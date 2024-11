Citytrip Dublin: 36 uur in de Ierse hoofdstad

Dublin mag misschien niet de klassieke schoonheid van een Parijs, Rome of Venetië bezitten, de Ierse hoofdstad blinkt wel uit in sfeer. Vooral in de herfstmaanden, wanneer de bomen geel en rood kleuren en Halloweenlichtjes voor gezelligheid zorgen, is Dublin op z’n best.

Met de Baai van Dublin en de Ierse Zee als aantrekkelijke buurman is het in de zomermaanden fijn vertoeven in de Ierse hoofdstad. Maar wanneer de herfst toeslaat, Halloween voor de deur staat en her en der al kerstversiering opduikt in het straatbeeld, is Dublin op z’n best.

Het perfecte weekend in Dublin

Zaterdag 11 uur: kastelen en kathedralen

Na een ochtendvlucht van een dik uur en een busrit van amper 25 minuten stappen we de rijke historie van Dublin in aan Dublin Castle, het zenuwcentrum van de macht in Ierland. Meer dan 700 jaar lang was dit immense kasteel het hoofdkwartier van het Engelse bestuur, tot de Ierse onafhankelijkheid in 1922.

Tegenwoordig zetelt hier de Ierse regering en fungeert het kasteel als toeristisch kattenkruid. Vanuit de prachtige Dubh Linn Garden staren we naar het imposante bouwwerk en we kuieren van de befaamde Chester Beatty Library, langs de Koninklijke Kapel naar het indrukwekkende binnenplein. De tijd lijkt hier al eeuwen stil te staan.

We wandelen onder een arkboog door, slaan linksaf op Castle Street en lopen pal op een andere brok geschiedenis af: de Christ Church Cathedral, de oudste van de twee kathedralen in Dublin (en oorspronkelijk een Vikingkerk).

Info: Een ticket voor de Christ Church Cathedral (met luistergids) kost € 10,50. In Dublin Castle kun je enkel de State Apartments bezoeken (€ 8,00 met luistergids).

© Sebastiaan Bedaux

Zaterdag 13 uur: het bruisende hart van Dublin

Vanaf de Christ Church Cathedral kun je Temple Bar al haast zien, ruiken en horen. We duiken Fishamble Street in richting de rivier de Liffey en bevinden ons plots aan de ingang van het meest bruisende district van Dublin, waar liefhebbers van Ierse kroegen, live muziek en populaire restaurants in drommen heen komen. Na zonsondergang gaat het er hier vaak wild aan toe, maar rond de middag heerst er een gezellige drukte.

Vooral rond The Temple Bar, de bekendste pub van Dublin, staan toeristen in rijen om de kerstversiering – we zijn eind oktober! – te bewonderen. Voor whiskeyliefhebbers is dit historische café the place to be: op de kaart staan meer dan 450 verschillende whiskeys.

Na een prima lunch bij Chez Max (chezmax.com) zetten we onze tocht door het Temple Bar disctrict verder, onderweg genietend van kleurrijke graffiti en vrolijke melodietjes van straatmuzikanten. In The Whiskey Reserve (thewhiskeyreserve.com) laten we ons verleiden tot een proeverij en krijgen we twaalf jaar oude Redbreast voorgeschoteld, die ons in hogere sferen brengt.

© Sebastiaan Bedaux

Zaterdag 15 uur: een brok muziekgeschiedenis

De iconische turquoise deur van de Windmill Lane Recording Studios verleidt muziekliefhebbers van over de hele wereld, die met eigen ogen willen zien waar U2, The Rolling Stones, The Cranberries, The Spice Girls, Lady Gaga, Ed Sheeran en een hele rist andere muzikale grootheden hun albums opnamen. Als de muren hier zouden kunnen praten…

“David Bowie zat nog aan deze piano”, vertelt onze gids die ons meeneemt naar de grootste opnamestudio. “En een paar weken geleden was Bruce Springsteen nog hier.” De tour in het fabelachtige Art Decogebouw beklijft van begin tot eind, en past perfect bij de hedonistische sfeer die Dublin uitstraalt.

Info: Wind Mill Recording Studios organiseert van donderdag tot zondag gegidste rondleidingen in het gebouw. De laatste tour van de dag start om 15 uur. Prijs: € 22. Boeken op windmilllanerecording.com.

© Sebastiaan Bedaux

Zaterdag 17 uur: klassieke kroegentocht

The Temple Bar mag dan wel Dublins bekendste pub zijn, voor liefhebbers van authentieke Ierse kroegen zijn er betere (en goedkopere, rustigere, klassiekere) opties. Wij starten onze kroegentocht in Mulligan’s, een van de oudste pubs in Dublin met een interieur dat sinds 1782 niet veel veranderd is. John F. Kennedy zat hier ooit aan de bar, en daar zijn ze bij Mulligan’s zeer fier op.

Onze volgende halte is The Palace Bar, dat ondanks zijn ligging in het toeristische Temple Bar district voornamelijk echte Dubliners aantrekt. De Guinness is hier van topkwaliteit, het interieur oerklassiek.

