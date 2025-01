Op restaurant in Brugge: 10 heerlijke adresjes

Op zoek naar een goed restaurant in Brugge? Italiaans, burgers, een klassieke bistro of een volledig 4-gangenmenu: dit zijn onze favoriete adresjes!

Smullen! 10x lekker eten in Brugge

1. Jilles Bier & Burgers

Middenin het historisch centrum van Brugge vind je het restaurant Jilles Bier & Burgers, waar je – zoals de naam al verklapt – smult van burgers en Belgische bieren. Er is keuze uit verschillende runds- en kipburgers, alsook een vegan alternatief. Mooi detail: de burgers zijn gemaakt van uitsluitend lokale ingrediënten.

Braambergstraat 10, Brugge. jilles.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. Bistro BRUUT

Als het wat chiquer mag zijn, is Bistro BRUUT een aanrader. Gelegen in een charmant historisch pand aan de Brugse wateren word je er getrakteerd op hun vaste menu met 9 bordjes boordevol streek- en seizoensproducten, en telkens een bijpassende wijn. Ook lunchen is hier mogelijk.

Meestraat 9, Brugge. bistrobruut.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3. De Trutselaar

Een mooie pitstop na je fiets- of wandeltocht door het feeërieke Tillegembos is De Trutselaar. De naam van het restaurant is een Brugs woord voor ‘treuzelaar’. Onder de leuze ‘treuzelen, onthaasten, genieten’ schuif je er dan ook de voetjes onder tafel voor heerlijk klassieke lunchgerechten, zoals een croque, soep, spaghetti of salade. ’s Namiddags zijn er ook pannenkoeken, wafels en ijscoupes.

Tillegemstraat 85, Brugge. detrutselaar.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. De Republiek Grand Café

In het bruisende De Republiek Grand Café bestel je bij je cocktail enkele van hun deelgerechtjes, of ga voor een van hun heerlijke vlees-, vis- of veggiegerechten. Bemachtig op zonnige dagen zeker een plekje op hun groene tuinterras.

Tip: aan de ingang van het Grand Café vind je stadsbioscoop Cinema Lumière, een ideale date-avond dus!

Sint-Jakobsstraat 36, Brugge. republiekbrugge.be/grandcafé.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

5. L.E.S.S. Eatery

Fijnproevers mogen zeker restaurant L.E.S.S Eatery aan ’t Zand in Brugge niet missen. Het team achter Hertog Jan verzorgt er luxueuze tapasgerechtjes om te delen, of je kunt ook gaan voor een menu samengesteld door de chef. En dat alles in een modern, gezellig interieur.

’t Zand 21, Brugge. lesseatery.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

6. Onslow

Bij het gezellig hippe Onslow, gevestigd in het rustige Sint-Annakwartier, proef je van deelgerechtjes geïnspireerd op de wereldkeuken. Wat dacht je van huisgemaakte paté met augurk en zilverui, rigatoni salsa di noci met basilicum of een thaï beef salad??

Jeruzalemstraat 53, Brugge. onslowbrugge.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

7. Concertgebouwcafé

Voor een fijn cultuuruitstapje moet je in het Concertgebouw van Brugge zijn, maar wist je dat je ook heel lekker kunt eten in hun restaurant? In het gezellige Concertgebouwcafé kies je tussen koude of warme tapas, soep, salade, pasta of een van hun wisselende seizoensgebonden suggesties.

’t Zand 34, Brugge. concertgebouw.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

8. Café Vlissinghe

Charme troef bij Café Vlissinghe, want dit is de oudste herberg van Brugge. De kroeg in het Sint-Annakwartier bestaat al sinds 1515 (!), en tot op vandaag kun je er terecht voor een hapje en drankje. Alleen maar klassiekers op hun menukaart: spaghetti, soep, croque, vol-au-vent, stoofvlees, …

Blekerstraat 2, Brugge. cafevlissinghe.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

9. Amunì

Mediterranea, Piccante of 4 formaggi: pizza-liefhebbers halen hun hartje op bij Amunì. Hier smul je van Siciliaanse slow food, verwacht je dus aan authentieke recepten en ingrediënten van topkwaliteit. Naast pizza serveren ze ook pasta en andere verrukkelijke Italiaanse specialiteiten. Buon appetito!

Burg 9 / Mallebergplaats 2, Brugge. amuni.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

10. Sans Cravate

Staat er een speciale gelegenheid voor de deur of mag het gewoon eens wat chiquer zijn? Sterrenrestaurant Sans Cravate is een totaalervaring: een beeldschoon interieur en dito bordjes, klassieke gerechten in een hedendaags luxeus jasje en bijpassende wijnen erbij. Maak je er een verwenweekend van? Hun eigen B&B La Suite aan de overkant van het restaurant is een ideale uitvalsbasis voor je verblijf in Brugge.

Langestraat 159, Brugge. sanscravate.be.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook: 15x feeëriek overnachten in Brugge

Meer smuladresjes:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!