om een verlies te verwerken.

3. Herdenk de persoon

Iemand die je graag ziet, maar er niet meer is, blijft altijd ergens aanwezig. Maak daarom tijdens de feestdagen ruimte om samen met anderen de persoon te herdenken:

Hang briefjes met een herinnering of persoonlijke boodschap in de kerstboom.

in de kerstboom. Maak zijn of haar favoriete eten klaar.

klaar. Bezoek een bijzondere plek die jullie verbindt.

die jullie verbindt. Doe een activiteit die je dierbare leuk vond om te doen.

die je dierbare leuk vond om te doen. Geef de persoon een speciaal plekje naast de kerstboom.

naast de kerstboom. Hou een gezamenlijke traditie in ere.

Zulke symbolische acties bieden steun en houvast, en geven uiting aan het gemis.

Wat als iemand anders een dierbare verliest?

1. Durf over het verlies te praten

Of het nu gaat om een scheiding of een sterfgeval, het is niet altijd makkelijk om de juiste woorden te vinden bij een verlies. Vaak hebben we dan ook de neiging om het pijnlijke onderwerp te vermijden. De feestelijke sfeer tijdens eindejaar maakt een gesprek over een gemis nog net dat tikje moeilijker.

Hoewel je er niet voor wil zorgen dat iemand in rouw nog verdrietiger wordt, is het toch belangrijk om het verlies niet te negeren. Durf de persoon aan te spreken en vraag hoe de kerstperiode aanvoelt. Door het gemis te benoemen of een herinnering te delen hoef je de sfeer niet te ondermijnen. Het doet nabestaanden juist deugd om te zien dat een dierbare niet wordt vergeten.

2. Stuur een kaartje

Een kerstkaartje sturen is een mooi gebaar om te tonen dat je aan de andere denkt. Maar ‘vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar’ is niet meteen een passende boodschap voor iemand die geen vrolijke dagen tegemoet gaat.

Ook hier benoem je best het verdriet, zonder dat de sfeer te beladen wordt. Zo kun je een steunende boodschap uitsturen, zoals: ‘Veel warmte tijdens deze lastige periode’. Of ‘Ik wens je een nieuw jaar vol kracht en lichtjes van hoop’. Een warme of grappige herinnering van de persoon die overleden is kan daarbij een mooie toevoeging zijn.

3. Vier de feestdagen samen

Uiteraard kun je ook iemand uitnodigen om aan te schuiven bij het kerstdiner. Na een verlies is het soms moeilijk om het huis uit te komen, maar een avondje weg uit een huis vol herinneringen is vaak net wat diegene nodig heeft. Wacht dan niet tot na de feestdagen, want de afleiding en steun heeft die persoon net hard nodig.

Wat je ook doet, je steun heeft hoe dan ook effect. Een klein gebaar kan immers een groot verschil maken.

Meer tips voor de feestdagen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!