Vakantiehuisje in het bos: 11x wegdromen in het groen

Heerlijk op adem komen in een luxueuze cabin na een fikse wandeling? Geen betere plek om dat te doen dan in een vakantiehuisje in het bos. 100% bosgevoel verzekerd!

11x vakantiehuisje middenin het bos

1. Forest Village Nutchel in Martelange

© Marloesdaily

Op een zucht van de Luxemburgse grens, bij het Woud van Anlier, kun je onthaasten in Forest Village Nutchel. De met zorg ingerichte hutten hebben hoge ramen voor een mooi uitzicht op het groen. Hier herontdek je de eenvoudige charme van kaarslicht, olielampen en een houtkachel. Cabins voor twee, vier of zes personen, sommige met eigen hottub of dakterras.

Bosgevoel: op dit domein van 10 ha, op 1,5 km van Martelange en dicht bij de openbare weg, vind je 30 cosy cabins, met genoeg privacygevoel tussen de hutten dankzij de vele bomen.

op dit domein van 10 ha, op 1,5 km van Martelange en dicht bij de openbare weg, vind je 30 cosy cabins, met genoeg privacygevoel tussen de hutten dankzij de vele bomen. Cabanes: houten hutten.

houten hutten. Grootte: 24 m² en 34 m².

24 m² en 34 m². Comfort: uitgeruste keuken, badkamer, verlichting met olielampen en kaarsen, één elektriciteitsstekker, overdekt terras met barbecue, 10 hutten hebben een hottub.

uitgeruste keuken, badkamer, verlichting met olielampen en kaarsen, één elektriciteitsstekker, overdekt terras met barbecue, 10 hutten hebben een hottub. Eten: ontbijt, brunch, raclette of barbecuemand op bestelling, kleine winkel op het domein.

ontbijt, brunch, raclette of barbecuemand op bestelling, kleine winkel op het domein. Verwarming: houtkachel.

houtkachel. Wifi: nee.

Vanaf € 99 (2 pers.) en € 196 (6 pers.) per nacht, minimumverblijf 2 nachten, nl.nutchel.be

2. Hutstuf even buiten La Roche-en-Ardenne

© Dieter Van Caneghem

De luxehutten Owl, Fox, Eagle en Beaver van Hutstuf zijn echte architecturale pareltjes. Ze hebben hoge ramen, een overdekt terras met eettafel, een sauna en buitendouche. Er is plaats voor twee volwassenen en twee kinderen.

Bosgevoel: 4 houten huizen op een bosrijke helling tussen twee straten.

4 houten huizen op een bosrijke helling tussen twee straten. Cabanes: houten cabins.

houten cabins. Grootte: 25 à 30 m².

25 à 30 m². Comfort: luxueuze keuken en badkamer, prachtige designinrichting (eigen ontwerp), elektriciteit en domotica.

luxueuze keuken en badkamer, prachtige designinrichting (eigen ontwerp), elektriciteit en domotica. Eten: je krijgt tips voor fijne eetadressen in het centrum van La Roche.

je krijgt tips voor fijne eetadressen in het centrum van La Roche. Verwarming: centrale verwarming.

centrale verwarming. Wifi: ja.

Vanaf € 209 per nacht (max. 2 volw. + 2 kinderen), minimumverblijf 2 nachten, hutstuf.com

3. KampinaStaete: tiny houses in Noord-Brabant

© KampinaStaete

In Noord-Brabant, tussen heidegebied Kampina en de Oisterwijkse bossen en vennen, liggen de tiny houses van KampinaStaete. Zowel de knusse cottages als de trendy diamond suites zijn ideaal voor een break met z’n tweeën. Je bent hier in een bos waar eekhoorns, roodborstjes en herten thuis zijn, maar ook het levendige plaatsje Oisterwijk ligt in de buurt.

Bosgevoel: 17 tiny houses op een bosrijk domein van 2 ha op 4 km van Oisterwijk.

17 tiny houses op een bosrijk domein van 2 ha op 4 km van Oisterwijk. Cabanes: tiny houses van hout.

tiny houses van hout. Grootte: 20 m² en 30 m².

20 m² en 30 m². Comfort: kitchenette zonder kookplaat (cottage), compleet uitgeruste keuken (diamond suite), badkamer, elektriciteit, trendy inrichting, terras, twee diamond suites hebben een hottub.

kitchenette zonder kookplaat (cottage), compleet uitgeruste keuken (diamond suite), badkamer, elektriciteit, trendy inrichting, terras, twee diamond suites hebben een hottub. Eten: ontbijtbox op bestelling.

ontbijtbox op bestelling. Verwarming: vloerverwarming.

vloerverwarming. Wifi: ja.

