Restaurant in Gent: 20x onze favoriete adresjes

Wil je graag op restaurant in Gent, maar heb je geen idee waar? De Arteveldestad heeft dan ook tal van fijne eetadresjes. Wij verzamelden maar liefst twintig van onze favoriete plekjes in Gent.

Op restaurant in Gent? Hier moet je zijn!

1. Boker Tov

Na drie vestigingen in Antwerpen, opende Boker Tov ondertussen ook een restaurant in Gent. Gelegen vlakbij het Gravensteen geniet je er van cocktails en de Midden-Oosterse keuken. Denk: baba ganoush, pittabroodjes gevuld met gefrituurde aubergine en héél veel hummus.

Burgstraat 20, 9000 Gent. bokertov.be.



2. Steamy Windows

Voor overheerlijke dumplings en sake moet je bij het hippe Steamy Windows zijn. Ook bijgerechtjes als gestoomde aubergine met miso-sesamsaus sieren op de menukaart. En mochi als dessert natuurlijk! Liever een voorraadje diepvriesdumplings of sake inslaan voor thuis? Die kun je kopen in de restaurantshop.

Hoogpoort 9, 9000 Gent. steamywindows.be.



3. ’t Oud Clooster

Rundsstoverij, steak tartare of sliptong: bij ’t Oud Clooster staan er vooral Vlaamse klassiekers op het menu, maar ook pasta en vegetarische alternatieven als een veggie stoofpotje of veggieburger vind je op de kaart. ‘s Zomers is er een gezellig terras.

Zwarte Zustersstraat 5, 9000 Gent. toudclooster.be.



4. Chapeluur

Een niet te missen restaurant in Gent is natuurlijk Chapeluur. Met maar liefst 20 verschillende soorten ambachtelijke kroketten om uit te kiezen, is keuzestress niet uitgesloten. Van een traditionele kaas- of garnaalkroket tot vol-au-vent of mac & cheese. Haal een kroket af en installeer je aan de gezellige Graslei, of eet in het restaurant zelf, met een salade, frietjes of brood erbij.

Kortemunt 3, 9000 Gent. chapeluur.eu.



5. Brasserie Pakhuis

Bij Brasserie Pakhuis geniet je van seizoensgebonden traditionele gerechten, steevast bereid met verse, lokale ingrediënten. Ook voor verse oesters en zeevruchten kun je hier terecht. Al is de allergrootste troef zonder twijfel het interieur. Gelegen in een voormalig pakhuis, tafel je hier in een prachtige industriële setting.

Schuurkenstraat 4, 9000 Gent. pakhuis.be.



6. Per Bacco

Bij Per Bacco geniet je van de traditionele Italiaanse keuken op een eigenzinnige manier. Laat je verrassen door een van de seizoensgebonden 4-gangenmenu’s of kies à la carte. Elk gerecht wordt vergezeld door een bijpassende natuurwijn.

Sint-Jacobsnieuwstraat 56, 9000 Gent. perbacco.be.



7. Beiruti

Fans van de Libanese keuken halen hun hartje op bij Beiruti. Ga voor Mana’eesh (Libanees flatbread) of bestel wat warme en koude mezze-gerechtjes om te delen, zoals tabouleh, een halloumi salade of brood met za’atar en olijfolie.

Volderstraat 13, 9000 Gent. nl.beiruti.eu.



8. MARENGO

MARENGO – voordien bekend als De Walrus – is al jarenlang een vaste waarde aan de Gentse Coupure. In dit gezellige café bestel je gerechten als soep, spaghetti bolognaise, zeeduivel of kip Marengo. Of laat je verrassen door de steeds wisselende dagschotel.

Coupure Links 497, 9000 Gent. marengo.gent.



9. Le Botaniste

Na een namiddagje shoppen in de Veldstraat kun je gaan eten bij Le Botaniste. Bekend om haar 100% plantaardige en biologische menukaart, kies je hier uit verschillende bowls met groenten in de hoofdrol. Ga je voor een Spicy Chili Sin Carne, Tibetan Mama-curry of Pasta Bolo?

Hoornstraat 13, 9000 Gent. lebotaniste.eu.



10. ‘t Klokhuys

Wie het liever iets klassieker heeft, kan terecht bij ’t Klokhuys. Gelegen in de immer gezellige wijk Het Patershol kies je hier voor streekgerechten als Vlaamse stoverij, Gentse waterzooi of ‘Zurkelplets’. Ook zijn er steeds seizoensgebonden suggesties zoals asperges of wildgerechten.

