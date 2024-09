Ga je graag op stap met je kinderen en wil je daar een leuk avontuur van maken? Deze acht wandelingen op kindermaat staan garant voor uren buitenpret.

8 avontuurlijke boswandelingen voor kinderen

1. De woeste bergen van Baroes, Herentals

Afstand: 3,4 km

Vertrek: Heistraat, Herentals (parking: Netepark, Vorselaarsebaan 59, Herentals). Start aan wandelknooppunt 10 (Toeristen-toren), vertrek in de richting van knooppunt 14, maar volg dan de aparte pijlen tot bij knooppunten 13-95-68-96-90-8-9.

Parcours: onverharde paden. Een wandelkaart mét raadsel kunje downloaden op kempen.be/route/welkom-de-woeste-bergen-van-baroes.

Onderweg: Op deze wandeling in de mooie Kempense natuur maken de kinderen kennis met de legende van Baroes en de Baroezemoezen. Die figuren zorgden ervoor dat de zandgronden tussen de bomen woest op en neer gaan, ideaal om te springen, rennen, duiken, vallen en weer op te staan. Ga je mee op zoek naar de laatste regel van het strijdlied van de Baroezemoezen? Los het online raadsel op en misschien win je dan wel een trofee.

Dorst gekregen? Cafetaria Toeristentoren en café de Kluis zijn vlakbij (toeristentoren.be, cafedekluis.be).

2. Dolle pret op het Gravinnekespad, Westerlo

Afstand: 2 km

Vertrek: café Boswachtershuis, Papedreef 1, Westerlo. De afbeelding van een lief gravinneke wijst je de weg.

Parcours: onverharde paden. Een wandelbrochure kun je downloaden op toerisme-westerlo.be/brochures-bestellen-of-online-lezen en daar doorklikken naar ‘Gravinnekespad’.

Onderweg: Boomstammen en takken, houten spelelementen, zandheuvels, kronkelende paadjes… je kunt het zo gek niet bedenken of je kroost kan erover klimmen, klauteren, ravotten, rollen en sprinten. Zo ontdekken ze al spelend het Beeltjensbos en zijn bewoners.

Hebben je kinderen nog energie over? Dan wacht hen nog de ruime en vernieuwde speeltuin én een heus avonturenparcours van café Boswachtershuis waar de (groot)ouders vanop het gezellige terras een oogje in het zeil kunnen houden (boswachtershuis.be).

Om je dag in schoonheid af te sluiten kun je een paar kilometer verderop het domein van de abdij van Tongerlo bezoeken, een ideale plek om tot rust te komen en in de buurt een ijsje te eten bij de ‘Tongelse lekwei’ (tijdvoorijs.be/ijs).

3. Een stoertoer voor straffe gasten, Mol

Afstand: 3 km

Vertrek: domein Galbergen, Don Boscostraat 35, Mol. Volg de kleine bordjes die aan de bomen hangen.

Parcours: bospaden en zandvlakte. Op toerisme.gemeentemol.be/aanbod/1034/stoertoer vind je alle info over deze wandeling.

Onderweg: Hebben je straffe kinderen veel energie en spelen ze graag? Dan is de stoertoer in de Molse bossen echt iets voor hen: een bos met langs het pad wel twintig uitdagingen. Alle spelelementen zijn gemaakt van natuurlijk materiaal en nodigen uit om er één groot avontuur van te maken.

De wandeling begint en eindigt in Pimpernieuw, een vzw die kansen biedt aan mensen die het moeilijk hebben om een job of activiteit te vinden waar ze zich goed bij voelen. Je vindt er een upcycle-atelier, een plantenasiel, een kleine zorgboerderij en een bosbar met speeltuin. Ga er zeker eens langs, je vindt er misschien wel een mooi plantje of een leuk hebbeding in de winkel (pimpernieuw.be).

4. Zintuigenroute in Bulskampveld, Beernem

Afstand: 2,4 km

Vertrek: parking Driekoningen, Bulskampveld 9, Beernem. Volg de borden met de gele stiertjes.

Parcours: verharde paden. Download een brochure met wandelkaart op brugseommeland.be/nl/expeditie-bulskampveld-provinciedomein.

Onderweg: In provinciedomein Bulskampveld kunnen je flinke stappertjes op natuurexpeditie langs twee korte wandelingen. Ter hoogte van de zintuigenroute nodigen vijf knappe houten theatertjes je uit om het bos te zien, ruiken, voelen, horen en smaken. Het evenwichtsparcours loopt dan weer over afgezaagde boomstammen en langs grachten. Lukt het om overeind te blijven? Voor de rest is het huppelen, rennen en springen van de ene belevenis naar de andere. Wandelen is nog nooit zo plezant geweest. En de ouders kunnen uiteraard ook stiekem hun evenwichtskunsten vertonen.

Van al dat ravotten honger en dorst gekregen? Zoek dan een plekje op het ruime terras van het Urban Café (urbancafe.be).

