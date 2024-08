‘Samen door de menopauze’: lees Libelle’s online special

Stemmingswisselingen, opvliegers, slecht slapen… de menopauze heeft zo haar uitdagingen en elke vrouw maakt het vroeg of laat mee. En toch wordt er nog weinig over gepraat. Daarom stelde Libelle het online magazine ‘Samen door de menopauze’ samen, dat je hier kunt doorbladeren. Mét deskundig advies, boeiende weetjes en verhalen van vrouwen voor vrouwen. Want samen zijn we sterker, ook tijdens de menopauze!

‘Samen door de menopauze’ met Libelle

Begin dit jaar peilden we in een grote gezondheidsenquête* of er nog een taboe hangt rond de (peri-)menopauze, en of we wel alle mogelijke klachten en behandelingen kennen. De vragenlijst werd ingevuld door 2.794 vrouwen, van wie 1.792 Libelle-lezeressen en 1.002 niet-lezeressen, representatief voor alle Belgische vrouwen ouder dan 35.

Uit de resultaten konden we een en ander concluderen: dat de term ‘perimenopauze’ bij 6 op de 10 van de Belgische vrouwen geen belletje doet rinkelen. Dat 59% van de respondenten niet weet dat depressieve gevoelens een klacht kunnen zijn. En dat maar liefst 29% van de vrouwen niet weet welke behandelingen er allemaal bestaan voor menopauzeklachten.

Deze en alle andere verrassende resultaten van onze gezondheidsenquête ontdek je hier.

Hoewel er vandaag meer bewustwording is en er in de media meer gesproken en geschreven wordt over de menopauze, voelen veel vrouwen zich een beetje verloren in deze nieuwe fase. Meer nog: ze ervaren nog steeds een zekere gêne om te vertellen dat ze in de menopauze zitten.

En daar willen we met ons e-zine (online magazine) ‘Samen door de menopauze’ graag verandering in brengen. Niet op een belerende, maar op een warme en bovenal menselijke manier. Zie ons als een vriendin, die je bij de hand neemt en bijstaat in deze nieuwe levensfase. Want samen zijn we sterker, ook tijdens de menopauze!

Wat vind je in onze menopauze-special?

Van de gynaecoloog die de medische kant belicht tot de buurvrouw die haar hart lucht: maandenlang zijn we in gesprek gegaan om te achterhalen wat er écht speelt tijdens de menopauze. De wetenschappelijke feiten, praktische tips en de persoonlijke ervaringen – van de fysieke veranderingen tot de emotionele rollercoaster – hebben we in een allesomvattende en handige special gegoten. Maar ons e-zine is meer dan dat:

Uit het leven gegrepen

In deze special delen we bijzondere verhalen, zoals dat van Mirthe, die op haar 32ste in de perimenopauze belandde. En we spraken onder andere weervrouw Sabine Hagedoren, die een wel héél speciaal cadeautje kreeg voor haar 55ste verjaardag: haar allereerste vapeur.

Samen met 29 andere (bekende) vrouwen vertelt ze openhartig hoe de menopauze een impact heeft gehad op haar fysieke en mentale gezondheidsgevoel.



©Ann De Wulf

Jullie prangende vragen beantwoord

We vroegen een tijdje geleden op libelle.be of jullie vragen hadden over een bepaald aspect van de (peri-)menopauze: van lichamelijke klachten en emotionele veranderingen tot praktische tips om kwaaltjes te verzachten. En de reacties stroomden binnen! Wij gingen met jullie prangende vragen te rade bij twee experts: Leen Steyaert, de allereerste menopauzeconsulente in België, en prof. dr. Herman Depypere, hoofd van de vrouwenkliniek in UZ Gent en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Menopauze.

Ze delen praktische tips en vertellen hoe je vlotter door de menopauze en de periode errond komt. Daarnaast maken ze ook komaf met bepaalde fabels en misvattingen over de menopauze.

Menopauzeconsulente Leen Steyaert. ©Ann De Wulf



(Kook)inspiratie bij de vleet

Dat is natuurlijk lang niet alles, want onz e-zine staat ook vól inspiratie: culinaire tips en toprecepten van voedingsdeskundige Lesley Van Hul (goed tegen die extra menokilo’s), handige hebbedingen (van antitranspiratiedoekjes tot intieme speeltjes) en boeiende weetjes (ooit al van het onlineplatform WIM gehoord?) waar je helemaal blij van wordt!

Recept en styling: Natalie Peeters ©Lot Van Riel.

Kortom: met het e-zine willen we je tips en tricks aanreiken om het leven in de menopauze nét dat tikje makkelijker te maken.

Doorblader hier ons e-zine

Meer lezen over de (peri-)menopauze?