Corduwaniersstraat 65, 9000 Gent. klokhuys.com.



11. Eat Love Pizza

Voor een heerlijke pizza kun je terecht bij Eat Love Pizza in de Ajuinlei. Hier smul je van kraakvers pizzadeeg, klaargemaakt met veel liefde en geduld. Met of zonder tomatensaus, glutenvrij, vegan, … Aan iedereen is gedacht. Keuzestress? Combineer twee verschillende opties in een half/half-pizza.

Ajuinlei 10a, 9000 Gent. eatlovepizza.be.



12. Alberte

Net buiten de stadsring van Gent vind je Alberte, een restaurant waar je geniet van seizoensgebonden gerechten, een gemoedelijke sfeer en een grote keuze aan natuurwijnen. Bestel een resem gerechtjes om te delen, of ga voor het 3-gangen menu.

Dendermondsesteenweg 78, 9000 Gent. alberte-gent.be.



13. De Buffel

Op een steenworp van Gent-Dampoort vind je De Buffel. Kleine of grote honger? Hier bestel je tapasgerechtjes om te delen of een hoofdschotel als risotto, kabeljauw of groentestoofpotje. Wijn, bier of cocktails: ook voor een drankje of aperitief kun je hier tercht.

Gandastraat 19A, 9000 Gent. debuffel.be.



14. Multatuli

Bij eetkaffee Multatuli smul je van een lekkere pasta of klassieke vlees- en visgerechten, gemaakt met biologische producten. Schitteren ook op de kaart: verschillende veggie/vegan opties, veertig (!) biersoorten en artisanaal roomijs als dessert. En dat allemaal in een mooi gerestaureerd gebouw, of vanop het gezellige terras.

Huidevetterskaai 40, 9000 Gent. multatuli.gent.



15. Il Mezzogiorno

Bij het charmante Il Mezzogiorno proef je van de authentieke Siciliaanse keuken. Een klassieke pizza, maar even goed taglioni met ragu van wilde eend of inktvis met gele kerstomatensaus en kappertjes staan er op het menu. Telkens met bijpassende Italiaanse wijnen erbij, uiteraard.

Baudelokaai 17, 9000 Gent. ilmezzogiorno.be.



16. Astro Boy

Fan van de Japanse keuken? Bij Astro Boy bestel je kleine gerechtjes om te delen, vergezeld met een cocktail, biertje of glas natuurwijn. Denk aan gyoza’s, tofu, maar ook zoete aardappel, mosselen, ribbetjes of gebakken bloemkool met een Japanse twist.

Kongostraat 2, 9000 Gent. astroboy.be.



17. Aroy Aroy

Bij Aroy Aroy zorgen de broers Blanckaert voor een roterend Thaïs geïnspireerd aanbod. Voor € 62 krijg je een volledig menu voorgeschoteld, met tal van verschillende vlees-, vis en groentengerechten. Wat dacht je van pijlinktvis, portobello of porchetta? Of een zeewiercracker met smoky aubergine of massaman curry?

Lange Steenstraat 10, 9000 Gent. aroyaroy.be.



18. Patyntje

Na je wandeling door de Blaarmeersen kun je gaan tafelen bij ’t Patyntje, al sinds de jaren 1920 een vaste waarde in de Arteveldestad. Hier krijg je de Vlaamse keuken op haar best geserveerd: van vol-au-vent over Vlaamse stoverij tot zeetong. ’s Zomers reserveer je een plekje op het feeërieke terras aan de Leie.

Gordunakaai 91, 9000 Gent. patyntje.com.



19. VIERNULVIER café

Gezellig druk is het altijd in het eetcafé van kunstencentrum VIERNULVIER. Een ideaal adresje voor een snelle hap, zoals soep, een croque of de beroemde spaghetti. Al moet je wel geluk hebben dat er een tafeltje vrij is.

Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent. viernulvier.gent.



20. Publiek

Mag het iets chiquer zijn? Dan is in Gent restaurant Publiek zeker een aanrader, dat één Michelinster heeft. Je kunt er terecht voor een heerlijk lunchmenu of ’s avonds uitgebreid tafelen met een 5-, 6- of 7-gangenmenu, telkens boordevol verrassende combinaties en dito smaken. Met voor de liefhebbers aangepaste bieren van de tap erbij.

Ham 39, 9000 Gent. publiekgent.be.