5. Het Heksenpad in Torwoud, Torhout

Afstand: 2,5 km

Vertrek: parking Groenhovebos, Bosdreef 8, Torhout. Volg de bordjes met heksje Flora.

Parcours: meestal onverharde paden. Download de brochure en wandelkaart op visittorhout.be/groenhovebos-wandelingen (klik op ‘Bijlagen’).

Onderweg: Heb je kleuters in huis en zijn dat durvertjes? Neem hen dan mee op het Heksenpad en laat hen kennismaken met het lieve heksje Flora dat op zoek is naar haar vriendje Faun. De zoektocht loopt langs de speelzone aan de Torendreef, een visvijver met doe-activiteiten, het speelbos Torwoud, een plankjespad over het water en een speelheuvel dieje zeker moet beklimmen want bovenaan wacht een heuse verrassing.

In dit domein zijn 5 wandelingen met verschillende afstanden (van 2,5 tot 12 km) en voor diverse doelgroepen. Je kunt dus ter plekke nog bekijken welke het beste past bij je gezelschap.

Op adem komen doe je in het Diocesaan Dienstenhuis met een cafetaria en restaurant (groenhove.net).

6. Klein lusje aan het Leen, Eeklo

Afstand: 5 km

Vertrek: Gentsesteenweg 80, Eeklo. Volg de wandelknoop-punten 11-12-13-14-15-16-11.

Parcours: grotendeels onverharde paden. Download een wandelkaart op routen.be/klein-lusje-het-leen-wandelroute.

Onderweg: Een mooi wandelbos en een arboretum met bekende en minder bekende boomsoorten. Een bos-infocentrum waar je een tentoonstelling kunt bekijken over het rijke bosleven, je kunt er zelfs een eik langs de binnenkant bekijken en ruiken.

Een uitkijktoren van wel 21 meter hoog en bovenaan een glazen platform om zelf vast te stellen hoe hoog je wel staat. Twee vogelkijkhutten om onze gevederde vrienden te spotten en misschien zelfs een ranke ree.

Een speeltuin en brasserie waar je dankzij een hapje of drankje een lekker einde kunt breien aan een superleuke wandeldag (debosserie.be). Redenen genoeg om met je kleine en grote stappers te kiezen voor Provinciaal Domein Het Leen.

7. Wandelen door De Wijers, Hasselt-Kiewit

Afstand: 4,2 km

Vertrek: Putvennestraat 108, Hasselt. Volg de oranje route.

Parcours: grotendeels onverharde paden. Op wandeleninlimburg.be/nl/routes/3377706 kun je een overzicht van de route én info downloaden.

Onderweg: Altijd al gedroomd van te kunnen wandelen door het water? Wel, hier kun je die droom waarmaken. Je stapt in De Wijers, of ‘het land van 1001 vijvers’ zoals het wordt genoemd, niet alleen langs het water, je route loopt ook ín een van de vijvers en toch blijven de voeten droog!

Bovendien is op deze route de Robbie Roerdomp Route waarbij doldwaze vogel Robbie je kinderen langs het pad leidt en hen straffe opdrachten laat uitvoeren. Haal dus gauw de gratis doe-kaart op (zie ook dewijers.be/robbieroerdomp) en laat het avontuur starten.

Meer info over het domein vind je op hasselt.be/nl/domeinkiewit.

8. Doe de Hippo-droomwandeling, Hoeilaart

Afstand: 4,4 km (kan ook korter)

Vertrek: Kasteel van Groenendaal, Duboislaan 1, Hoeilaart. De knooppunten van deze wandeling zijn niet bewegwijzerd op het terrein, download dus eerst de wandelknooppunt-app. Volg knooppunten: 823-830-829-822-818-823.

Parcours: bijna volledig onverhard. Alle gegevens inclusief een wandelkaart vind je op toerismevlaamsbrabant.be/producten/wandelen/hippodroomwandeling.

Onderweg: Is er een mooier decor dan het machtige Zoniënwoud, het grootste beukenbos van het land, om met je kinderen in te wandelen? Ze kijken hun ogen uit, want niet elke dag zie je bomen van meer dan tweehonderd jaar oud. Er is een speelzone, een speeltuin en misschien spotten ze vanuit de twee kijkhutten wel enkele bewoners van dit woud zoals reeën en vossen of kunnen ze galloway-runderen rustig zien grazen.

Een hongertje? Onderweg vind je heel wat picknickbanken.

Nog meer avontuur onderweg met onze bosbingo!

Op onze website vind je vier bingokaarten, die je kunt uitprinten en meenemen. Onderweg speur je naar de items die staan afgebeeld op je kaart. Iets gevonden? Streep dan het plaatje af. Als je ze allemaal hebt, roep je luid BINGO! Wie als eerste bingo roept, is gewonnen.

Download de bingo op libelle.be/vrije-tijd/gratis-bosbingo. Veel plezier!