Een heel ander cliënteel treffen we aan in The Bank on College Green, waar de wondermooie bar in het oude bankgebouw een fancy volkje aantrekt. Leuk weetje: de wc’s in dit etablissement liggen naast de oude bankkluizen.

Tot slot brengen we nog een bezoekje aan Grogan’s, waar de befaamde toasties (ham-en-kaastosti’s) over de toonbank vliegen en de stamgasten in luide conversaties uitbarsten.

The Bank on College Green © Sebastiaan Bedaux

Zaterdag 20 uur: dinner time

Dublin is niet alleen de stad van de sfeer, maar ook van de smaak. En die krijgen we in het voedselimperium van Fallon & Byrne voorgeschoteld. Onder de artisanale markthal ligt de Wine Cellar; op de bovenste verdieping The Dining Room. Beide restaurants zijn uiterst populaire hotspots in Dublin en dat hebben ze te danken aan het smakelijke concept: moderne, verse, lokale Ierse gerechten (en internationale topwijnen).

Zondag 10 uur: oude boeken en jonge studenten

Met een lichte kater staan we op zondagochtend aan de voet van de Campanile, de legendarische klokkentoren van Trinity College, de oudste universiteit van het land (en de vierde oudste ter wereld). Op de agenda staat een ‘Book of Kells en Trinity Trails campus tour’, die ons langs de statige georgiaanse gebouwen van de universiteit leidt en ons uiteindelijk deponeert aan het Book of Kells, een wereldberoemd manuscript dat rond het jaar 800 geschreven werd door Keltische monniken. Het absolute hoogtepunt is ons bezoek aan de Old Library, de universiteitsbibliotheek met een collectie van meer dan 4,5 miljoen werken.

Info: Deze tour (Book of Kells & Trinity Trails) kun je boeken op visittrinity.ie. Prijs: € 29.

© Sebastiaan Bedaux

Zondag 12 uur: nog meer boeken (en bomen)

Dublin is de stad van James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde, William Butler Yeats, en mag zich dus volledig terecht een ‘UNESCO City of Literature’ noemen. Zo’n befaamde literatuurstad kan uiteraard niet zonder een literatuurmuseum, en dat is exact wat MoLI (Museum of Literature Ireland, moli.ie) is.

© Sebastiaan Bedaux

MoLI ligt aan de rand van het populaire Victoriaanse stadspark St. Stephen’s Green – een prima plek overigens om de laatste restjes van een houten hoofd te doen verdwijnen – en staat volledig in het teken van de rijke literaire erfenis van Ierland.

© Sebastiaan Bedaux

Zondag 14 uur: shoppen en lunchen

Ergens in de bruisende driehoek tussen Dublin Castle, Trinity College en St. Stephen’s Green, waar hippe boetiekjes en klassieke pubs elkaar afwisselen, lopen we bij toeval tegen het Powerscourt Townhouse Centre op, een spectaculair winkelcentrum ondergebracht in een 18de eeuws ‘townhouse’.

Lunchen doen we in het hippe bakkerijtje The Pepper Pot Café (thepepperpot.ie) met thee, cake en uitstekende sandwiches. Een uurtje later en een straat verder wandelen we dat andere iconische winkelcentrum binnen, George’s Street Arcade, een van Europa’s oudste markthallen, dat tegenwoordig uitpuilt van de onafhankele boetiekjes – vooral boeken, kleren, vintage, muziek en souvenirs.

© Sebastiaan Bedaux

Zondag 17 uur: langs de Liffey

Ons weekendje Dublin sluiten we af met een wandeling langs de Liffey, die dwars door de stad loopt. Meer dan twintig bruggen verbinden de zuidkant met het noorden (lees en leer, Stad Antwerpen!), met de Ha’penny Bridge en de O’Connell Bridge als mooiste exemplaren. Langzaam valt de schemer over de stad en worden de oevers van de Liffey, met al hun historische gebouwen, romantisch verlicht. Dit is Dublin op z’n sfeervolst: in de gezellige schemering tijdens de herfstmaanden.

© Sebastiaan Bedaux

Citytrip Dublin: praktisch

Erheen: Ryanair vliegt zowel vanuit Zaventem (dagelijks) als Charleroi (2 maal per week) rechtstreeks naar Dublin. Ryanair vliegt op zaterdagochtend heen en op zondagavond terug. Ook de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus vliegt de route Zaventem-Dublin (en terug). Meer info op ryanair.com en aerlingus.com.

Hotel: Wij verbleven in viersterrenhotel The Trinity City, pal aan Trinity College. Prijzen vanaf € 140 per nacht. Info: trinitycityhotel.com.

Wij verbleven in viersterrenhotel The Trinity City, pal aan Trinity College. Prijzen vanaf € 140 per nacht. Info: trinitycityhotel.com. Handig: Met de Dublin Go City pas krijg je gratis toegang tot heel wat attracties en korting op andere. Info: gocity.com/dublin.

Tekst & foto’s: Sebastiaan Bedaux

