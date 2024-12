Londen: 10 adresjes getipt door Manon

Redactrice Manon houdt van lekker eten, koken én reizen. Ze deelt met plezier elke maand haar beste adresjes voor de smakelijkste trips. Deze keer: Londen.

1. Ben’s Cookies

Deze bakery is een echt begrip in Londen. Zie je een rood uithangbord en een lange rij, dan zit je goed. Dankzij de verschillende vestigingen in de stad vind je overal wel de gelegenheid voor een versgebakken warm koekje. Neem een tinnen doosje mee voor thuis.

benscookies.com

2. La Manteca

Dit restaurant is een echt pareltje, waar je in de ‘salumeria’ in de kelder tussen de gedroogde hammen en charcuterie eet. Op de kaart vind je artisanale pasta’s en andere Italiaans klassiekers. Reserveer zeker op voorhand.

mantecarestaurant.co.uk

3. Dishoom

© Dishoom King’s Cross

Dishoom heeft een aantal vestigingen over de stad en staat bekend om de Indiase gerechten in een prachtig decor. Zelfs na je reservatie moet je hier nog even in de rij staan, maar het wachten loont.

dishoom.com

4. The Hoxton hotel

Deze hotels vind je over de hele wereld, en ze zijn even prijzig als populair. Verblijf je er niet, ga er dan gewoon ’s avonds eens naar toe. De hotellobby verandert dan in een halve discotheek.

thehoxton.com

5. CitizenM-keten

Wie op zoek is naar een betaalbaar hotel mét comfort en een uitzicht, kan terecht in de verschillende hotels van de CitizenM-keten in de stad.

citizenm.com

6. The Breakfast Club

Deze plek is perfect voor een stevig ontbijt voor je de stad intrekt. Je smult er van pancakes of eggs benedict.

thebreakfastclubcafes.com

7. Bao London

De verschillende vestigingen van Bao Londen staan bekend om hun waanzinnig lekkere bao buns.

baolondon.com

8. Fortnum & Mason

© Fortnum & Mason

Fortnum & Mason is een van de bekendste en meest luxueuze warenhuizen van de stad. Het bestaat al sinds 1707 en is – zelfs als je niks koopt – prachtig om even rond te snuisteren.

fortnumandmason.com

9. St. John-restaurants

Wie lekker én echt Brits wil eten, moet zeker een plekje reserveren bij een van de drie St. John-restaurants. Ook The Bakery met zuurdesembrood en doughnuts is de moeite.

stjohnrestaurant.com

10. One Hundred Hotel

© One Hundred Hotel

Geen bezoek aan Londen is compleet zonder een drankje of hapje op een rooftopbar met uitzicht. The Rooftop ligt in het One Hundred Hotel in Shoreditch en heeft naast het waanzinnig mooie terras met dito inrichting ook gewoon erg lekker eten.

onehundredshoreditch.com