Vanaf € 145 per nacht (2 pers.), minimumverblijf 2 nachten, kampinastaete.nl

Geniet tot 30% korting op je verblijf bij Center Parcs! Uren zwemplezier voor je tieners, tal van activiteiten voor de kleintjes en rust voor jezelf. Dat is pas vakantie! Center Parcs is het ideale vakantie-uitje, met alles erop en eraan, voor het hele gezin. En je kunt nu – dankzij Libelle – je volgende verblijf aan een extra voordelige prijs boeken!

4. Unieke boomhutten bij Treelodge in de Antwerpse Kempen

© Lucid

In het gezellige boomhuttendorp Treelodge beleef je een zalige portie natuur, met of zonder kinderen. Sterrenkijken met een glas wijn in de hand of samen rond het kampvuur? Kan perfect. Karen en Bram hebben hun unieke hutten zelf ontworpen en gebouwd, en noemden die naar vogels die in de omgeving leven.

Bosgevoel: 4 boomhutten op een bosrijk perceel van 9000 m², op 3,7 km van Retie.

4 boomhutten op een bosrijk perceel van 9000 m², op 3,7 km van Retie. Cabanes: houten boomhutten.

houten boomhutten. Grootte: + 40 m².

+ 40 m². Comfort: keuken en badkamer, warme inrichting (rustiek of modern), elektriciteit, terras met gasbarbecue. Bed- en badlinnen niet inbegrepen, sauna of hottub tegen meerprijs.

keuken en badkamer, warme inrichting (rustiek of modern), elektriciteit, terras met gasbarbecue. Bed- en badlinnen niet inbegrepen, sauna of hottub tegen meerprijs. Eten: schuur met overdekte kampvuurplaats, pizzaoven en kookgelegenheid op houtvuur.

schuur met overdekte kampvuurplaats, pizzaoven en kookgelegenheid op houtvuur. Verwarming: elektrische verwarming en houtkachel.

elektrische verwarming en houtkachel. Wifi: nee.

Vanaf € 250 (2-4 pers.) en € 290 (6 pers.) per nacht, minimumverblijf 2 nachten, treelodge.be

5. Cosy lodges van Bain de Forêt in Noord-Frankrijk

Bain de forêt, neufchâtel-hardelot © Anne-Sophie Flament

Dicht bij een groot staatsbos, op 3 km van de Noord-Franse badplaats Hardelot, vind je de duurzame ‘cosy lodges’ van Bain de Forêt. De tipivormige ‘Cabane’ met verdieping is perfect voor twee volwassenen en twee kinderen. De grote ‘Refuge’, voor twee tot zes personen, heeft panoramische ramen én koepels om naar de sterren te kijken. Er is ondertussen ook een derde lodge: ‘Cachette’ is een knusse plek voor twee met een hottub op het terras.

Bosgevoel: 3 lodges en het huis van de eigenaars op een domein van 1 ha met naaldbomen.

3 lodges en het huis van de eigenaars op een domein van 1 ha met naaldbomen. Cabanes: houten lodges.

houten lodges. Grootte: 25 m², 45 m² en 55 m².

25 m², 45 m² en 55 m². Comfort: keuken, badkamer, luxueuze designinrichting, elektriciteit, terras en hottub buiten.

keuken, badkamer, luxueuze designinrichting, elektriciteit, terras en hottub buiten. Eten: ontbijt inbegrepen, brunch, aperitiefmand of andere maaltijd op bestelling.

ontbijt inbegrepen, brunch, aperitiefmand of andere maaltijd op bestelling. Verwarming: houtkachel of elektrische verwarming.

houtkachel of elektrische verwarming. Wifi: op aanvraag.

Vanaf € 240 per nacht (2 pers.), baindeforet-hardelot.fr

6. Loof & Bast in glooiend Haspengouw

© Monique Van Endert

Loof en Bast zijn twee prachtige houten huizen op palen, gebouwd op de rand van een privébos en glooiende velden. In dit afgelegen, maar makkelijk bereikbare stukje Haspengouw geniet je in stijl én in alle privacy van een rustgevende break. Bijzonder: beide boscabins lijken in niets op rustieke hutten, maar zijn ruime, smaakvol ingerichte huizen. Dankzij de grote glaspartijen en het terras tussen de bomen leef je hier echt pal in de natuur.

