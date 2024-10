6 niet te missen tips & bezienswaardigheden in Namen

De beroemde Citadel, de samenvloeiing van Samber en Maas en een resem charmante straatjes: de Waalse hoofdstad heeft een heleboel te bieden. Deze tips en bezienswaardigheden wil je zeker niet missen in Namen.

Dit wil je zien en doen in Namen

1. Struin door het historische centrum

De autovrije binnenstad van Namen is heerlijk om door te slenteren. Je spot er architecturale parels als de Saint-Aubainkathedraal, het theater en het belfort.



Verken het historische centrum op eigen houtje of volg een (begeleide) tour. Rol door Namen in een tuktuk, verdiep je in de bierachtergrond van de stad tijdens de Beery Trip of ga kunst kijken in openlucht met het streetartparcours.

De leukste adresjes om tussendoor te shoppen, brunchen of dineren ontdek je hier.



2. Beklim de Citadel

Ook zeker niet te missen in Namen is de beroemde Citadel, die beschermd wordt door een van de grootste forten van Europa. Maak zelf de klim naar boven of neem de kabelbaan. Bij je aankomst geniet je van een pittoresk uitzicht over de oude stad.



Breng ook een bezoekje aan Bezoekerscentrum Terra Nova en de ondergrondse gangen van de citadel, waar je een reeks 3D-animaties, projecties en geluidseffecten te zien krijgt.

3. Fietsen langs de Maas

Gelegen midden in de Maasvallei is Namen een uitstekend vertrekpunt voor een mooie fietstocht. De Maasfietsroute is met haar 147 kilometer de eerste bewegwijzerde langeafstandsfietsroute in Wallonië, al kun je natuurlijk ook een stukje ervan fietsen. Volg bijvoorbeeld al trappend de oevers van de Maas tot in Dinant.



4. Pik een tentoonstelling of festival mee

Wil je wat extra cultuur opsnuiven tijdens je verblijf in Namen? Tijdens het jaarlijkse KIKK Festival, van 24 tot 27 oktober 2024, krijg je een mix van technologie, beeldende kunsten, muziek, architectuur, design en interactieve media voorgeschoteld. Namen werd in 2021 nog erkend als UNESCO Creative City op het gebied van digitale kunst, als allereerste stad in België.



Wie liever van wetenschap proeft, kan nog tot 26 januari 2025 naar de wetenschapstentoonstelling Stellar Scape. Aan de hand van kunstinstallaties en immersieve omgevingen neem je er een duik in de wereld van astronomie en nieuwe ruimteveroveringen.



5. Proef lokale lekkernijen

Naast bezienswaardigheden heeft Namen ook heel wat lokale specialiteiten die je zeker eens wilt proeven. Denk maar aan ‘le Petit Gris‘: deze escargot is niet voor niets de mascotte van Namen.

Bierliefhebbers hebben keuze tussen twee lokale biertjes, afkomstig van twee brouwerijen in de buurt: de Houppe van Brasserie de Namur en de Philomène van Brasserie du Clocher.



Wie van zoet houdt, kan proeven van ‘le biétrumé’, een zachte karamel op basis van gekookte slagroom en gegrilde noten die niet aan je tanden blijft plakken. Op enkele kilometers van Namen ligt Wépion, bekend om de aardbeiteelt en haar aardbeimuseum.

Ook frietjes mogen niet ontbreken wanneer je gaat tafelen in Namen, want die zouden in de Waalse hoofdstad zijn uitgevonden. In de achttiende eeuw aten de inwoners van Namen heel veel gebakken vis, tot tijdens een strenge winter de rivier bevroor. Dus besloten ze stukjes aardappel in de vorm van visjes te snijden en te frituren. En zo was een van Belgiës favoriete gerechten geboren!

6. Verken de omgeving van Namen

Verblijf je wat langer in Namen, neem dan ook de tijd om de mooie omgeving te verkennen. De Abdij van Maredsous is een aanrader, ook om de beroemde bieren en kazen te proeven.



Leuk om met (of zonder) kinderen te doen en een originele manier om de regio te verkennen: Les draisines de la Molignée. Met een spoorfiets rij je samen met je gezelschap over de oude spoorweg doorheen de vallei van La Molignée. Je kunt kiezen tussen verschillende parcours.



Een gratis stadsgids van Namen kun je hier downloaden.

