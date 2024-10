Bourgondisch feestje tijdens de Tuindagen van Beervelde

Wie graag rondsnuistert, op zoek naar planten, bloemen, tuindecoratie en ander tuinmateriaal, moet op 11, 12 of 13 oktober in Beervelde zijn. Want de Tuindagen zijn er weer!

Tuindagen in Beervelde: een feest van de tuin

Elke tuinliefhebber weet Beervelde liggen. Want daar ligt één van de mooiste privétuinen van het land. De tuin is van Graaf Renaud de Kerchove de Denterghem die het heerlijke lapje groen dag in dag uit met veel liefde verzorgt.

Twee keer per jaar zijn het er hoogdagen, want dan worden de Tuindagen georganiseerd.

Meer dan 200 deelnemers tonen er hun fijne selectie aan planten, tuinmaterialen, decoratie en antiek. Een feest van de tuin waar tuinvrienden elkaar ontmoeten en inspireren.

Koninklijke magie tijdens de tuindagen in Beervelde

Het thema voor deze herfsteditie is “Jan zonder Vrees”.

‘Jan zonder Vrees’ is meer dan alleen dan de hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Hij is een echt historisch figuur dat symbool staat voor moed, durf en vastberadenheid – kwaliteiten die ook in de wereld van tuinen en natuur van onschatbare waarde zijn. Deze editie nodigt bezoekers uit om uit hun comfortzone te stappen, nieuwe flora te ontdekken en de grenzen van hun tuinervaring te verleggen’, aldus de organisatoren.

Dat wordt genieten!

Tickets bestel je hier online.

Veel plezier!