Bosgevoel: privéloofbos van 1 ha met enkele eeuwenoude beuken, op het einde van een doodlopende weg. Bast en Loof liggen zo’n 100 m van elkaar.

privéloofbos van 1 ha met enkele eeuwenoude beuken, op het einde van een doodlopende weg. Bast en Loof liggen zo’n 100 m van elkaar. Cabanes: houten huizen op palen.

houten huizen op palen. Grootte: 50 m² en 75 m².

50 m² en 75 m². Comfort: volledig uitgeruste keuken en luxueuze badkamer, warme eigentijdse inrichting, elektriciteit.

volledig uitgeruste keuken en luxueuze badkamer, warme eigentijdse inrichting, elektriciteit. Eten: ontbijtbox op bestelling. Verwarming: houtkachel en vloer- of centrale verwarming.

ontbijtbox op bestelling. Verwarming: houtkachel en vloer- of centrale verwarming. Wifi: nee.

Vanaf € 210 per nacht (2 pers.) + € 65 eindschoonmaak, minimumverblijf 2 nachten, loof-cabin.be

7. De hutten van Mon lit dans l’Arbre in de Ardennen

© Fabien Ledecq

In een doodlopende straat even buiten Martilly (Herbeumont) kom je aan een bosrand de fantasierijke cabanes van Mont lit dans l’Arbre tegen. Elk hutje is anders: artistiek, met drie verdiepingen, een kabouterhuisje of observatietoren… Ook leuk voor de kinderen dus. Er zijn cabanes voor twee, vier of acht personen.

Bosgevoel: 7 hutjes omringd door eiken op een domein van 3 ha, op 750 m van het dorp.

7 hutjes omringd door eiken op een domein van 3 ha, op 750 m van het dorp. Cabanes: houten hutten en één kabouterhuisje van leem.

houten hutten en één kabouterhuisje van leem. Grootte: 15 à 25 m².

15 à 25 m². Comfort: kleine keuken, badkamer, elektriciteit, enkele hutten met infraroodsauna of hottub.

kleine keuken, badkamer, elektriciteit, enkele hutten met infraroodsauna of hottub. Eten: ontbijt en maaltijden op aanvraag.

ontbijt en maaltijden op aanvraag. Verwarming: hout- of pelletkachel.

hout- of pelletkachel. Wifi: nee.

Vanaf € 195 per nacht (2-7 pers.), monlitdanslarbre.be

8. Buitenplaats Beekhuizen in Nationaal Park Veluwezoom

© Buitenplaats Beekhuizen

Nationaal Park Veluwezoom is een groot natuurgebied in Nederland, dat voor een flink deel uit bossen bestaat. Aan de zuidrand ervan kun je logeren in Buitenplaats Beekhuizen: dat heeft, naast lodgetenten, ook kleine pods voor twee of vier personen, en ruime forest cabins met twee slaapkamers. Dit vakantiepark heeft ook leuke natuurspeelplekken en speeltoestellen.

Bosgevoel: domein van 2,5 ha met 21 pods en 7 cabins die mooi opgaan in de bosrijke omgeving.

domein van 2,5 ha met 21 pods en 7 cabins die mooi opgaan in de bosrijke omgeving. Cabanes: houten pods en cabins, sommige liggen vrij dicht bij elkaar, andere zijn eerder afgelegen.

houten pods en cabins, sommige liggen vrij dicht bij elkaar, andere zijn eerder afgelegen. Grootte: 10-14 m² (pods) en 49 m² (forest cabins).

10-14 m² (pods) en 49 m² (forest cabins). Comfort: badkamer, kitchenette met elektrische wok (pods) of complete woonkeuken (forest cabins), knusse comfortabele inrichting, elektriciteit, terras.

badkamer, kitchenette met elektrische wok (pods) of complete woonkeuken (forest cabins), knusse comfortabele inrichting, elektriciteit, terras. Eten: ontbijt op bestelling, er is een restaurant in het vakantiepark.

ontbijt op bestelling, er is een restaurant in het vakantiepark. Verwarming: elektrische verwarming, vloerverwarming in de superior pods.

elektrische verwarming, vloerverwarming in de superior pods. Wifi: ja.

Vanaf € 97 per nacht (2 pers.) en € 195 per nacht (2-4 pers.), buitenplaatsbeekhuizen.nl

9. Kinderpret bij Warredal in de Limburgse bossen

© Warredal

Een hobbithuisje, stoere boomhut of romantische cabin mét wellness? Bij Warredal, aan de rand van Nationaal Park Hoge Kempen, heb je veel soorten natuurhuisjes om uit te kiezen: op de grond of op palen, basic of met extra wellness (hottub, jacuzzi, sauna), voor twee tot acht personen. Leuk voor de kids: het domein heeft een klimpark, zipline, minigolf en kinderboerderij.

