Brunch in Brugge: 10 adresjes voor ontbijt & lunch

Ontbijt of lunch in Brugge? Dit zijn onze favoriete plekjes!

1. Sanseveria Bagelsalon

Een gezellig plekje in Brugge waar je kunt lunchen (en ontbijten of brunchen) in een vintage interieur is Sanseveria Bagelsalon. Hier smul je van echte New Yorkse bagels, bijvoorbeeld met gerookte zalm en avocado of met spek en eieren. Zoetekauw? Dan zijn er ook bagels met speculaaspasta en appel of Nutella en banaan.

Predikherenstraat 11, 8000 Brugge. sanseveria.be.



2. Blackbird

Ook bij koffiebar Blackbird, pal in het centrum van Brugge, kun je terecht voor ontbijt of lunch. Verwacht je aan vooral plantaardige gerechten, boordevol pure ingrediënten. Op de menukaart sieren onder andere yoghurt- en açaibowls, bagels, toasts, American pancakes, …

Jan Van Eyckplein 7, 8000 Brugge. blackbird-bruges.com.



3. Coffee Birds

Voor echt goede koffie moet je bij koffiebar Coffee Birds (voordien bekend als Li O Lait) zijn. Gelegen in een historisch pand, kun je er terecht voor koffie en taart tussen het struinen door, maar ook voor ontbijt of lunch. Denk aan toast, pannenkoekjes, salades, ontbijtformules, …

Dweersstraat 30, 8000 Brugge. Facebook: Coffee Birds Brugge.



4. Vero Caffè

Koffie, taart, bagels, toasts, salades of pannenkoekjes: Vero Caffè heeft het allemaal. Tussen het aanbod zitten ook verschillende vegan varianten. Probeer bij zomers weer zeker een plekje te bemachtigen op hun zonnig terras.

Sint-Jansplein 9, 8000 Brugge. verocaffe.be.



5. De Belegde Boterham

Als je lunch in Brugge ietsje chiquer mag zijn, is De Belegde Boterham een aanrader. Hier geniet je van kleurrijke salades en boterhammen, er zijn ook dagelijks wisselende suggesties.

Kleine Sint-Amandsstraat 5, 8000 Brugge. Facebook: De belegde boterham by Lissy.



6. That’s Toast

Bij toastbar That’s Toast kun je de hele dag lang ontbijten. Je kiest er uit een resem rijk belegde toasts – met avocado, gerookte zalm, een gepocheerd eitje, … – in hartige en zoete varianten. Niet zo’n fan van toast? Dan kun je kiezen tussen granola, muesli, een poké bowl, dumplings, …

Dweersstraat 4, 8000 Brugge. thatstoast.com.



7. Nomad

Voor iets klassiekere ontbijt- of lunchgerechten moet je bij Nomad zijn. Van Eggs Benedict tot pannenkoeken, burgers of een salade. Alles wordt bereid met biologische ingrediënten van boerderijen en hoeves in de buurt. Met mooi terras aan de voorkant.

’t Zand 12, 8000 Brugge. nomadbrugge.be.



8. Le Pain Quotidien

Ondertussen vind je ze in zowat elke stad, en ook in Brugge kun je voor een snelle hap of lunch terecht bij Le Pain Quotidien. Ze serveren onder andere tartines, salades, soep, quiche en seizoensgebonden specials. Ook voor koffie en taart ben je hier aan het goede adres.

Simon Stevinplein 15, 8000 Brugge. lepainquotidien.com.



9. Boho Brunch

Een hele dag ontbijten, lunchen of brunchen doe je bij Boho Brunch. Ga je voor een açai bowl, pannenkoekjes, boterhammen of een kleurrijke salade? Met – uiteraard – mooi boho-interieur en dito terras.

Giststraat 3, 8000 Brugge. bohobrunch.be.



10. Grand Café De Republiek

Bij De Republiek valt altijd wat te beleven. Zo zijn er regelmatig workshops, lezingen of een filmontbijt. In hun Grand Café kun je ook blijven eten. Wekelijks staan er nieuwe lunchgerechten op de kaart, met keuze uit vlees, vis en veggie. Op het groene terras in hun stadstuin kun je nagenieten tot aan de apéro.

Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge. republiekbrugge.be/grandcafé.



