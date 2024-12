Zo vermijd je een opgeblazen gevoel na de maaltijd

Een gezellig moment aan tafel is superfijn, een opgeblazen gevoel achteraf is dat jammer genoeg minder. Het helpt natuurlijk om op je voeding te letten, maar er is nóg een makkelijke manier om dat vervelende gevoel tegen te gaan.

Hup met die beentjes

Dé manier om een opgeblazen gevoel te vermijden? Een wandeling maken vlak na de maaltijd! Zo’n halfuur de beentjes strekken zorgt ervoor dat je verbranding de lucht inschiet, waardoor je spijsvertering vlotter gaat. Lang blijven zitten of een dutje doen nadat je hebt gegeten, is dus een minder goed idee.

Een kilootje minder

En er is nog meer: het is bewezen dat een wandeling na je maaltijd ook voor gewichtsverlies zorgt. Mensen die een tijdlang een halfuurtje gingen wandelen vlak nadat ze gegeten hadden, merkten een duidelijk verschil in hun fitheid én gewicht. Bovendien bleek dat wandelen na de maaltijd een positief effect heeft op de suikerspiegel én op de zuurstof in het bloed.

Geen tijd of zin om te wandelen?

Heb je geen tijd, of simpelweg geen zin om te wandelen? Dan zijn er nog deze tips om een opgeblazen gevoel te vermijden:

Neem voldoende je tijd om te eten. Kauw goed en eet traag.

om te eten. Kauw goed en eet traag. Eet niet te veel om je maag niet te overbelasten.

om je maag niet te overbelasten. Vermijd koolzuurhoudende drankjes. Drink tussendoor veel water .

. Let op met zetmeelhoudende groenten , zoals bonen, ui, prei, erwten en linzen.

, zoals bonen, ui, prei, erwten en linzen. En met ingrediënten die extra gasvorming geven, zoals spruiten, paprika’s, knoflook, pruimen, noten, scherpe kruiden en specerijen.

geven, zoals spruiten, paprika’s, knoflook, pruimen, noten, scherpe kruiden en specerijen. Sla doorheen de dag geen maaltijden over, maar nuttig een licht ochtend- en middagmaal als je weet dat je ’s avonds voor een feestmaaltijd staat. Dat vergemakkelijkt de spijsvertering.

Bron: Iberogast.nl