Bosgevoel: 42 cabins en huisjes verspreid over een bosrijk terrein van 24 ha; volop in de natuur maar toch niet afgelegen.

42 cabins en huisjes verspreid over een bosrijk terrein van 24 ha; volop in de natuur maar toch niet afgelegen. Cabanes: houten huisjes en boomhutten.

houten huisjes en boomhutten. Grootte: minstens 15 m².

minstens 15 m². Comfort: (compacte) keuken, badkamer, de helft van de huisjes heeft een sauna, hottub of jacuzzi, verlichting met olielampen, kaarsen en lichtslinger, stopcontact.

(compacte) keuken, badkamer, de helft van de huisjes heeft een sauna, hottub of jacuzzi, verlichting met olielampen, kaarsen en lichtslinger, stopcontact. Eten: diverse foodboxen op bestelling: ontbijt, picknick, pasta, pannenkoeken, barbecue…

diverse foodboxen op bestelling: ontbijt, picknick, pasta, pannenkoeken, barbecue… Verwarming: houtkachel en elektrische verwarming in de badkamer.

houtkachel en elektrische verwarming in de badkamer. Wifi: nee.

Vanaf € 124 (2 pers.) en € 168 per nacht (4 pers.), minimumverblijf 2 nachten, warredal.be

10. ICI in the trees: boomhutten in Marche-en-Famenne

© Lies Engelen Photography

Een bijzondere boomhut in de natuur? Die vind je bij ICI in the trees bij Humain (Marche-en-Famenne). The Glass Cube is een glazen cabin op vier meter hoogte met een 360°-uitzicht. De Flying Fermette, drie meter boven de grond, geeft meer geborgenheid, maar toch heb je ook hier een prachtig uitzicht. De acht meter hoge Tower met dakterras is ideaal voor gezinnen en hangt niet meer dan één meter hoog.

Bosgevoel: 6 boomhutten in een bos van 11,2 ha.

6 boomhutten in een bos van 11,2 ha. Cabanes: hutten van hout en glas.

hutten van hout en glas. Grootte: 30 m², 31 m² en 35 m².

30 m², 31 m² en 35 m². Comfort: off grid, dus beperkte voorziening van water, elektriciteit en warmte, keuken met kookplaat op houtkachel of kampeervuurtje, passieve koelbox, badkamer met composttoilet.

off grid, dus beperkte voorziening van water, elektriciteit en warmte, keuken met kookplaat op houtkachel of kampeervuurtje, passieve koelbox, badkamer met composttoilet. Eten: ontbijt of dinerbox op bestelling.

ontbijt of dinerbox op bestelling. Verwarming: houtkachel.

houtkachel. Wifi: nee.

Vanaf € 180 per nacht (2 pers.), stay-ici.be/in-the-trees

11. Les Cabanes des Dolimarts: terugtrekplek in de Ardennen

© Cabanes des Dolimarts

Geen betere plek om volop in de Ardennensfeer te duiken dan bij Les Dolimarts, in een bosrijke streek tussen Bohan (Vresse-sur-Semois) en de Franse grens. Met herten en reeën als buren kom je hier tot rust in een luxueuze cabane.

Bosgevoel: 13 cabanes op een domein van 30 ha midden in een uitgestrekt bos, op 1,7 km van Bohan.

13 cabanes op een domein van 30 ha midden in een uitgestrekt bos, op 1,7 km van Bohan. Cabanes: houten hutten op palen en één boomhut; naar sommige huisjes is het 10 à 20 minuten stappen via een kronkelend pad.

houten hutten op palen en één boomhut; naar sommige huisjes is het 10 à 20 minuten stappen via een kronkelend pad. Grootte: 25 à 30 m².

25 à 30 m². Comfort: retrokeuken, badkamer met royaal bad, sommige cabanes hebben een sauna of buitenbad, luxueuze inrichting, elektriciteit.

retrokeuken, badkamer met royaal bad, sommige cabanes hebben een sauna of buitenbad, luxueuze inrichting, elektriciteit. Eten: ontbijt en catering op aanvraag, winkel op het domein.

ontbijt en catering op aanvraag, winkel op het domein. Verwarming: gasverwarming en houtkachel met aanmaakhout.

gasverwarming en houtkachel met aanmaakhout. Wifi: nee.

Vanaf € 380 per nacht (2 pers.), minimumverblijf 2 nachten, lescabanesdesdolimarts.com

Tip: Nog meer logeeradresjes vind je op libelle.be/leuk-logeren.

Tekst: Inge Taucher

Nog meer bosplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!